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Юнкер: Без России невозможно выстраивать систему безопасности в Европе

10:01 27.11.2016
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не считает возможным отмену санкций в отношении России в ближайшее время, однако уверен, что Европейский союз должен относиться к РФ как к равному партнеру, без которого невозможно обеспечить безопасность Европы. Такое мнение он высказал в субботу в программе "Глобальный диалог" на телеканале Euronews

"Пока я не вижу никаких аргументов в пользу немедленной отмены санкций против России. Но я хотел бы, чтобы с Россией у нас было соглашение, которое выходит за обычные рамки. Без России невозможно выстраивание (системы) безопасности в Европе, мы должны об этом знать", - цитирует Юнкера ТАСС.

По словам главы ЕК, Европа "должна относиться к России как к большому объединению и гордой нации", с которой необходимо разговаривать "на равных". "Необходимо многое знать о глубине России, а мы об этом ничего не знаем. И я хотел бы, чтобы с Россией мы говорили на равных", - подчеркнул он.

Юнкер отметил также, что не согласен с президентом США Бараком Обамой, назвавшим Россию "региональной державой". "Такая оценка - большая ошибка", - сказал он.

Темы: Россия, Европа, США, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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27.11.2016, 11:55
да конечно.

Согласен это запутывает, в особенности, троцкистов во власти, мечтающих об отмене санкций.
27.11.2016, 11:51
Патриот России .

Ну и что. У Германии более 100 мощных диаспор, у Турции более 200 мощных диаспор, у Китая более 300 мощных диаспор, у Франции более 300 мощных диаспор, у Украины более 100 мощных диаспор.
И только Россия "многонациональная"(терминология космополитов и троцкистов) и это при 80% русского государствообразующего народа, а все остальные государства мира моноэтнические(нет никаких других народностей). Вы хоть понимаете эту абсурдность?
\\\\\\\\\\
Геббельс: "Если ложь поторить более 100 раз, то она станет правдой."
27.11.2016, 11:28
Европеец

Вот когда у себя наведете - тогда отзовись. :))
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