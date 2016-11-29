Украина готова принимать беженцев в обмен на безвиз

Ближневосточные беженцы вряд ли обрадуются перспективе жизни на Украине



© РИА Новости, Михаил Воскресенский

«После того, как спалят пару приютов или лагерей, последнее желание переселиться на Украину у них тут же пропадет». Такими словами украинские политологи комментируют прозвучавшее в Киеве предложение добиться безвизового режима с ЕС с помощью размещения в стране беженцев с Ближнего Востока. Есть еще множество причин, по которым беженцы вряд ли захотят переселиться на Украину.

Украинская пресса в понедельник с полной серьезностью распространила заявление, которое сделал в своем «Фейсбуке» замминистра юстиции по евроинтеграции Сергей Петухов. Как напомнил чиновник, на фактический отказ Европы предоставить Украине безвизовый режим во многом повлиял сирийский миграционный кризис.

«Именно опасаясь негативной реакции избирателей на мигрантов, европейские лидеры не спешат давать безвиз Украине», – сетует замминистра. Поэтому он предлагает «взять на себя добровольно квоту на расселение мигрантов». «Наша страна могла бы полностью взять на себя квоту, например, Нидерландов. Это могло бы стать важным проявлением солидарности с Европой в решении общей проблемы», – цитирует Петухова УНИАН. Напомним, Нидерланды должны в общей сложности принять девять тысяч соискателей убежища.

Украина сама «просто не потянет»

Директору киевского Центра политического маркетинга Василию Стоякину призыв принимать сирийцев по голландской квоте кажется чисто декларативным. «Еще при прошлом кабинете министров Украина достигла договоренностей с ЕС по миграционному вопросу. Было построено несколько фильтрационных лагерей – и горячие головы утверждали, что построены они для населения Юго-Востока. Однако на самом деле они должны были как раз принять мигрантов с Ближнего Востока. Но до сего дня поток беженцев через территорию Украины незначителен», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

Сейчас же, полагает Стоякин, сама идея торговать квотами в обмен на безвизовый режим и вовсе представляется сомнительной. Любой прием беженцев возможен только в случае, если за это заплатит Евросоюз: самостоятельно Украина его просто не потянет.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко уже предрекает, что приток арабских беженцев ухудшит криминогенную обстановку. «Какие идиоты руководят нашей страной! Теперь они хотят, чтобы у нас было беженцев, как в Германии, и чтобы те совершали теракты и ежедневно насиловали наших женщин», – возмутился Ляшко. Он добавил, что мигрантов на Украину нельзя пускать ни при каких условиях. «Это нам боком вылезет уже через 10–20 лет. Украинцев увидим только в резервациях, как индейцев, или в музеях рядом с динозаврами», – цитирует политика «Лента.ру».

Путники и погром

Экономист, директор украинского Института трансформации общества Олег Соскин полагает, что замминистра юстиции Юрий Петухов должен быть срочно отправлен в отставку. «Такое заявить, находясь в здравом уме и твердой памяти, нельзя», – сказал экономист газете ВЗГЛЯД.

«На Украине вообще негативно относятся к людям другого цвета кожи, вероисповедания. Как бы там ни было, 80% наших граждан – христиане разных направлений. Даже появление маленькой компании африканцев на улицах украинских городов вызывает приступ ксенофобии, погром, а тут нам предлагают принять толпы беженцев с Ближнего Востока – людей абсолютно другой, чуждой нам культуры», – недоумевает эксперт, не делая, таким образом, тайны из распространенной на Украине ксенофобии.

Появление на Украине больших групп беженцев из Сирии или Африки приведет к массовым беспорядкам, полагает политолог. «Беженцев Украина не сможет принять чисто экономически, даже с учетом каких-то денежных вливаний из Евросоюза, которые вряд ли будут большими. Додуматься только: зарплаты нечем платить, девять миллионов безработных требуют субсидий, а тут еще собрались принять каких-то беженцев?!» – возмущается политолог.

Напомним, Украина уже не может прокормить более 600 тысяч беженцев из Донбасса. Ежемесячные пособия составляют: для нетрудоспособных лиц – 884 гривны на человека (примерно 34 доллара), для трудоспособных лиц – 442 гривны (около 17 долларов). Однако и с этими выплатами проблемы. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в апреле Киев приостановил или отменил пособия более чем 600 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и заморозил пенсии более чем 370 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей. Об этом говорилось в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Да арабы и сами не поедут

Соскин уверен, что и сами беженцы не горят желанием ехать на Украину. «Они прекрасно понимают, что попадают в очень тяжелую среду, предельно радикализированную. После того, как спалят пару приютов или лагерей, последнее желание переселиться на Украину у них тут же пропадет», – подчеркнул эксперт.

Похоже, только киевские государственные деятели уверены, что беженцы с Востока мечтают о жизни на Украине. Большинство беженцев стремится жить в богатых северных и западных странах Евросоюза. Им претит уровень жизни не то что на Украине, но даже в куда более богатой Прибалтике.

Так, в понедельник прибалтийский портал DELFI рассказывает про первый массовый побег 35 беженцев из Литвы в Германию. Литва обязалась принять за два года 1105 человек из Сирии, Ирака и Эритреи. Беженцы перемещаются из Италии и Греции. Пока в Литву переселили чуть больше 100 беженцев, из которых треть теперь уехала на одном автобусе в Германию, превратившись, так сказать, в двойных беженцев – уже из одной страны Евросоюза в другую.

В Литве семья беженцев, вне зависимости от количества членов, получает до 510 евро в месяц (что немногим меньше средней зарплаты в стране). Однако на каждого беженца Еврокомиссия выделяет принимающей стране шесть тысяч евро, гости об этом знают, что сразу же вызывает у них обиду на власти.

В начале этого года одноразовое пособие для каждого было снижено с 456 до 204 евро (что в два раза ниже минимальной литовской пенсии). Кроме того, с декабря срок интеграции во временном центре беженцев уменьшается с шести до трех месяцев, а после переселения в обычный муниципальный округ срок «интеграции» заканчивается через 12 месяцев, после чего беженец должен найти себе работу, иначе ему будет попросту нечего есть. Неудивительно, что прибывшие в декабре прошлого года беженцы теперь сбежали и из Литвы в Германию.

Остается добавить, что сама Украина является страной, откуда только за последние два года сбежали – и попросили убежища в других странах – десятки и сотни тысяч человек.