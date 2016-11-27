Саакашвили призвал к досрочным парламентским выборам на Украине

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал к проведению досрочных выборов в Верховную Раду Украины.

В центре Киева проходит митинг, организованный движением «Рух новых сил», которое возглавляет Саакашвили. Цель акции – выразить недоверие нынешнему парламенту Украины. По словам Саакашвили, депутаты не прислушиваются ни к собственному народу, ни к международным институтам.

«Мы хотим, чтобы в рамках действующего законодательства были назначены внеочередные выборы. Мы хотим, чтобы было изменено законодательство, что позволит новой крови войти в следующий парламент», - цитирует экс-губернатора телеканал «112 Украина».

В акции участвуют, по разным данным, от нескольких сотен до двух тысяч человек. Митинг проходит мирно, без инцидентов, сообщает «Интерфакс».

Саакашвили ушел с поста губернатора в начале месяца, обвинив Киев в нежелании бороться с коррупцией в стране. Тогда же он объявил о создании новой политической силы.

