Как принципы пали жертвой информационной войны

Депутаты Европарламента проголосовали в среду за принятие резолюции о противодействии российским СМИ

Депутаты Европарламента проголосовали в среду за принятие резолюции о противодействии российским СМИ, самыми опасными из которых названы агентство Sputnik и телеканал RT.

Из 691 депутата, принимавших участие в голосовании, в поддержку документа проголосовали 304 человека, против — 179, воздержались — 208.

Владимир Путин, комментируя резолюцию, заявил, что Россию "все пытаются учить демократии, однако запреты не лучший способ для этого". Также глава государства выразил надежду, что здравый смысл восторжествует и реальных ограничений для российских СМИ не будет.

В резолюции под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон", которую инициировала депутат от Польши Анна Фотыга, утверждается, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества. В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество".

В документе утверждается, что Москва ведет в отношении Евросоюза "враждебную пропаганду". При этом противодействие России авторы резолюции приравнивают к борьбе с "Исламским государством" (ИГ, группировка запрещена в России) и призывают Еврокомиссию и страны-члены Евросоюза дополнительно финансировать проекты по контрпропаганде. Ранее европейский портал EU Observer сообщал, что на эти цели рабочая группа ЕС по информационному противодействию России может получить бюджет в миллион евро.

Документ содержит формулировки, граничащие с предложением ввести цензуру против российских СМИ и призывающие страны ЕС выступить с "конкретными юридическими инициативами для того, чтобы стать более эффективными и ответственными в решении проблемы дезинформации и пропаганды". При этом авторы документа говорят о необходимости плюрализма СМИ и свободы информации.

Принятый документ носит рекомендательный характер и необязателен к исполнению странами-членами Евросоюза.

1. Результат голосования сам по себе является оценкой работы российских СМИ и государственной пропаганды, ориентированной на ЕС. Примечательно, что кроме как рекомендовать запретительные меры, иных средств противодействия не обнаружилось. А как же конкурентные условия? Плюрализм и борьба мнений? Свободный доступ к информации? По сути сегодня произошел примечательный момент - Евросоюз публично и официально поступился собственными принципами, которые лежат в фундаменте европейского либерализма. Вот это на самом деле очень даже не рядовое являение. Если бы этой резолюции не было, ее следовало бы придумать, ибо такого самозаголения еще поискать надо.

Те депутаты, кто поумнее (а таких меньшинство), прекрасно понимали, что для ЕС это прежде всего идеологическое поражение, так как они вынуждены действовать теми методами, против которых обычно выступают, когда это касается других стран, ввиду чего двойные стандарты и фактический отказ от собственных же принципов, наносят удар прежде всего не по России, а по Евросоюзу и его претензиям на моральное превосходство.

2. Несколько смешно слышать обвинения РФ в пропаганде, нацеленной на ЕС и поддержке политических партий в Европе, если ЕС занимается тем же самым (например не так давно движение Ходорковского вполне открыто проводило свой съезд в одной из стран Евросоюза, причем вполне открыто обсуждало вопрсоы смены власти в РФ), а европейская пресса подпевает за американцами про "ужасы госпиталей Алеппо". Тут вижу, тут не вижу. Обе стороны занимаются одним и тем же, но тут можно лишь перефразировать известный анекдот:

- Биологический родитель 1, можно я буду оказывать информационное воздействие на Россию?

- А если она на тебя начнет его оказывать?

- А на меня то за что?

В общем, Оруэлл отдыхает.

3. Резолюцию очевидно протащили в русле истеричной реакции евроатлантических элит на победу Трампа, так как под угрозу был поставлен прежний курс, существовавший при Обаме, от которого кормилось немало людей. Вот представьте, если произойдет гипотетические потепление отношений США и РФ при Трампе, то что делать с уже расписанными программами вооружений и обучения войск для Восточной Европы? Что делать с планами по развертыванию систем ПРО? Что делать с кучей дармоедов, ожидающих грантов на "борьбу за демократию в России"? Что делать персоналу, занятому информационно-психологической и кибер войнами? Что делать оборонным подрядчикам и ЧВК, которые предвкушают государственные контракты с правительством США и правительствами восточноевропейских лимитрофов? Что делать всем этим людям?

Ведь если накал конфликта пойдет на убыль, то помимо идеологических вопросов некоторые могут остаться банально без тех денег, которые уже были спрогнозированы и обещаны, а счастливое будущее "новой холодной войны", где и военные, и дармоеды-грантоеды будут обеспечены работой на годы вперед, может быть поставлено под угрозу.

Естественно, что ни американский истеблишмент, ставивший на Клинтон, ни евроатлантические элиты не хотят такого развития событий. Отсюда целая серия откровенно враждебных заявлений и действий, направленных против РФ, которая "случайно" совпало с недавним визитом Обамы в Европу. Евроатлантические элиты как бы дают понять, что они не смирятся с тем, что развязанная "холодная война" может пойти на спад. А шаги вроде ограничения российских СМИ - это недвусмысленный сигнал как России, так и Трампу - вы еще даже не начали о чем-то договариваться, а мы уже не согласны и будем препятствовать любой, даже самой незначительной нормализации отношений.

4. С другой стороны, пока что это все не критичные шаги, отдающие истерикой по поводу "неправильного исхода" выборов в США. Реальный контекст отношений России и США будет формироваться в январе-марте 2017 года, когда и станет понятно, по какому сценарию пойдет развитие имеющегося конфликта - по пути дальнейшей эскалации или же по пути деэскалации.

До этого же времени, США и РФ вряд ли о чем то договорятся, а все те, кого доводит до истерики сама мысль о таких договоренностях, будут предпринять различные шаги (дипломатические, политические, экономические, информационные), направленные на ухудшение отношений РФ с США и ЕС, а также формирование определенной рамки, в которой должен будет действовать Трамп.

Поэтому можно уверенно говорить о том, что это не последний враждебный шаг со стороны ЕС. Будут и другие, хотя если в отношениях США и РФ наметится прогресс, то эта истерика европейских атлантистов большого значения иметь не будет. Без вожака - это те шавки, которые лают, но не кусают, поэтому вполне резонно, что разговаривать надо с тем, кто может укусить и кто может дать команду шавкам "К ноге!".