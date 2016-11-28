Янукович принес извинения семьям пострадавших в ходе евромайдана

Экс-президент Украины Виктор Янукович, давая показания киевскому суду, извинился перед родственниками погибших и пострадавших во время событий в начале 2014 года.

«Я хотел бы перед вами извиниться, чтобы вы поняли и знали, что я делал все, чтобы этой трагедии не случилось, и я готов сегодня смотреть вам в глаза и отвечать на все ваши вопросы», - приводит слова бывшего украинского лидера ТАСС.

Янукович заявил, что вся ответственность за произошедшее в Киеве в феврале 2014 года лежит на лидерах майдана, захватившим власть силовым методом. Эк-президент подчеркнул, что вместе со своей командой делал «все, чтобы этого не допустить».

Янукович дает показания суду в режиме видеоконференции, находясь в Ростове-на-Дону. Ранее он назвал своей главной ошибкой то, что не решился вести на Украине военное положение и ввести в Киев войска. По его мнению, это было единственным способом остановить радикалов.

