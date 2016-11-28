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Трамп заявил о миллионах «незаконных» голосов за Клинтон

10:16 28.11.2016
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что он одержал бы победу не только по голосам выборщиков, но и в голосовании избирателей, если бы не «миллионы человек, проголосовавших незаконно».

Он не уточнил, о чем именно идет речь, но The Washington Post отмечает, что консервативные сайты уже две недели обсуждают сообщения о якобы трех миллионах незаконно поданных голосов. Утверждается, что на выборах каким-то образом смогли проголосовать мигранты, не являющиеся гражданами США.

Автор утверждений Грег Филлипс отказался рассказать изданию, на чем он основывает свои предположения.

«Мне было бы намного проще победить в так называемом народном голосовании, чем в коллегии выборщиков. Тогда надо было бы вести кампанию только в 3-4 штатах», - отметил Трамп.

Трамп также заметил, что нарушения на выборах были зафиксированы в Вирджинии, Нью-Гэмпшире и Калифорнии и упрекнул СМИ за игнорирование этой ситуации. Миллиардер напомнил, что кандидат от демократов Хиллари Клинтон признала свое поражение на выборах.

Ранее Трамп назвал жульничеством пересчет голосов, поданных в штате Висконсин. Процедуру пересчета начала кандидат от Партии зеленых Джилл Стайн, набравшая в штате 1,1 процента голосов. Она также настаивает на пересчете в Пенсильвании и Мичигане. Клинтон поддержала инициативу Стайн.

Трамп одержал победу с 290 голосов выборщиков против 232 голосов у Клинтон. Пересчет сможет изменить исход выборов, только если Клинтон признают победителем во всех трех штатах.

Темы: США, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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28.11.2016, 13:20
Гость: Ну вот

если бы не «миллионы человек, проголосовавших незаконно».+++
всё у них как у людей)))
А то, понимаешь, голосят что у нас выборы - прям ужас из ряда вон.
28.11.2016, 13:17
Гость: Интересно

а если бы у рыб была шерсть, то в ней водились бы вши, как в шерсти медведей? Вот если бы в пиндостане была партия "Единый Пиндостан", то, наверняка, она бы одерживала победы на выборах безоговорочно и беспрекословно.
28.11.2016, 12:56
Гость: Федя1

Народ попытался поставить вменяемого президента, но верха не дают.
Вполне могут дойти и до майданов по всей стране.
Хорошо бы часть штатов смогли обрести независимость.
Довольно много штатов хочет выйти, но Вашингтон держит их силой.
Гражданская война в США это ведь была просто попытка части штатов отделиться. Север устроил побоище.
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