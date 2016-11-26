Смерть Фиделя - смерть кубинской революции

Фидель умер, выживет ли кубинская революция?

Лидер Кубинской революции Фидель Кастро Рус умер. Он прожил 90 лет и казался «вечным». Тут же по всем политическим блогам, форумам и социальным сетям начались баталии вокруг этой фигуры. Причем взвешенной оценки не дает почти никто. Либо Кастро – тиран, разоривший Кубу до тла, либо идеалист-романтик, положивший жизнь на благо родины и вырвавшей ее из оков нищеты и унижений.

Мне приходилось бывать на Кубе дважды, и я хотел бы поделиться личными впечатлениями от увиденного. Каждый турист, возвращаясь с Острова свободы, считает долгом повторять одни и те же избитые штампы: древние машины на улицах Гаваны, море доступной любви, общая бедность народа, сигары, ром и величественные постройки периода владычества США.

Разумеется, и я, начитавшись всевозможных отзывов, рассчитывал увидеть то же самое. Вооружившись фотоаппаратом, я приготовился снимать экзотические автомобили 50-х годов, но неожиданно столкнулся с проблемой. Кругом самые современные автомобили, а вот антиквариат на колесах никак не попадался. Заметьте, речь идет о гигантской Гаване с очень оживленным движением, где, как мне казалось, потоком едут лимузины полувековой давности. Как бы не так! На дорогах – новенькие автобусы, таксисты на привычных нам иномарках, иногда попадаются и советские жигуленки.

Через некоторое время, я все же увидел то, что искал. Но представление о Гаване как о музее американской промышленности, это очень большое преувеличение. Во многом такой стереотип сложился по чисто психологическим причинам. Попадая в незнакомую страну, человеку свойственно фиксировать внимание именно на отличиях от своей родины. Кому интересно фотографировать банальные Форды 21 века? Гораздо интереснее запечатлеть себя на фоне редких моделей. Нередко турист оказывается и заложником ожиданий. Он знает, что когда вернется домой, его тут же спросят про дряхлые американские машины, и если он доказательств не предъявит, то подумают, что он зря летал через океан.

Второй расхожий штамп – это якобы повальная нищета кубинцев. Я был в нескольких городах, и видел массы людей, одетых не хуже москвичей летом. Никаких толп нищих в рванине и близко нет, одежда типичная для 21 века, молодежь – в джинсах, футболках, спортивной обуви. Жители Кубы не производят впечатление голодных и несчастных. Довелось увидеть пионеров- веселых детей в качественной и красивой школьной форме.

Есть ли там попрошайки? Есть. Но в богатейшей Москве, где крутятся миллиарды долларов, я каждый день встречаю бомжей, роящихся в помойках, в метро постоянно вижу людей, с табличками «помогите» и так далее. Мне довелось прожить полгода в очень благополучной Канаде и объездить эту страну вдоль и поперек. Так вот там, нищие выпрашивающие деньги, это всем привычный элемент пейзажа. Куба здесь ничуть не хуже, а возможно и лучше. Не секрет, что даже в США в самых процветающих городах, существуют целые районы социального бедствия. Там лежат горы вонючего мусора, кругом торгуют наркотиками, каждый клочок территории «поделен» между бандитскими группировками, регулярно устраивающими перестрелки.

Третий миф, это подлое представление о Кубе - как об острове проституции. Спору нет, кто ищет, тот найдет. Но проституция цветет и пахнет по всей Европе, в США, в России, Азии - везде. Проституток полно в самых богатых, развитых странах мира и в городах целые улицы отведены под этот «бизнес».

Между прочим, ключевой показатель качества социального строя – это уровень смертности в стране. Так вот продолжительность жизни на Кубе примерно как в США, слегка уступает государствам-лидерам Западной Европы и намного обгоняет российскую. Более того, продолжительность жизни на Острове свободы в среднем больше, чем в Кувейте, Арабских Эмиратах, Бахрейне и Саудовской Аравии. Арабские страны, купающиеся в нефти, действительно создали очень сильную систему социальной защиты, и тем не менее отстают от Кубы.

Значит, забота о людях - это не пустой лозунг Фиделя Кастро, а реальная практика. Конечно, нельзя забывать о беспрецедентной экономической и военной помощи, которую оказал СССР. Без этих фантастически огромных инвестиций не было бы и таких достижений. И все же, Куба, оставшись без Советского Союза, не рухнула в пучину коллапса, как многие предрекали в 1992 году.



Что касается «тоталитаризма», то кубинский режим ни в коей мере нельзя сравнивать со сталинским. Масштаб репрессий при Фиделе был мизерным, а уровень свобод довольно высоким.

Забавный штрих – наш гид-кубинец обратился к туристам, со словами: «Слева от вас находится масонская ложа». Мы повернули головы и увидели здание с типичными масонскими символами, и я спросил, как масонство уживается с коммунизмом. Экскурсовод рассказал, что масонство никогда не запрещалось Фиделем Кастро, ложи работают открыто и располагаются не только в крупных, но даже и в небольших городках. Более того, именно Куба провела съезд масонов всей Латинской Америки. Огромное число «вольных каменщиков» совершенно легально прибыло в Гавану и о чем-то совещалось.

В экономике при Рауле идут осторожные изменения. Потихоньку разрешают малый бизнес. Пресловутые продуктовые карточки, которыми пугают туристов, вовсе не означают, что кубинец живет только на «пайке». Карточка – это право покупать товар по твердой цене, и никто не запрещает покупать продукты на рынке без талонов и очередей.

Долгая блокада, которую устроили США кубинцам, не помешала другим странам инвестировать в Остров свободы. На Кубе работают канадские компании, активно действует Китай, в сфере туризма сильны позиции Испании и так далее.

Вместе с тем, среди кубинцев явно чувствуется недовольство социализмом. Их речи до мелочей повторяют рассуждения советских людей конца 80-х. Кубинцам так же, как и жителям СССР, кажется, что стоит провести реформы и настанет жизнь как в США. Я говорил им: «Вы мечтаете об экономике как в США, а получите экономику Гондураса или Никарагуа». Вы уверены, что при свободном рынке, сможете открывать частные предприятия, а на практике повторите наш опыт 90-х. Все прибыльные сферы возьмет в свои руки горстка людей. Вас раздражают партийные чиновники, но учтите, что после отмены социализма, именно они станут хозяевами предприятий, и будут разъезжать на «Мерседесах» и «Феррари». Взлетит преступность, бандиты тоже подключатся к приватизации, а рядовой кубинец останется у разбитого корыта.

Мне не поверили. Сказали, что Кубе удастся избежать ошибок СССР. И такие представления я встречал неоднократно. Кстати, эмиграция с Кубы в США – это частый аргумент против социализма. Однако в США бегут со всего мира, и тем более из Латинской Америки. Но меня удивило другое. Один кубинец сказал, что если бы разрешили свободный выезд с Кубы, так вся страна оказалась бы сразу в Доминиканской республике. По какой-то невероятной причине он считал, что соседняя Доминикана процветает.

Признаки «усталости от режима» встречаются действительно часто. На стене одного из домов я видел граффити «Народ и Сомоса - едины». Это злая пародия на лозунг «народ и Фидель - едины», где Кастро сравнили с никарагуанским диктатором, профашистского толка и фактического главы наркомафии.

Так что проблемы есть, они очевидны, и полагаю, что несмотря на все успехи, кубинский социализм обречен. Легендарный старик Фидель ушел, у власти его брат Рауль – уже очень пожилой человек, 85 лет. Ясно, что и ему недолго осталось. Судя по всему, Куба скоро откажется от социалистического пути, и полагаю, горько пожалеет.

