«Янукович был честнее — он просто воровал, без пафоса»: Украина за неделю

На минувшей неделе Украина с размахом и погромами отметила годовщину «революции гидности»

На минувшей неделе Украина с размахом и погромами отметила годовщину «революции гидности» и замерла в ожидании неоднократно обещанного Порошенко безвиза. Увы и ах: праздник «свидетелей безвиза», твёрдо намеченный президентом (зуб давал!) на 24 ноября, с треском провалился.

Особенности национальных традиций

«Народное вече», посвящённое третьей годовщине т.н. «революции гидности», закончилось спланированными нападениями на офис «Украинского выбора» и отделение «Сбербанка». Правда, впоследствии выяснилось, что в темноте офис Виктора Медведчука перепутали с салоном красоты и по ошибке разгромили его, но украинских патриотов такими мелочами разве можно смутить. Показали силушку молодецкую в борьбе с компьютерами и банкоматами — и ладно. Кого там волнует, что именно разгромили? Главное — революционный процесс!

Кстати, т.н. полицейские за всем этим наблюдали с интересом и не мешали демократическому порыву толпы. «Не вмешиваться» в народную волю — это сегодня основная функция реформированной украинской полиции.

Взглянуть на ситуацию в украинской столице глазами зарубежного зрителя предложил Александр Дубинский. «Этот зритель увидел неуправляемую толпу беснующихся идиотов в масках, бьющих стёкла и ломающих штукатурку на стенах российского банка, — написал журналист в соцсети. — И этих идиотов почему-то не трогает полиция… Вывод, который должен сделать нормальный европеец после увиденного: держите этих кретинов от меня подальше. С их безвизом и проблемами».

По мнению Дубинского, выгоду от такой «демократии» получат немногие. Во-первых, это украинская власть, которая с помощью таких картинок формирует у всего мира имидж своей безальтернативности. Мол, мы, конечно, не святые, но посмотрите, кто может прийти вместо нас! Во-вторых, продавец и покупатель дочернего банка «Сбербанка России» — ведь после таких кадров в интернете можно настаивать на любой цене. В-третьих, сами «патриоты», которые все эти погромы устраивают, конечно, не бесплатно.

Посмешище

На 24 ноября в Украине был назначен большой праздник — открытие границ с Европой. Назначен, напомним, лично президентом, который уже своими многократными обещаниями безвиза давно стал посмешищем не только на Украине, но и далеко за её пределами. Напомню, о скором открытии европейских шлагбаумов Порошенко начал распинаться ещё в 2010 году. Занимая пост главы украинского МИДа в правительстве Виктора Януковича, Пётр Порошенко пообещал: визы отменят в 2011. Но не будем говорить о столь далёком прошлом — вспомним лишь «президентский цитатник».

7 июня 2014

«Безвизовый режим для граждан Украины со странами Европейского союза будет действовать с 1 января 2015».

2 декабря 2014

«Мы обещали это нашим гражданам в 2015 году. И хоть разбейся, а обещанное надо выполнять. Уже на Рижском саммите в мае должно быть принято решение о безвизовом режиме для украинских граждан с ЕС».

27 октября 2015

«Я благодарен господину президенту Латвии за поддержку реформ, а также за поддержку европейского стремления Украины и предоставление Украине безвизового режима с 1 января 2016».

21 декабря 2015

«Вместе мы отвоевали для граждан Украины заслуженное право на свободные безвизовые поездки в страны Евросоюза. Они станут реальностью уже в следующем году».

29 января 2016

«Со 2 февраля я иду в парламент, чтобы мы завершили принятие оставшихся 5 законов, чтобы в середине года с украинским паспортом без виз, не ожидая и не унижая украинцев, мы могли свободно ездить в Европу».

20 апреля 2016

«Безвизовый режим был моим обязательствам перед вами. Отметку „выполнено“ можно будет поставить через несколько месяцев. На пути к этому решению мы осуществили реформы, которые изменили страну. ЕС высоко оценивает и поддерживает наши реформы».

3 июня 2016

«Не исключено, увы, что это может произойти в сентябре. Но я остаюсь оптимистом, что в 2016 Украина получит безвизовый режим. Никаких негативных сигналов по этому поводу не существует».

19 августа 2016

«Уже считаные недели остались до того, когда откроет безвизовые двери объединённая Европа для Украины».

13 сентября 2016

«Через несколько недель, я надеюсь, в октябре, у нас будет безвизовый режим».

23 октября 2016

«Я уверен в том, что документы о предоставлении Украине безвизового режима полностью будут подписаны и ратифицированы Европарламентом, в этом нет никаких сомнений. Могу даже сказать до какой даты — это произойдёт до 24 ноября».

В преддверии времени «Ч», которое гарант нации даже предлагал всем записать, у Порошенко назвали новые сроки. По словам замглавы АП Константина Елисеева, отмена виз со странами ЕС может произойти уже в декабре нынешнего года. При этом Елисеев глубокомысленно заметил, что прогнозирование конкретных дат — дело довольно сложное (но только не для Порошенко!), и особенно это касается вопроса по безвизу с ЕС. Он ни словом не обмолвился о том, кто же заставляет президента упрямо давать прогнозы (точнее — врать) в этом вопросе, раз за разом выставляя себя на всеобщее посмешище…

Почувствуйте разницу!

Вместо безвизового режима президент привёз с долгожданного саммита «Украина — ЕС»… обязательство снять мораторий на экспорт леса-кругляка. Как говорится, почувствуйте разницу. Напомним, что закон о моратории на экспорт леса сроком на 10 лет Порошенко подписал летом 2015 года. Для древесных пород, кроме сосны, он начал действовать с 1 ноября 2015 года, а для древесных пород сосны — с 1 января 2017 года.

В 2015 году экспорт лесоматериалов в необработанном состоянии принес украинской экономике $ 345 млн валютных поступлений, или 0,9% общей выручки от экспорта. Эксперты говорят, что эта цифра совершенно несопоставима с масштабом потерь: бесконтрольная вырубка лесов на западе страны привела к уменьшению показателя лесистости с 16% в 1996 году до 11% в 2015-ом. Для достижения оптимального уровня лесистости в 20% в Украине сегодня нужно высадить новые деревья на территории площадью 2,5 млн га.

«Это агония, — прокомментировал новость президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. — Во-первых, эти 600 млн евро — это последние деньги, которые Украина получит за подписание соглашения об ассоциации. Руководство ЕС считает, что они уже и так выделили Украине много денег (а именно 1,2 млрд евро) и больше давать не намерены. Но не стоит забывать, что все деньги, которые даёт ЕС, это не „помощь“, а кредиты, которые нужно будет погашать. Вот и выходит: снимая мораторий на экспорт леса-кругляка, Украина фактически продаёт за кредит (!) в 600 млн евро большую часть украинского леса, так как, скорее всего, вырубка леса примет катастрофический характер. На мой взгляд, это в очередной раз демонстрирует, что украинское руководство уже давно махнуло рукой и на Украину, и на её будущее. Для них сейчас главнее заполучить деньги и быстро „освоить“, а что будет потом, их уже не интересует. Вряд ли кто-то из них планирует остаться в этой стране».

«Учитесь у Украины!»

К слову, сам президент никакой неловкости не ощущает и на минувшей неделе даже посоветовал несговорчивому Евросоюзу поучиться у Украины, «как нужно реформировать государство». Пока Европа отходила от шока после подобного нахального совета, контрольный «выстрел» по психике людей произвёл премьер Владимир Гройсман, поздравивший украинцев с «выходом из кризиса». Напомним, что это произошло в пору поступления в руки его слушателей шоковых коммунальных платёжек. И как раз в то время, когда МВФ заявил, что даже не рассматривает вопрос об очередном транше, поскольку: реальных результатов борьбы с коррупцией в Украине нет, а «все ваши НАБУ и ГПУ просто гоняют воздух».

В середине недели толкнул «достойную» речь министр всей украинской культуры Евгений Нищук, провозгласив «высокие расовые стандарты» и усомнившись в «генетической чистоте» жителей Донбасса.

«Всегда был против того, чтобы считать нынешнюю власть на Украине фашистами и хунтой. Не тянут они на Гитлера и Пиночета, хоть и очень стараются — прокомментировал на своей странице в Facebook популярный блогер Михаил Мищишин. — То Яценюк "недолюдей“ на Донбассе углядит. То Нищук узрит генетических мутантов на востоке Украины в отличие от себя, западника из Ивано-Франковска. В любом случае, для меня это — не украинская власть. Украинцы во власти не могут делить народ страны на первый и второй сорт в зависимости от места проживания или политических симпатий и языка. Украинец будет скреплять Украину, а не разделять. Недофашисты и недоукраинцы, что тут скажешь. Но все недоразумения рано или поздно исчерпываются, в том числе и во власти. Яценюк пошёл. Пойдёт и Нищук. Очень надеюсь, что ни тот, ни другой уже никогда не смогут вернуться в украинскую политику и создавать свои провокационные и гнилые информационные поводы. Разве что в качестве подсудимых в зале суда».

Легитимный президент?

Самое ожидаемое событие недели — это, безусловно, пятничный онлайн с Виктором Януковичем. 25 ноября его должны были допросить в качестве свидетеля по делу о причастности пяти беркутовцев к расстрелу участников майдана. Допрос, которого так долго добивалась украинская фемида, был по сути ею же и отменён — обвиняемых не смогли доставить в зал суда из-за противодействия радикалов. Попытка № 2 назначена на 28 ноября, но у Януковича появилась возможность высказаться — он провёл пресс-конференцию для собравшихся журналистов.

Количество вопросов было обещано не ограничивать, но хватило Виктора Фёдоровича лишь на полтора часа. Держался он бодро, почти не нервничал, карандашей (как в прошлые разы) не ломал и сказал достаточно для того, чтобы взбаламутить соцсети.

«Добрался до ленты ФБ, заполненной "Януковичем“, — написал на своей странице Александр Дубинский. — Могу сказать, что особенно красиво во всём этом потоке ненависти смотрятся высказывания всяких ментов-прокуроров-депутатов-советников "о негодяе Януковиче“. Ребята за 3 года ничего не сделали, чтобы собрать доказательства и хоть в чём-то адекватном его обвинить. Но брызжут слюной красиво. Борцы за виртуальную справедливость и за реальное бабло. В этом ракурсе Янукович выглядит даже в чём-то честнее. Просто воровал. Без всего этого пафоса».

