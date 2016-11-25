Испания предъявила претензии Израилю из-за подарка Медведеву

МИД Испании направил посольству Израиля в Мадриде ноту, в которой потребовал разъяснений по поводу передачи в дар главе правительства России Дмитрию Медведеву беспилотника Sniper испанского производства.

Дрон российскому премьеру в ходе его визита в Тель-Авив подарил министр сельского хозяйства Израиля. Испанские власти подчеркивают, что аппарат не может быть передан третьим лицам без соответствующего разрешения Мадрида, сообщает издание El Pais.

Кроме того, отмечается, что беспилотнпк является высокотехнологичным устройством двойного назначения. Его передача в дар представителю другого государства рассматривается как контрабанда оборонной техники. Помимо этого подарок противоречит санкционному режиму Евросоюза в отношении России.

По данным СМИ Израиль приобрел два испанских беспилотника, стоимость которых составила 100 тысяч евро. При этом на подписание контрактов на поставку потребовалось несколько лет.

