Президент Германии призвал сделать паузу в евроинтеграции

Интеграция европейских стран в рамках Евросоюза должна быть временно приостановлена, чтобы обдумать дальнейшие пути развития на новых принципах, заявил в интервью немецкой газете Die Welt президент Германии Йоахим Гаук.

Он рассказал, что при создании ЕС была разработана невероятная концепция, о котором предыдущие поколения могли только мечтать. Но движение на пути к большому объединению было слишком быстрыми и не все граждане смогли или захотели следовать этой концепции.

«Нам следовало бы подумать о паузе, во время которой мы сможем обсудить то, какие цели мы должны преследовать», — подчеркнул Гаук. Он объяснил, что в первую очередь следует убедить население стран ЕС в том, что «единая Европа твердо стоит на ценностях свободы, демократии, мира и главенства права». И отметил, что в будущем было бы полезно решать на национальном уровне те проблемы, которые могут быть решены именно там.

Гаук признал, что многим людям сложно жить в реалиях объединенной Европы и всемирной глобализации. «Не каждый чувствует себя гражданином мира. Людям необходим дом, родина, им хочется чувствовать свою принадлежность к чему-то», — сказал президент Германии. Люди, по его словам, теряются в быстро изменяющемся мире. И доказательством этого стало голосование граждан США на президентских выборах. «Полное согласие элит в том, что мир развивается сообща, подавляет многих простых граждан. Они хотят наказать элиты и идут не только путем общественной дискуссии», — отметил Гаук.

Кандидатами на вступление в ЕС в настоящее время являются Исландия, Турция, Македония, Черногория и Сербия.