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В Сирии погиб первый американский военный

10:08 25.11.2016
Фото с сайта bbc.com
Фото с сайта bbc.com
Сюжет: Сирийский кризис

На севере Сирии погиб американский военный. Минобороны США сообщило, что он скончался от ранений после подрыва самодельного взрывного устройства недалеко от города Айн-Исса в провинции Ракка.

Как отмечает The New York Times, это первая боевая потеря США в Сирии в рамках операции «Непоколебимая решимость» (Inherent Resolve). Источник издания в Минобороны рассказал, что погибший служил в отряде специального назначения.

Сейчас в Сирии находятся более 300 американских спецназовцев, которые занимаются подготовкой бойцов курдского ополчения и сирийской оппозиции для операции наступления на Ракку — столицу террористической группировки «Исламское государство».

«Я весьма огорчен известием в День благодарения, что один из наших храбрых солдат погиб в Сирии, защищая нас от проклятья ИГИЛ. Это горестное напоминание о том, с какими опасностями сталкиваются мужчины и женщины в форме, которые защищают нас по всему миру», — заявил глава Минобороны Эштон Картер.

США объявили о начале координированной борьбы с ИГИЛ осенью 2014 года, операция международной коалиции получила название «Непоколебимая решимость». По состоянию на 17 ноября 2016 года, коалиция нанесла более 16 тысяч авиаударов в Ираке и Сирии.

За два года операции США потеряли 16 человек погибшими, еще 16 военнослужащих были ранены. Все боевые потери до настоящего времени были понесены в Ираке. 

Темы: Сирия, США, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.11.2016, 13:14
Гость: и

Сомневаюсь что это первый. Неверьте тому что не может быть. Конфликт длится уже больше чем четыре года. И Америка была в этом кофликте очень заметна( по комментариям гос апарата ) . И что там их было много я не сомневаюсь. И что за четыре года только один? Ктото гонит.
25.11.2016, 11:49
Гость: то ли ещё будет

Лиха беда начало!
25.11.2016, 11:11
Гость: Микс

Войн без потерь не бывает.
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