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Помощница Трампа рассказала о его регулярных консультациях с Обамой

07:07 28.11.2016
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
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Избранный президент Дональд Трамп после победы на выборах регулярно консультируется с действующим президентом Бараком Обамой, подолгу обсуждая с ним различные вопросы, рассказала CNN помощница Трампа Келлиэн Конвей.

По ее словам, Трамп и Обама общаются постоянно, в частности, избранный президент консультировался с Обамой после смерти кубинского лидера Фиделя Кастро. Например, в субботу, 26 ноября, их разговор продолжался 45 минут, при этом Конвей отказалась рассказать, какие еще темы обсуждали Обама и Трамп, пишет РБК.

«После того как Трамп победил на выборах, они проговорили около 30 часов. Они регулярно общаются по различным темам», — уточнила Конвей.

При этом она отметила, что избранный и действующий президенты не всегда совпадают в своих оценках.

​«Я могу вам сказать со стороны избранного президента Трампа, что ему очень нравится говорить с президентом Обамой, обсуждать с ним серьезные проблемы, которые стоят перед нашей страной и миром», — сказала она. «Они хорошо ладят, хотя и не согласны по многим вопросам», — уточнила Конвей.

Уже на следующий день после выборов 8 ноября президент Обама пообещал обеспечить успешную и плавную передачу власти победившему на выборах Трампу, несмотря на свои разногласия с ним, а также заверил, что сам будет делать все возможное для успеха избранного президента США. 

После личной встречи с Трампом Обама подтвердил свое намерение. Более того, он заявил, что готов ускорить работу по эффективной передаче власти избранному президенту. 

​Обама отметил, что он передает США Трампу в лучшем состоянии, чем принял страну сам. «Мы бесспорно в лучшем положении, чем были, когда я принял дела восемь лет назад», — сказал президент США

Темы: США, Отношения России и США, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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28.11.2016, 11:09
Гость: Бтр

Еще вчера таких как этот такие как тот пороли розгами на плантациях, а теперь те этим дают консультации, бардак .
28.11.2016, 10:47
Гость: Ответившему Вайрену

ТЫ ЗАБЫЛ УПОМЯНУТЬ ПО ФАМИЛЬНО ЭТИХ "американцев"
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Ты не пиши свою околесицу большими буквами. Я понимаю -истерика,нет аргументов,куратор вычтет за бестолковость. Но большие буквы -это не выход . Это смешно.
28.11.2016, 09:43
Гость: вайрену

А "вайрен" - это что-то ВИРУСА? КАКИЕ обещания выполнил обама? НА СКОЛЬКО доход американцев вырос? ТЫ ЗАБЫЛ УПОМЯНУТЬ ПО ФАМИЛЬНО ЭТИХ "американцев".
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