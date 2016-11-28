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Ляшко выступил за введение визового режима с Евросоюзом

19:16 28.11.2016
Олег Ляшко. Фото Аимаины Хикари с сайта wikimedia.org
Олег Ляшко. Фото Аимаины Хикари с сайта wikimedia.org
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Лидер Радикальной партии и депутат Верховной Рады Украины Олег Ляшко раскритиковал правительство за идею в обмен на безвизовый режим с ЕС принять мигрантов. По его мнению, «идиоты во власти» проводят политику сдачи национальных интересов Украины.

На своей странице в Facebоok он категорично заявил, что мигрантов, от которых не может избавиться Европа, не следует пускать на Украину «ни за какие деньги». «Ибо это нам боком вылезет уже через 10-20 лет. Украинцев увидим только в резервациях, как индейцев, в музеях рядом с динозаврами», - написал он.

Ляшко считает, что если Еврокомиссия не предоставит Украине безвизовый режим до Нового года, то Киеву следует ввести визовый режим для стран, входящих в Евросоюз.

Депутат заявил, что предоставление украинского гражданства должны быть желанным событием для того, кто его получает. «Ане так как сейчас, когда Президент раздает наше гражданство налево-направо каждому бомжу и преступнику», - отметил Ляшко. При этом в пример он привел экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Ранее сообщалось, что ЕС одобрил введение безвизового режима с Украиной. Однако в силу он вступит только после того, как будет согласован механизм его экстренного прекращения.
 

Темы: Украина, Безвизовый режим, Верховная Рада Украины, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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28.11.2016, 20:47
Вяеслав

не разумiю, це зрада чи перемога?
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