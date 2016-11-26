Лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет, передает агентство "Франс Пресс" со ссылкой на лидера Кубы Рауля Кастро. О смерти Фиделя объявили также по кубинскому телевидению, сообщает агентство "Рейтер".

"Лидер кубинской революции скончался в 22.29 сегодня вечером (06.29 субботы мск — ред)", — объявил Рауль Кастро по государственному телевидению, его слова приводит агентство "Франс Пресс".

Кастро будет кремирован в субботу, рассказал брат революционера, кубинский лидер Рауль Кастро, пишет РИА Новости.

Фидель — кубинский революционер, государственный и политический деятель - родился 13 августа 1926 года. С декабря 1976 года, в течение 30 лет, был председателем Государственного совета и Совета министров Кубы, являлся также главнокомандующим Революционными вооруженными силами и председателем Совета национальной обороны страны.

В результате ухудшения состояния своего здоровья 31 июля 2006 года Фидель Кастро передал обязанности и полномочия главы Госсовета и Совета министров своему брату Раулю Кастро.