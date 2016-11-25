В Сирии погиб первый американский военный

На севере Сирии погиб американский военный. Минобороны США сообщило, что он скончался от ранений после подрыва самодельного взрывного устройства недалеко от города Айн-Исса в провинции Ракка.

Как отмечает The New York Times, это первая боевая потеря США в Сирии в рамках операции «Непоколебимая решимость» (Inherent Resolve). Источник издания в Минобороны рассказал, что погибший служил в отряде специального назначения.

Сейчас в Сирии находятся более 300 американских спецназовцев, которые занимаются подготовкой бойцов курдского ополчения и сирийской оппозиции для операции наступления на Ракку — столицу террористической группировки «Исламское государство».

«Я весьма огорчен известием в День благодарения, что один из наших храбрых солдат погиб в Сирии, защищая нас от проклятья ИГИЛ. Это горестное напоминание о том, с какими опасностями сталкиваются мужчины и женщины в форме, которые защищают нас по всему миру», — заявил глава Минобороны Эштон Картер.

США объявили о начале координированной борьбы с ИГИЛ осенью 2014 года, операция международной коалиции получила название «Непоколебимая решимость». По состоянию на 17 ноября 2016 года, коалиция нанесла более 16 тысяч авиаударов в Ираке и Сирии.

За два года операции США потеряли 16 человек погибшими, еще 16 военнослужащих были ранены. Все боевые потери до настоящего времени были понесены в Ираке.