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Испания предъявила претензии Израилю из-за подарка Медведеву

19:13 25.11.2016
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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МИД Испании направил посольству Израиля в Мадриде ноту, в которой потребовал разъяснений по поводу передачи в дар главе правительства России Дмитрию Медведеву беспилотника Sniper испанского производства.

Дрон российскому премьеру в ходе его визита в Тель-Авив подарил министр сельского хозяйства Израиля. Испанские власти подчеркивают, что аппарат не может быть передан третьим лицам без соответствующего разрешения Мадрида, сообщает издание El Pais.

Кроме того, отмечается, что беспилотнпк является высокотехнологичным устройством двойного назначения. Его передача в дар представителю другого государства рассматривается как контрабанда оборонной техники. Помимо этого подарок противоречит санкционному режиму Евросоюза в отношении России.

По данным СМИ Израиль приобрел два испанских беспилотника, стоимость которых составила 100 тысяч евро. При этом на подписание контрактов на поставку потребовалось несколько лет.
 

Темы: Россия, Израиль, Испания, Международные отношения, Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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25.11.2016, 21:50
Гость: ?

Ни на какую реконструкцию в Израиле никто не раскошеливался, не путайте с арабами.
25.11.2016, 20:56
Гость: Евреи

подарили "своему" испанский беспилотник.
Типа, свою дачу в Плёсе снимать.
"И шо случилось?" (с)одесск.
25.11.2016, 19:44
Гость: Олег

Понятно чего вдруг на реконструкцию чего-то там расщедривались )))
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