Помощница Трампа рассказала о его регулярных консультациях с Обамой

Избранный президент Дональд Трамп после победы на выборах регулярно консультируется с действующим президентом Бараком Обамой, подолгу обсуждая с ним различные вопросы, рассказала CNN помощница Трампа Келлиэн Конвей.

По ее словам, Трамп и Обама общаются постоянно, в частности, избранный президент консультировался с Обамой после смерти кубинского лидера Фиделя Кастро. Например, в субботу, 26 ноября, их разговор продолжался 45 минут, при этом Конвей отказалась рассказать, какие еще темы обсуждали Обама и Трамп, пишет РБК.

«После того как Трамп победил на выборах, они проговорили около 30 часов. Они регулярно общаются по различным темам», — уточнила Конвей.

При этом она отметила, что избранный и действующий президенты не всегда совпадают в своих оценках.

​«Я могу вам сказать со стороны избранного президента Трампа, что ему очень нравится говорить с президентом Обамой, обсуждать с ним серьезные проблемы, которые стоят перед нашей страной и миром», — сказала она. «Они хорошо ладят, хотя и не согласны по многим вопросам», — уточнила Конвей.

Уже на следующий день после выборов 8 ноября президент Обама пообещал обеспечить успешную и плавную передачу власти победившему на выборах Трампу, несмотря на свои разногласия с ним, а также заверил, что сам будет делать все возможное для успеха избранного президента США.

После личной встречи с Трампом Обама подтвердил свое намерение. Более того, он заявил, что готов ускорить работу по эффективной передаче власти избранному президенту.

​Обама отметил, что он передает США Трампу в лучшем состоянии, чем принял страну сам. «Мы бесспорно в лучшем положении, чем были, когда я принял дела восемь лет назад», — сказал президент США