Янукович рассказал о своих ошибках во время майдана

Экс-президент Украины Виктор Янукович признал, что во время событий в стране в 2013-2014 годах совершил ряд ошибок. Главная, по его мнению, состоит в том, что он не решился ввести военное положение.

«Я не смог, не нашел в то время в себе силы подписать приказ о введении войск и объявлении военного положения в Украине», - цитирует «Интерфакс» выступление Януковича на пресс-конференции в Ростове-на-Дону. По словам бывшего украинского лидера, это был единственный способ остановить радикалов.

В то же время Янукович добавил, что даже, имея возможность «вернуть это время назад», он все равно бы не решился на кровопролитие и не принял такого решения.

Экс-президент должен был 25 ноября дать по видеосвязи показания суду Киева по делу об убийствах в ходе майдана. Однако заседание было перенесено на другой день из-за невозможности доставить в суд фигурантов дела – бывших бойцов спецподразделения «Беркут», этому воспрепятствовали радикалы из «правого сектора» (организация запрещена в России).

