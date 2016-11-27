Юнкер: Без России невозможно выстраивать систему безопасности в Европе

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не считает возможным отмену санкций в отношении России в ближайшее время, однако уверен, что Европейский союз должен относиться к РФ как к равному партнеру, без которого невозможно обеспечить безопасность Европы. Такое мнение он высказал в субботу в программе "Глобальный диалог" на телеканале Euronews

"Пока я не вижу никаких аргументов в пользу немедленной отмены санкций против России. Но я хотел бы, чтобы с Россией у нас было соглашение, которое выходит за обычные рамки. Без России невозможно выстраивание (системы) безопасности в Европе, мы должны об этом знать", - цитирует Юнкера ТАСС.

По словам главы ЕК, Европа "должна относиться к России как к большому объединению и гордой нации", с которой необходимо разговаривать "на равных". "Необходимо многое знать о глубине России, а мы об этом ничего не знаем. И я хотел бы, чтобы с Россией мы говорили на равных", - подчеркнул он.

Юнкер отметил также, что не согласен с президентом США Бараком Обамой, назвавшим Россию "региональной державой". "Такая оценка - большая ошибка", - сказал он.