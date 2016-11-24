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Европарламент одобрил заморозку переговоров о вступлении Турции в ЕС

19:10 24.11.2016
Фото с сайта news-europa.eu
Фото с сайта news-europa.eu
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В ходе пленарной сессии в Страсбурге Европарламент одобрил резолюцию, в соответствии с которой переговоры по вступлению Турции в ЕС приостанавливаются.

Турецкий министр по делам Евросоюза Омер Челик расценил позицию Европы как недальновидную. Он также отметил, что Турция в настоящее время переживает «сложный период в борьбе с терроризмом» из-за угроз со стороны Ирака и Сирии, передает РИА Новости.

Европа не спешит принимать Турцию в состав сообщества, напирая на нарушения в сфере прав человека и свободы слова, а также несоответствие законодательства страны европейским нормам. Одним из камней преткновения стала смертная казнь, которую Анкара хочет восстановить после неудавшейся попытки государственного переворота.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что ЕС слишком долго держит его страну «в прихожей», поэтому он подумывает о проведении референдума по вопросу о вступлении в сообщество. Накануне он отметил, что для Анкары не будет иметь никакого значения возможное принятие ЕП резолюции.
 

Темы: Турция, Международные отношения, Европарламент, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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24.11.2016, 21:05
слишком долго

"Эрдоган заявил, что ЕС слишком долго держит его страну «в прихожей»".
Не в прихожей надо держать, а надо гнать вон, на историческую родину, в Монголию.
24.11.2016, 20:27
Военмор

Пусть выходит из НАТО, и вступает в ОДКБ! Полностью закрывает проливы для кораблей НАТО.
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