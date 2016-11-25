]]> ]]>
Главная В мире Новости

Янукович рассказал о своих ошибках во время майдана

22:02 25.11.2016
Виктор Янукович. Фото с сайта wikimedia.org
Виктор Янукович. Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Противостояние на Украине 2013-2016

Экс-президент Украины Виктор Янукович признал, что во время событий в стране в 2013-2014 годах совершил ряд ошибок. Главная, по его мнению, состоит в том, что он не решился ввести военное положение.

«Я не смог, не нашел в то время в себе силы подписать приказ о введении войск и объявлении военного положения в Украине», - цитирует «Интерфакс» выступление Януковича на пресс-конференции в Ростове-на-Дону. По словам бывшего украинского лидера, это был единственный способ остановить радикалов.

В то же время Янукович добавил, что даже, имея возможность «вернуть это время назад», он все равно бы не решился на кровопролитие и не принял такого решения.

Экс-президент должен был 25 ноября дать по видеосвязи показания суду Киева по делу об убийствах в ходе майдана. Однако заседание было перенесено на другой день из-за невозможности доставить в суд фигурантов дела – бывших бойцов спецподразделения «Беркут», этому воспрепятствовали радикалы из «правого сектора» (организация запрещена в России).
 

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Виктор Янукович, Противостояние на Украине 2013-2016
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.11.2016, 02:26
Биндера

Вы этот, недельку телевизор попробуйте не смотреть). Может попустит чуток.
26.11.2016, 00:34
Да уж

Зато теперь Украина безвиз, безгаз,безсвет, а еще безработ и безкредит, а все потому, что безмозг.
26.11.2016, 00:34
ОКО

Все бывшие Президенты Украины:

Леонид Макарович Кравчук, замечен еще во время УССР в присвоении золота эмигрирующих из Черновиц евреев, скользкий и отвратительный номенклатурщик с кровью на руках, подписавший раздел СССР в Беловежской пуще.

Леонид Демидович Кучма, "красный директор", продавший на корню все технологии и материальные ценности оборонного предприятия "Южмаш" (ракеты стратегического назначения для СССР)нашему стратегическому противнику,

Виктор Андреевич Ющенко, агент ЦРУ, развязавший "оранжевый майдан" в Киеве, женатый на агенте ЦРУ, зарубежной украинке, навязавший школьному и высшему образованию страны обязательный русский язык и спонсирующий изыскания "укров" в археологии и истории.

Виктор Федорович Янукович, в характеристиках не нуждается, да и нет места здесь перечислить все его преступления перед украинским и Советским народом, мелкий преступник из Донбаса, две судимости, безмерное личное обогащение в размере миллиардов.

Им нет прощенья, как в 1945, их должна ждать только виселица за все муки, которые они принесли нашему и украинскому народу. Украинцы должны понять и распознать это преступление сами и принять необходимые шаги.
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.