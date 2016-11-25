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Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы Турции для беженцев

13:51 25.11.2016
Фото с сайта vestikavkaza.ru
Фото с сайта vestikavkaza.ru
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Турция откроет свои границы и разрешит сотням тысяч беженцев въехать в страны ЕС, если Евросоюз не прекратит давление на Анкару.

С таким заявлением выступил президент Реджеп Тайип Эрдоган после того, как Европарламент принял резолюцию по ситуации с соблюдением прав человека в Турции, передает Yahoo News.

В резолюции, носящей рекомендательный характер, говорилось, что следует приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС из-за массовых арестов после попытки переворота.

«Мы — единственные, кто кормит 3-3,5 миллиона беженцев в этой стране. Вы нарушаете обещания. Если вы пойдете дальше, то наши границы будут открыты», — заявил Эрдоган, обращаясь к властям Евросоюза.

В марте 2016 года Турция и ЕС заключили соглашение, по которому Анкара принимала бы на своей территории нелегальных мигрантов, высылаемых из Евросоюза. В обмен на соглашение о реадмиссии ЕС пообещал ускорить вступление Турции в союз, а также отменить визы для граждан этой страны.

Соглашение, в числе прочего, предполагало введение с июля 2016 года безвизового режим между ЕС и Турцией. Вступление безвизового режима в силу было отложено по рекомендации Еврокомиссии до тех пор, пока Турция не выполнит весь список требований.

В середине июля 2016 года в Турции была предпринята неудавшаяся попытка военного переворота. Идеологом провалившегося мятежа власти Турции объявили проповедника Фетуллаха Гюлена, проживающего в США. В Турции были задержаны или отстранены от работы по подозрению в связях с гюленистами десятки тысяч человек, в том числе военнослужащие, чиновники, преподаватели и журналисты.

Темы: Турция, Проблемы беженцев и перемещенных лиц в мире, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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25.11.2016, 18:58
грек

Эрдоган, это турецкий- жирик, никто его в серьёз не воспринимает,открое границу, повредит только грекам,за что придётся "говорить"со всей Европой.
25.11.2016, 17:49
Саваник

Настойчивость турок поражает. Пятьдесят лет за морковку под носом тащить воз претензий хозяина морковки, терпеть унижения по разным поводам - это изумляет. А теперь, когда стало очевидным, что "роскошная" жизнь в самих Европах прекратилась даже для самых работящих и дисциплинированных немцев, конечно надо дать возможность хотя бы беженцам достичь своих целей.
25.11.2016, 16:49
Венсан Жопуа-Педерье

Европа не простит Эрдогану, если он откроет свои границы и разрешит сотням тысяч беженцев въехать в страны ЕС.
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