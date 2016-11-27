]]> ]]>
Главная В мире Новости

Жители Южной Кореи продолжают требовать отставки президента

10:07 27.11.2016
Фото с сайта travelask.ru
Материалы по теме:

Почти полтора миллиона человек вышли на улицы Сеула и потребовали отставки президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Ее обвиняют в причастности к коррупционному скандалу.

По информации издания Йонхап, несмотря на непогоду, демонстрация стала самой многочисленной из прошедших. Всего по стране на митинги вышли около 2 миллионов человек. Это почти 5% населения, сообщает телеканал "Россия 24".

Обстановка на митинге была спокойной. О столкновениях и арестах не сообщается.

Темы: Южная Корея
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.