Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы Турции для беженцев

Турция откроет свои границы и разрешит сотням тысяч беженцев въехать в страны ЕС, если Евросоюз не прекратит давление на Анкару.

С таким заявлением выступил президент Реджеп Тайип Эрдоган после того, как Европарламент принял резолюцию по ситуации с соблюдением прав человека в Турции, передает Yahoo News.

В резолюции, носящей рекомендательный характер, говорилось, что следует приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС из-за массовых арестов после попытки переворота.

«Мы — единственные, кто кормит 3-3,5 миллиона беженцев в этой стране. Вы нарушаете обещания. Если вы пойдете дальше, то наши границы будут открыты», — заявил Эрдоган, обращаясь к властям Евросоюза.

В марте 2016 года Турция и ЕС заключили соглашение, по которому Анкара принимала бы на своей территории нелегальных мигрантов, высылаемых из Евросоюза. В обмен на соглашение о реадмиссии ЕС пообещал ускорить вступление Турции в союз, а также отменить визы для граждан этой страны.

Соглашение, в числе прочего, предполагало введение с июля 2016 года безвизового режим между ЕС и Турцией. Вступление безвизового режима в силу было отложено по рекомендации Еврокомиссии до тех пор, пока Турция не выполнит весь список требований.

В середине июля 2016 года в Турции была предпринята неудавшаяся попытка военного переворота. Идеологом провалившегося мятежа власти Турции объявили проповедника Фетуллаха Гюлена, проживающего в США. В Турции были задержаны или отстранены от работы по подозрению в связях с гюленистами десятки тысяч человек, в том числе военнослужащие, чиновники, преподаватели и журналисты.