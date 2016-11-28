]]> ]]>
Главная В мире Новости

Президент Германии призвал сделать паузу в евроинтеграции

09:28 28.11.2016
Фото с сайта euromag.com
Фото с сайта euromag.com
Материалы по теме:

Интеграция европейских стран в рамках Евросоюза должна быть временно приостановлена, чтобы обдумать дальнейшие пути развития на новых принципах, заявил в интервью немецкой газете Die Welt президент Германии Йоахим Гаук.

Он рассказал, что при создании ЕС была разработана невероятная концепция, о котором предыдущие поколения могли только мечтать. Но движение на пути к большому объединению было слишком быстрыми и не все граждане смогли или захотели следовать этой концепции.

«Нам следовало бы подумать о паузе, во время которой мы сможем обсудить то, какие цели мы должны преследовать», — подчеркнул Гаук. Он объяснил, что в первую очередь следует убедить население стран ЕС в том, что «единая Европа твердо стоит на ценностях свободы, демократии, мира и главенства права». И отметил, что в будущем было бы полезно решать на национальном уровне те проблемы, которые могут быть решены именно там. 

Гаук признал, что многим людям сложно жить в реалиях объединенной Европы и всемирной глобализации. «Не каждый чувствует себя гражданином мира. Людям необходим дом, родина, им хочется чувствовать свою принадлежность к чему-то», — сказал президент Германии. Люди, по его словам, теряются в быстро изменяющемся мире. И доказательством этого стало голосование граждан США на президентских выборах. «Полное согласие элит в том, что мир развивается сообща, подавляет многих простых граждан. Они хотят наказать элиты и идут не только путем общественной дискуссии», — отметил Гаук.

Кандидатами на вступление в ЕС в настоящее время являются Исландия, Турция, Македония, Черногория и Сербия. 

Темы: Германия, Европа, Европейский союз (ЕС)
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.11.2016, 13:17
Ирэн

Так в новостях показали его самого и озвучили его комментарий... Или Вы думаете, что на российских СМИ кукол вместо людей показывают!?:))
А на Ваших СМИ не показывают высказывания европейцев? Только про крепчание санкций? Ну демократия, однако...
28.11.2016, 12:36
gvozd

Кандидатами на вступление в ЕС в настоящее время являются Исландия, Турция, Македония, Черногория и Сербия.
----
кто пишет эти статейки?
Исландия отозвала свою заявку - Официально ОТКАЗАЛАСЬ вступать в ЕС.
после того как исладия послала идти лесом меркель и ее фашингтонских кураторов и отказалась платить по долгам Частных банков, исландия имеет самую здоровую экономику в европе.
правда красноперые либералы обиделись и перестали вообще упоминать об исландии в прессе - сравнение не в пользу ес..

главная проблема ес - отсутствие демократии.
28.11.2016, 12:30
rus

Для ведущих европейских стран цель , расширения рынка сбыта собственной продукции и устранение конкурентов в виде стран бывшего соц.лагеря ,вполне достигнута .Промышленное производство в них почти полностью ликвидирована.Самостоятельные когда то страны превратились в этнические полуколонии ,которым говорят -а теперь ребята кормитесь сами .Это просто новый этап колониальной политики ведущих европейских стран.
Все комментарии (9)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.