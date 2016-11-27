Аваков отпустил Донецку два года

Министр внутренних дел Украины готов отдать приказ Нацгвардии штурмовать Донбасс

«Три взвода украинских силовиков сегодня предприняли попытку совершить атаку в районе села Водяное на юге Донецкой народной республики (ДНР)», — заявил в субботу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«В 10.00 противник силами до 3-х взводов личного состава, при поддержке бронетехники, под прикрытием огня из 82 и 120 мм минометов из н.п. Широкино, предпринял попытку атаковать наши позиции в районе н.п. Водяное. В ходе огневого контакта противник был остановлен и отброшен на исходные позиции. Потери противника составили 5 убитых и 8 раненых. Уничтожен БТР украинских силовиков.

Мы имеем факт попытки Национальной гвардии Украины выполнить указания министра МВД Авакова по т.н. освобождению Донбасса, а также дестабилизации обстановки в Республике путем совершения терактов на ее территории. Предупреждаем, что такие попытки будут жестко пресекаться, а министр МВД вместо отдачи преступных приказов, пусть готовит объяснение украинским матерям по факту гибели их сыновей", — сообщил подробности боя Эдуард Басурин.

Напомним, накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о том, что в ближайшие два года Киев вернет контроль над Донбассом. При этом важная роль в процессе «деоккупации» будет отведена Нацгвардии.

Он также особо подчеркнул, что «военизированная компонента должна быть готова лучше, чем правоохранительная».

— Обещания Авакова — это продолжение популистской традиции, начатой ещё новоизбранным, на тот момент, президентом Порошенко, который пообещал разрешить донбасский конфликт за несколько часов. Разумеется, за такими заявлениями не стоит ничего, кроме любви к пышной фразе, — уверен политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

— Два года — достаточный срок для того, чтобы обещание тысячу раз успело забыться обществом. А учитывая богатство украинского информационно-политического поля, слова Авакова забудутся существенно раньше.

Что же касается донбасского конфликта, то его «приднестровизация» мне представляется вполне вероятной уже в среднесрочной перспективе. Формально существует единое государство с проблемными территориями, фактически — государств несколько, но они на определённом этапе перестают воевать и начинают политический диалог. Плюс открывается торговля и идёт нормальная транспортная коммуникация.

— Не является ли упоминание собой роли Нацгвардии и военизированной компоненты подтверждением того, что Киев не собирается решать вопрос мирным путем? Когда об этом говорит не безумный депутат-бандеровец, а министр ВД, это уже серьезно. Не тянет ли на денонсацию Минских соглашений?

— Минские соглашения давно и упорно критикуют — что в Киеве, что в Москве, что в самих республиках Донбасса. Но, действительно, одно дело — критика, другое — официальная риторика министра-силовика, которая может быть расценена как полностью отменяющая мирные договорённости.

Военным путём конфликт на Донбассе Киев решать не будет по ряду причин, одна из которых, даже если искусственно вынести за скобки Россию, состоит в том, что Донбасс Киеву не нужен. Зачем находящейся в глубоком кризисе стране несколько миллионов дополнительных граждан, которые эту страну ненавидят?

— Совсем недавно сообщалось о том, что Хорватия готова поделится опыта «мирной реинтеграции» территорий. Применим ли такой опыт в Донбассе, и позволят ли Киеву его применить?

— На тот момент, когда Хорватия «мирно реинтегрировала» населённые сербами спорные территории, у сербов не было никого, кто мог бы оказать им реальную помощь. Хотя пример Хорватии часто именно как пример положительный любят приводить в Киеве. Это весьма показательно: в конфликте католиков и православных украинские власти выбирают католиков.

Повторюсь, что, во-первых, президент Порошенко в самых страшных ночных кошмарах видит возвращение Донбасса в состав Украины. А, во-вторых, Россия не допустит кровопролития на своих рубежах. «Хорватский сценарий» — просто ещё один из популистских штампов постмайданных властей и обслуживающих их экспертов, и журналистов.

— Ранее Георгий Тука, заместитель министра по делам оккупированных территорий, называл четыре условия возвращения Донбасса и Крыма Украине: укрепление армии, борьба с коррупцией, консолидация страны и давление международного сообщества на Россию. Выполнимы ли эти пункты в нынешних украинских условиях? И поможет ли это «реинтегации»?

— Евромайдан и те процессы, которые он запустил, препятствуют консолидации страны, если считать ДНР и ЛНР частью Украины. Укрепить армию и продолжить международное давление на Россию, в общем, можно. Побороть коррупцию существенно сложнее. А вот объяснить Донбассу, что ему нужно возвращаться «в родную гавань» унитарной Украины, с перманентным кризисом, «небесной сотней», Степаном Бандерой и прочими — это что-то из области фэнтези.

Политолог Эдуард Попов считает, что слова Авакова имеют определяющий внутриполитический контекст.

— Они рассчитаны, главным образом, на внутриукраинскую аудиторию, точнее, на «патриотическую» её часть. Президент Порошенко имеет очень ограниченную легитимность, и сейчас она размывается усилиями его конкурентов, самый влиятельный из которых — Аваков.

Аваков, как известно, в качестве главы МВД контролирует ряд добровольческих формирований, в том числе, самый мощный из них — полк «Азов». Отношение украинских неонацистов к Порошенко известное: его режим — это режим «внутренней оккупации». В недавнем пространном интервью Андрея Билецкого, малые выдержки из которого приводили российские СМИ, подробно говорилось о слабости украинского политического руководства. Аваков по контрасту с «голубем» Порошенко, который вынужден отстаивать Минские соглашения хотя бы на словах, проводит свою линию — военную, «патриотическую». И в этом он находит поддержку неонацистов. В определенный момент в украинском политикуме и социуме заговорят о нелегитимности президентских полномочий Порошенко — мол, «царь не настоящий!». Тогда под откос будут пущены и Минские соглашения, которые повесят на очередного президента-предателя. Аваков своим заявлением начал артиллерийскую подготовку против «Минска», что означает начало кампании против президента Порошенко.

— А что означают слова о важной роли Нацгвардии?

— Нацгвардия Украины некогда входила в состав МВД, точнее, являлась Внутренними войсками МВД. Но и сейчас пуповина, связующая Нацгвардию с материнским лоном МВД, не до конца разрезана. В среде Нацгвардии сильны позиции неонацистов и других добровольцев. По-видимому, Аваков хочет вернуть контроль над этой структурой, если не прямо подчинить её МВД. Если это удастся — МВД станет самой мощной силовой структурой на Украине, каковой она и была почти всё время существования «незалежной». К тому же, в отличие от ВСУ, эта структура контролирует внутреннее пространство, включая Киев. Порошенко останется без «своих» силовиков, если не считать личной охраны из СБУ.

Слова Авакова я понял таким образом: показать обществу, что только «расширенное» МВД (включая сюда Нацгвардию и добробаты) достаточно подготовлено и идейно мотивированно для решения задачи успешной борьбы с «агрессором». И всё это на фоне капитулянтской политики пока ещё президента Порошенко. Это на словах. А на практике Аваков будет добиваться, как я уже говорил, возвращения Нацгвардии в «родное стойло».

— Ранее Порошенко неоднократно заявлял, что у проблемы Донбасса не существует военного решения. Как понимать диаметрально противоположные заявления украинских политиков?

— Порошенко говорит то, что он вынужден заявлять как глава украинского государства. Его действия противоречат этим словам, тем не менее, в украинском обществе, в «патриотической» его части, накапливается раздражение и ненависть к капитулянту и чуть ли не предателю Порошенко. Который к тому же активно и успешно обогащается за счет народа. Аваков лишь играет на контрасте: пораженец и капитулянт Порошенко — патриот и ястреб Аваков. Порошенко играет на западную аудиторию, Аваков — на внутриукраинскую.

— Кстати о западной аудитории. Слова Авакова по сути разрушают Минские соглашения. Будет ли реакция? Или не заметят?

— Аваков постоянно позволяет себе заявления, идущие вразрез не только с «Минском», но и со здравым смыслом и правилами элементарного приличия. Самый вопиющий пример — эпопея с оскорблениями и угрозами в адрес «кандидата» Трампа (эти слова сам Аваков ставит в кавычки). И что? Ничего. Аваков был и, скорее всего, останется министром внутренних дел Украины. Что ему до какого-то «Минска», если он не боится трогать самого Трампа?

Внутриукраинская поддержка, даже очень ограниченная, приверженности Минским соглашениям всё более скукоживается и всё больше становится уделом «хромых уток» — Порошенко и Ко или «Оппозиционного блока».