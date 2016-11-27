В Греции задержали спасенное кораблем ВМФ РФ украинское судно
Украинское рыболовецкое судно, спасенное российским военным кораблем, задержано в Греции из-за подозрительного груза. Об том сообщает РИА Новости со ссылкой на береговую охрану страны.
На борту украинского судна было обнаружено большое количество сигарет. В настоящее время законность этого груза проверяется таможней.
Кроме того, в результате проверки были выявлены механические повреждения судна, поэтому власти порта запретили ему выходить в море.
Ранее сообщалось, что российский корабль «Вице-адмирал Кулаков» 25 ноября принял сигнал бедствия, поданный терпящим бедствие украинским судном. Оно было взято на буксир и доставлено в один из греческих портов. При этом российские моряки оказали украинским рыбакам всю необходимую помощь, в том числе медицинскую.