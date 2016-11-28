Трамп заявил о миллионах «незаконных» голосов за Клинтон

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что он одержал бы победу не только по голосам выборщиков, но и в голосовании избирателей, если бы не «миллионы человек, проголосовавших незаконно».

Он не уточнил, о чем именно идет речь, но The Washington Post отмечает, что консервативные сайты уже две недели обсуждают сообщения о якобы трех миллионах незаконно поданных голосов. Утверждается, что на выборах каким-то образом смогли проголосовать мигранты, не являющиеся гражданами США.

Автор утверждений Грег Филлипс отказался рассказать изданию, на чем он основывает свои предположения.

«Мне было бы намного проще победить в так называемом народном голосовании, чем в коллегии выборщиков. Тогда надо было бы вести кампанию только в 3-4 штатах», - отметил Трамп.

Трамп также заметил, что нарушения на выборах были зафиксированы в Вирджинии, Нью-Гэмпшире и Калифорнии и упрекнул СМИ за игнорирование этой ситуации. Миллиардер напомнил, что кандидат от демократов Хиллари Клинтон признала свое поражение на выборах.

Ранее Трамп назвал жульничеством пересчет голосов, поданных в штате Висконсин. Процедуру пересчета начала кандидат от Партии зеленых Джилл Стайн, набравшая в штате 1,1 процента голосов. Она также настаивает на пересчете в Пенсильвании и Мичигане. Клинтон поддержала инициативу Стайн.

Трамп одержал победу с 290 голосов выборщиков против 232 голосов у Клинтон. Пересчет сможет изменить исход выборов, только если Клинтон признают победителем во всех трех штатах.