Отношения России и Турции вновь поставлены под угрозу

Вряд ли Анкара всерьез намерена дружить с Москвой, «примирение было сымитировано», считает эксперт

Турция и Сирия оказались на грани войны после того, как правительственные ВВС арабской страны разбомбили турецких солдат у города Эль-Баб. Анкара уже пригрозила Дамаску «ответить», что грозит втянуть в конфликт и российских военных. Одновременно появились данные о том, что в сирийскую войну решил вмешаться даже Египет.

Турецкое командование сообщило, что в ночь на четверг в окрестностях сирийского города Эль-Баб правительственная авиация нанесла удар по находящемуся там турецкому подразделению. «Погибли трое наших героических солдат, десять получили ранения, один из них – тяжелое. Пострадавшие были немедленно эвакуированы из зоны боевых действий», – заявил генеральный штаб.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым пригрозил, что Анкара ответит на гибель своих военных. «Продолжается операция сил «Свободной сирийской армии» с поддержкой ВС Турции по зачистке от террористов района города Эль-Баб. К сожалению, вчера ночью в результате авиаудара трое наших военнослужащих погибли и десять получили ранения. Определенно, эта наша борьба с «Исламским государством**» некоторым не нравится. Но, откуда бы атаки ни исходили, наши вооруженные силы никогда не прекратят бороться с терроризмом. На это и подобные ему нападения будет дан ответ», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, три месяца назад армия Турции при поддержке международной коалиции вторглась в Сирию, начав операцию «Щит Евфрата». Почти сразу от боевиков ИГИЛ* был «очищен» город Джараблус. 8 сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара собирается продолжить операцию в Сирии от севера страны до юга, пока территория не будет очищена от «Исламского государства». Однако после этого турецкая армия явно приостановила свое наступление. Эксперты тогда не исключали, что турецкие танки вошли в Сирию с негласного разрешения Дамаска (и по согласованию с Вашингтоном и Москвой), однако никаких подтверждений с тех пор эта версия не получила.

За прошедшие три месяца, по официальным данным, Турция потеряла 15 человек, и вот теперь впервые обвинила в гибели своих военных сирийские правительственные войска.

Анкара действует «импульсивно и непредсказуемо»

Москва сейчас не заинтересована в обострении отношений с Анкарой, и тем более в войне Сирии и Турции, считают в Госдуме. «Не знаю, чем, кроме самого факта нападения, руководствуется турецкий генштаб. В случае, если это обвинение будет иметь далеко идущие последствия, мы попытаемся не допустить такого столкновения», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, политолог Константин Затулин.

Однако он не может предугадать, прислушаются ли турки в этом случае к аргументам Москвы, напоминая про импульсивность и непредсказуемость турецкого руководства. Затулин напомнил, что турки до сих пор сохраняют свои интересы в зоне, населенной сирийскими курдами, а также туркоманами, которых Анкара рассматривает практически как соотечественников.

Турки ведут военную операцию в Сирии, что называется, явочным порядком, напомнил депутат. «Я не знаком с договоренностями, существующими между военными России, Турции и Сирии относительно действий, связанных с борьбой с террористами. Насколько я помню, были серьезные подозрения в их тесных связях с некоторыми группами боевиков, в наличии турецких военных инструкторов в так называемых умеренных отрядах. Так что относительно этого инцидента главным будет вопрос, что вообще там делали турецкие военные и насколько об их присутствии было известно Дамаску», – считает политолог. «Насколько я помню, правительство Сирии турецкую армию для каких-то наземных операций на своей территории не приглашало», – напомнил эксперт.

Эрдоган пытается «обманывать» Москву

Турция оккупировала часть соседней страны, считает и директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, поэтому Сирия как сторона, подвергшаяся оккупации, давно должна была нанести удары по оккупантам. «Сейчас Турция может нанести еще удар по городу Эль-Баб или попытаться занять контролируемый курдами Манбидж. Дамаску необходимо снова установить контакт с курдскими силами самообороны и действовать совместно. В Манбидже, который турецкие войска собираются брать, предстоит кровавая баня», – предрекает востоковед.

Багдасаров сомневается, что Анкара вообще всерьез намерена дружить с Москвой, подозревая, что «примирение было сымитировано». «В нашу прессу при этом периодически вбрасывается информация о том, что турки выведут исламистские группировки из Алеппо, однако пока никто не торопится это сделать. Эрдоган просто в очередной раз пытается играть на противоречиях между Россией, ЕС и США», – предполагает эксперт.

Багдасаров призвал задуматься о том, с кем сейчас воюет коалиция правительственных войск и российских ВКС в восточном Алеппо. «Одна из группировок, «Нур эль-Дин Зенги», де-факто напрямую связана с командованием армии Турции. Эта организация сбила наш вертолет Ми-8 над Идлибом в августе», – сказал политолог.

Всем необходимо сохранить лицо

Другие эксперты опасаются: в случае ответного удара Анкары могут начаться бои между турецкими и сирийскими войсками. В этом случае не исключено, что отношения Турции и России, которые только начали выравниваться, вернутся к тому же моменту, когда год назад погиб российский самолет Су-24. Как известно, воздушное пространство Сирии прикрывают российские зенитно-ракетные комплексы.

Об опасности новой ситуации говорит директор центра «Россия – Восток – Запад» Владимир Сотников, полагающий, что Эрдоган может ответить на сирийский авиаудар, используя турецкую авиацию. «Такой ответ угрожает втянуть Турцию в конфликт с Россией, контролирующей сирийское небо», – сказал эксперт изданию «Коммерсантъ».

Тем не менее Сотников, как и Затулин, считает, что такое развитие событий не выгодно ни Анкаре, ни Москве, поэтому он не исключил, что всем трем сторонам теперь удастся «провести консультации политиков и военных и обговорить шаги, которые позволили бы всем сторонам сохранить лицо и в то же время разрядить обстановку».

Спустя несколько часов после заявления турецкого генштаба появились сообщения о том, что другая соседняя страна – Египет – якобы отправила свои войска на помощь Дамаску, а летчики этой страны уже, предположительно, находятся в сирийской Хаме. Об этом со ссылкой на арабский ресурс Assafir сообщает блог bmpd. Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил поддержку своему сирийскому коллеге Башару Асаду. В интервью португальскому телевидению RTP ас-Сиси назвал нынешние сирийские власти наиболее последовательными в борьбе с терроризмом в САР и в деле восстановления стабильности в раздираемой гражданской войной стране, передает Eurasia Daily. Армию Сирии в борьбе против боевиков поддерживают союзники, прежде всего речь о российских ВКС и ВМФ, также сообщается об участии в боях на стороне Дамаска иранских силовиков и отрядов ливанской «Хезболлы».

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"