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Саакашвили призвал к досрочным парламентским выборам на Украине

18:22 27.11.2016
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Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал к проведению досрочных выборов в Верховную Раду Украины.

В центре Киева проходит митинг, организованный движением «Рух новых сил», которое возглавляет Саакашвили. Цель акции – выразить недоверие нынешнему парламенту Украины. По словам Саакашвили, депутаты не прислушиваются ни к собственному народу, ни к международным институтам.

«Мы хотим, чтобы в рамках действующего законодательства были назначены внеочередные выборы. Мы хотим, чтобы было изменено законодательство, что позволит новой крови войти в следующий парламент», - цитирует экс-губернатора телеканал «112 Украина».

В акции участвуют, по разным данным, от нескольких сотен до двух тысяч человек. Митинг проходит мирно, без инцидентов, сообщает «Интерфакс».

Саакашвили ушел с поста губернатора в начале месяца, обвинив Киев в нежелании бороться с коррупцией в стране. Тогда же он объявил о создании новой политической силы.
  

Темы: Киев, Украина, Акции протеста и демонстрации в мире, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Верховная Рада Украины, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.11.2016, 22:10
Гость: Остап

В Грузии прокурор ждет, в США въезд закрыт, в России Путин обещал нечто совсем интересное. Сейчас и из Украины придется бежать. Интересно, куда он потом?
27.11.2016, 22:08
Гость: 123

ОН, друг Трампа, иль неведомо то вам??
27.11.2016, 19:58
Гость: вопрос

Какого спрашивается нужно этому грузину от хохлов и русских ?
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