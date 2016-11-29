Парламент Таиланда официально пригласил наследного принца занять престол

Парламент Таиланда пригласил наследного принца Маху Вачиралонгкорна взойти на престол, передает Yahoo.

Официально приглашение кронпринцу занять престол огласил спикер парламента Помпетч Вичитчолай спустя несколько часов после того, как кандидатуру Махи Вачиралонгкорна в качестве следующего короля Таиланда одобрил кабинет министров.

Депутаты встретили сообщение криками: «Да здравствует король!».

По действующей в Таиланде процедуре, теперь спикер парламента должен получить аудиенцию у наследного принца, в ходе которой попросит его занять престол. После этого будет начата подготовка к коронации.

По словам Вичитчолая, с наследным принцем он намерен встретиться «завтра или послезавтра».

Маха Вачиралонгкор, по данным источников AFP, в настоящий момент находится в Германии.

«Мы приглашаем кронпринца Маху Вачиралонгкорна унаследовать трон и стать королем народа Таиланда», — заявил спикер парламента Помпетч Вичитчолай.

13 октября 2016 года скончался король Таиланда Пхумипон Адульядет, занимавший престол более 70 лет. Наследный принц — 64-летний Маха Вачиралонгкор, как было объявлено, попросил не торопиться с его коронацией.

Наследный принц Маха Вачиралонгкор, как сообщали местные СМИ, значительную часть своего времени проводил за пределами Таиланда, в основном, в Германии, где он владеет недвижимостью.

Тайские монархи по традиции вступают на престол лишь после кремации предыдущего короля. Предполагается, что Пхумипон Адульядет будет кремирован не ранее, чем через год после смерти, таким образом, коронация нового монарха состоится осенью 2017 года.