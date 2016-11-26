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Лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет

10:16 26.11.2016
Фидель Кастро. Фото с сайта wikipedia.org
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Лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет, передает агентство "Франс Пресс" со ссылкой на лидера Кубы Рауля Кастро. О смерти Фиделя объявили также по кубинскому телевидению, сообщает агентство "Рейтер".

"Лидер кубинской революции скончался в 22.29 сегодня вечером (06.29 субботы мск — ред)", — объявил Рауль Кастро по государственному телевидению, его слова приводит агентство "Франс Пресс".

Кастро будет кремирован в субботу, рассказал брат революционера, кубинский лидер Рауль Кастро, пишет РИА Новости.

Фидель — кубинский революционер, государственный и политический деятель - родился 13 августа 1926 года. С декабря 1976 года, в течение 30 лет,  был председателем Государственного совета и Совета министров Кубы, являлся также главнокомандующим Революционными вооруженными силами и председателем Совета национальной обороны страны.

В результате ухудшения состояния своего здоровья 31 июля 2006 года Фидель Кастро передал обязанности и полномочия главы Госсовета и Совета министров своему брату Раулю Кастро.

Темы: Куба
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Комментарии читателей
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26.11.2016, 13:15
думается,

что недалёкие -порождают НЕЗНАЕК!
26.11.2016, 13:09
Парацельс

Они уже пошли по пути Дэна)) Давно)) На Кубе более миллиона китайцев)))
Если всё пойдёт правильно, то Куба останется гигантской занозой в жирной американской заднице)))
26.11.2016, 13:05
Парацельс

Абсолютно подтверждаю Ваши слова. Сам 3 раза был на Кубе. За оскорбление Фиделя можете легко получить там по роже)))
Кубинцы живут бедно, но не потеряли чувство собственного достоинства...
А русские живут ненамного лучше и полностью деморализованы.
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