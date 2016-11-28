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Янукович принес извинения семьям пострадавших в ходе евромайдана

20:34 28.11.2016
Виктор Янукович. Фото с сайта president.gov.ua
Виктор Янукович. Фото с сайта president.gov.ua
Сюжет: Противостояние на Украине 2013-2016

Экс-президент Украины Виктор Янукович, давая показания киевскому суду, извинился перед родственниками погибших и пострадавших во время событий в начале 2014 года.

«Я хотел бы перед вами извиниться, чтобы вы поняли и знали, что я делал все, чтобы этой трагедии не случилось, и я готов сегодня смотреть вам в глаза и отвечать на все ваши вопросы», - приводит слова бывшего украинского лидера ТАСС.

Янукович заявил, что вся ответственность за произошедшее в Киеве в феврале 2014 года лежит на лидерах майдана, захватившим власть силовым методом. Эк-президент подчеркнул, что вместе со своей командой делал «все, чтобы этого не допустить».

Янукович дает показания суду в режиме видеоконференции, находясь в Ростове-на-Дону. Ранее он назвал своей главной ошибкой то, что не решился вести на Украине военное положение и ввести в Киев войска. По его мнению, это было единственным способом остановить радикалов.
 

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Виктор Янукович, Противостояние на Украине 2013-2016
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Комментарии читателей
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28.11.2016, 21:35
Гость: Полухохол

"...он назвал своей главной ошибкой то, что не решился вести на Украине военное положение и ввести в Киев войска. По его мнению, это было единственным способом остановить радикалов." Во как! Поумнел. А еще и пяти лет не прошло.
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