Жители Южной Кореи продолжают требовать отставки президента

Почти полтора миллиона человек вышли на улицы Сеула и потребовали отставки президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Ее обвиняют в причастности к коррупционному скандалу.

По информации издания Йонхап, несмотря на непогоду, демонстрация стала самой многочисленной из прошедших. Всего по стране на митинги вышли около 2 миллионов человек. Это почти 5% населения, сообщает телеканал "Россия 24".

Обстановка на митинге была спокойной. О столкновениях и арестах не сообщается.