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В Греции задержали спасенное кораблем ВМФ РФ украинское судно

19:06 27.11.2016
Фото с сайта greece.ru
Фото с сайта greece.ru
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Украинское рыболовецкое судно, спасенное российским военным кораблем, задержано в Греции из-за подозрительного груза. Об том сообщает РИА Новости со ссылкой на береговую охрану страны.

На борту украинского судна было обнаружено большое количество сигарет. В настоящее время законность этого груза проверяется таможней.

Кроме того, в результате проверки были выявлены механические повреждения судна, поэтому власти порта запретили ему выходить в море.

Ранее сообщалось, что российский корабль «Вице-адмирал Кулаков» 25 ноября принял сигнал бедствия, поданный терпящим бедствие украинским судном. Оно было взято на буксир и доставлено в один из греческих портов. При этом российские моряки оказали украинским рыбакам всю необходимую помощь, в том числе медицинскую.
 

Темы: Греция, Украина, Происшествия в мире, Рыболовство и морские промыслы
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Комментарии читателей
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27.11.2016, 21:08
Илья

Это Путин сиги хохлам подкинул, инфа 120%.
27.11.2016, 19:52
порто-франко

Очевидно это вовсе не рыбаки, а контрабандисты.
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