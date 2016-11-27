Советники Трампа допустили отказ от нормализации отношений с Кубой

Избранный президент США Дональд Трамп, официально вступив в должность, может отказаться от продолжения курса на нормализацию отношений с Кубой, начатого Бараком Обамой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из ближайших советников миллиардера Райнса Прибэса.

«У нас не будет односторонней сделки, предложенной Кубой Соединенным Штатам, если последняя не внесет некоторые изменения в свою систему госуправления. Репрессии, открытые рынки, свобода вероисповедания, политические заключенные - эти вещи должны измениться, чтобы были открытые и свободные отношения», - пояснил он. При этом Прибэс отметил, что Вашингтон не будет отказываться от переговоров с Гаваной.

Еще один советник Трампа Келлиэнн Конуэй добавила, что нормализация отношений с Кубой ничего не дает Штатам. Что касается переговоров между странами, то, по ее словам, Трамп возобновит их, при условии, что это будет «совершенно другая Куба».

США разорвали дипотношения с Кубой в 1961 году и ввели одностороннее торгово-экономическое эмбарго. В конце 2014 года президент США Барак Обама признал неэффективность такой политики и объявил о начале нормализации отношений с Кубой.

