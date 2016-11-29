Что сказал и чего не сказал Янукович

Слушать Виктора Януковича неприятно и стыдно. Эксперты комментируют выступление в суде экс-президента Украины

Слушать Виктора Януковича неприятно и стыдно. Апофеоз решимости этого человека — это сломанные в прямом эфире карандаши. Тогда как он, будучи по должности гарантом Конституции своей страны, Украины, обязан был руководствоваться не субъективными «соображениями морали», а законностью и отдать приказ на подавление преступных действий майданных боевиков.

И даже теперь, когда он приглашен в Святошинский суд Киева фактически свидетельствовать в защиту многострадального «Беркута», он лепечет в прямом эфире, что, по его мнению, бойцы «Беркута» на Майдане 30 ноября 2013 г. превысили полномочия. Это даже подтверждает мысли некоторых аналитиков, что будь майдан зачищен тогда, Янкович «слил» бы беркутовцев, чтобы угодить Западу, и они все равно оказались бы на скамье подсудимых. Что и говорить, в показаниях Святошинскому суду (Украина), даваемых по каналу видеосвязи, установленному в зале заседаний Ростовского областного суда (Россия), Янукович, по сути, третий раз предает «Беркут», защищавший на Майдане законность, власть и президента персонально.

Мы не знаем, мог ли Янукович удержать ситуацию, даже «зачистив» майдан. Мы не знаем, в какой мере он был предан окружением и ключевыми силовиками. Мы знаем, что Запад давил его и всю Украину — удушающе. Мы знаем, что Галичина, как говорится, в своем нетерпении и русофобской ненависти «перла рогом», а Юго-Восток «отморозился», поначалу решив просто не вступаться за президента и «регионалов», многократно предававших свой электорат.

Публицист Василий Стоякин после просмотра судебного видеоэфира с Януковичем, констатирует: «То, что последние три года Виктор Федорович провел в летаргии, ничего не понял и не осознал, это как бы нормально. Однако из допроса выяснилось то, что мы и так подозревали, а именно — он и тогда был в летаргии тоже. Не прозвучало ничего вообще — ни фамилий, ни паролей, ни явок, ни номеров камазов с миллиардами денег и "золотым унитазом”. Шло исключительно повествование о тяжелом пути из Киева в Ростов. Янукович оказался настолько Януковичем, что мне даже тяжело подумать — а что именно получили организаторы этого цирка, телемоста?»

Янукович говорит: «Я был против референдума в Крыму». Его реплики о «Беркуте» и Крыме прозвучали настолько неадекватно, что породили в соцсетях саркастически горькую шутку: «Говорят, что за роль Януковича на допросе Безруков купил себе дом в Монако».

Однако есть мнение, что реплика о «Беркуте» была неоднократно предварительно обсуждена при выработке позиции Януковича, и является неизбежной формой защиты в неблагожелательно настроенном суде.

Итак, в понедельник, 28 ноября, во время видеодопроса в ходе судебного заседания Святошинского районного суда Киева по делу пяти бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», со второй попытки (первая была 24-го ноября и тогда автозак с беркутовцами был блокирован в Лукьяновском СИЗО нацистами-правосеками), Янукович извинился перед родственниками «героев небесной сотни» (78 протестующих было убито и около 200 человек ранено). «Я хочу перед вами извиниться. Чтобы вы понимали и знали, что я делал все, что бы этой трагедии не произошло», — заявил Янукович. И добавил, что готов посмотреть в глаза родителям и родственникам погибших и сам заинтересован в том, чтобы восстановить правду: «Хотел бы, чтобы мы с вами объединились».

Обращают внимание на важный юридический момент, позволяющий ввести в правовое поле (или в видимость его на Украине) и интересы второй стороны, не только «небесной сотни»: в то же время Янукович обратился к судье с просьбой объединить производство на все убийства, которые были совершены на Майдане, имея в виду также смерти работников правоохранительных органов. Ведь во время событий на Майдане погибли 17 милиционеров, однако следствие и суд до сих пор это совсем не принимали во внимание, все обвинения были выдвинуты только в части расстрела митинговавших «активистов».

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СМИ рассказывают, что пятеро беркутовцев обвиняются на Украине в применении насилия во время событий февраля 2014 г. По версии следствия, «Беркут» получил распоряжение о применении оружия от тогдашнего президента Украины В. Януковича через министра внутренних дел В. Захарченко. Оба неизменно утверждают, что такого приказа не было, оружие «Беркут» не применял, до 20 февраля милиционеры и «Беркут» вообще не имели на руках огнестрельного оружия; только травматы и дубинки. «Все было в рамках украинского законодательства, — утверждает Захарченко. — Ни один из протестующих не получил каких-либо огнестрельных ранений от правоохранителей». Тогда как боевики — это зафиксировано множеством видеозаписей — использовали огнестрельное оружие и зажигательные «коктейли Молотова».

Сообщают также, что, в частности, «канадский ученый украинского происхождения — доктор политологии Иван Качановский собрал и проанализировал сотни фото-, видео- и аудиозаписей, опубликованных в те и в последующие дни в интернете. На основе этих документов он делает вывод, что “неизвестные снайперы” на самом деле — вооруженная стрелковым оружием группа протестующих, которая во главе с сотником Парасюком за несколько минут до расстрелов проникла в здание гостиницы “Украина”, откуда и производилась стрельба».

Широко известны также факты, что комендант «майдана» Андрий Парубий (ныне спикер парламента Украины) утром 20 февраля 2014 г. вывез с «майдана» задержанного со снайперским вооружением неизвестного за пределы Киева и отпустил его; а нардеп Сергей Пашинский пытался на своем автомобиле вывезти оттуда же снайперское оружие, причем автомобилем управлял охранник Авакова (!).

Обвинения следствия в адрес беркутовцев и Януковича прочной доказательной базы не имеют. Многие из обвинений, которые киевская хунта вменяет в вину Януковичу, испаряются. Например, «взятка Путина Януковичу», а именно предоставление в ноябре 2013 г. Российской Федерацией 3 млрд долларов кредита, признана мировым финансовым сообществом суверенным долгом Украины, и нет никаких доказательств того, что эти деньги были присвоены Януковичем.

А если Янукович не брал эту «взятку», не давал приказа на расстрел «активистов майдана», то отстранение его от власти незаконно. Может возникнуть необычная правовая коллизия: новое появление в правовом поле легитимного президента Украины Виктора Януковича. А как быть с легитимностью Порошенко? Два президента?

Примечательно, что и сам Янукович не может выбрать однозначной линии поведения. То уверяет, что Порошенко нелегитимен, то почти одновременно обращается к нему в прямом эфире из Ростова: «Отдай приказ, останови войну».

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Обратил на себя внимание и «казус Луценко», когда генпрокурор Украины непредусмотренно появился в зале суда в пятнадцатиминутном перерыве между заседаниями и произнес обвинения в государственной измене, зная, что Янукович в это время не находится в эфире и его не слышит. И потому сразу не ответит.

«Вы, Янукович Виктор Федорович, подозреваетесь в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины и ведении агрессивной войны…» — заявил Юрий Луценко.

Глава Центра евразийских исследований Владимир Корнилов так прокомментировал истерический всхлип генпрокурора Украины: «Луценко грубо нарушил закон, оказывая давление на свидетеля прямо в ходе судебного процесса. … Генпрокурор, пользуясь своим служебным положением, врывается в здание суда, не являясь участником данного процесса, в перерыве зачитывает подозрение свидетелю совершенно по-иному, не связанному с данным процессом, делу. И это накануне того, как свидетель должен давать показания. Я понимаю, конечно, Луценко и иже с ним жутко боялись того, что Янукович начнет прямо указывать на них, виновных в кровопролитии на майдане. Но кто-нибудь в Киеве вообще может, в конце концов, указать Луценко на разницу между судом (пусть даже таким потешным судом, как в Киеве) и ток-шоу Савика Шустера, куда можно заехать с улицы и потребовать микрофон?»

«Вы обратите внимание на само это подозрение, — говорит эксперт. — Ни слова о Майдане. Ни слова о преступлениях Януковича, якобы совершенных на Майдане. Януковичу вменяется в вину письмо в Российскую Федерацию с просьбой о помощи — в том числе военной помощи — Украине (письменное обращение В. Януковича к президенту России В. Путину 1 марта 2014 г. с просьбой оказать Украине военную помощь ради восстановления мира и правопорядка в стране — Л.З.). Почему-то вдруг, каким-то чудесным образом, Луценко прибыл на судебный процесс по “делу Майдана“ и зачитал там обвинение, никак с этим делом не связанное? Не совсем понятно, по какой процедуре, каким образом это подозрение здесь вообще уместно. Все это лишний раз показывает то, как Луценко, Турчинов, Парубий — все эти организаторы побоища на Майдане — боялись, как бы Янукович не начал говорить о тогдашних событиях. … Они боятся, что он приоткроет правду о Майдане. Потому они пытаются заткнуть ему рот. Припугнуть с тем, чтобы Янукович, помня, что над ним висит Дамоклов меч другого судебного процесса, поменьше раскрывал рот по поводу их собственных преступлений».

В. Корнилов полагает, что адвокаты Януковича должны бы выразить протест и даже инициировать процесс против Луценко на основании того, что тот явно злоупотребил своим положением генпрокурора и нарушил ход судебного слушания.

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Свой резюмирующий расклад по Януковичу дал обозреватель politikus.ru Александр Роджерс. «Даже сейчас, зная, каковы последствия государственного переворота (тысячи погибших мирных жителей, тысячи политзаключенных, разрушенная страна, нищета и преступность, произвол нацистов), — пишет аналитик, — Янукович утверждает, что не смог бы отдать приказ о введении войск и силовом разгоне майдана. Уже зная о том, что они сожгут одесситов, сотворят с Донбассом и запугают всю остальную страну, устроив на ее территории самый худший оруэлловский кошмар с “пятиминутками ненависти” и прочим промыванием мозгов…».

А. Роджерс предъявляет свои (на наш взгляд, вполне обоснованные) претензии к Януковичу и его властному окружению:

«1. Они с 2004 г. спонсировали «Сволоту». По советам американских политтехнологов взращивали «страшилку» для жителей Юго-Востока, чтобы стимулировать их голосовать за Партию Регионов. А потом страшилка сорвалась с цепи.

2. Как минимум с 2006 г. на Украине проводились военизированные «вышколы» нацистских псов. С видеоотчетами, выкладываемыми в интернет в открытый доступ. Несмотря на это ни одно силовое ведомство Украины – ни СБУ, ни МВД, ни прочие спецслужбы не предприняли ничего, чтобы нейтрализовать угрозу нацистского реванша. Даже единственный посаженный нацист — Билецкий — был посажен не за нацизм, а за обычную уголовку (бандитизм, хранение оружия и так далее). Все остальные чувствовали себя абсолютно свободно.

3. Все три года своего нахождения при власти «пророссийский» Янукович и остальные продвигали те же самые идеи евроинтеграции, преступной, убыточной и кабальной. Янукович заартачился только в последний момент, потому что не договорился с евробюрократами о цене продажи Украины в еврорабство. При этом он запустил западные нефтяные компании на Донбасс, где они должны были добывать сланцевый газ в ущерб благополучию и здоровью местных жителей.

4. Сразу после «звырячего побыття» (30 ноября 2013-го, ситуация со студентами и «Беркутом». — Л.З.) на следующий день я написал подробный расклад, что за ним стоит пара Левочкин-Фирташ. Кто отдавал приказы, кто призывал на евромайдан (Найем работал на Фирташа), упоротая поддержка майдана принадлежащими им СМИ, нестыковки по времени в эфире у Шустера, фальстарт истерики Ирины Геращенко, которая начала орать «онижедетей бьют» на несколько часов раньше плана и так далее. Но никаких шагов по отстранению и нейтрализации Левочкина предпринято не было. Его можно было снять с должности, арестовать и сделать козлом отпущения — это сняло бы напряжение (а также лишило бы его возможности играть на стороне евромайдана с инсайдерской позиции, что он и дальше продолжал делать).

5. И дальше были возможности нейтрализовать евромайдан даже без массового разгона. Можно было арестовать его лидеров (которые по ночам уезжали в свои уютные виллы в Конча-Заспе) и перекрыть финансирование евромайдана. Сказки про «майдан действовал на пожертвования бизнесменов» оставьте для скудоумных кастрюлек. Можно было провести мероприятия по нейтрализации телеканалов, которые с утра до вечера вели пропагандистскую накачку «революционеров». Вместо этого при попустительстве Януковича свободовцы избили директора государственной телекомпании НТКУ.

Практика стран, где «бархатные революции» провалились (РБ, ИРИ, КНР, РФ) показывает, что лишенные лидеров, обученных USAid координаторов и финансирования толпы массовки через несколько дней выдыхаются и разбредаются по домам.

6. Ничего этого не было сделано. Вместо этого дегенератам позволили захватывать административные здания и метать коктейли Молотова в сотрудников МВД при исполнении. Хотя и первое, и второе является достаточным законным основанием для стрельбы по боевикам на поражение.

7. Янукович продолжил торговаться, предложил перенести подписание евроассоциации на весну (пророссийский он, как же!). Просто лидеры «майданной оппозиции» продали Украину Западу дешевле. Гораздо дешевле. Янукович и Азаров хотели 165 миллиардов долларов, а эти слили суверенитет Украины просто за возможность прийти к власти и грабить.

8. И даже после покушения на Януковича и госпереворота 22 февраля, когда спикера ВР заставили под угрозой убийства уйти в отставку и последующим фарсом сделали Турчинова «и. о. спикера и и. о. президента» одновременно, то есть фактически диктатором (строго по книжному определению, потому что диктатор сочетает функции главы законодательной и исполнительной власти одновременно), Янукович мог предпринять целую кучу шагов: а) он мог приехать в Донецк, и оттуда руководить страной, в том числе отдавая приказы армии по проведению АТО в Киеве и Львове; б) мог прилететь в Севастополь, и оттуда делать то же самое. Вместо этого он свалил в Ростов, чтобы там, в безопасности, ломать карандаши.

И пока сжигали одесситов, пока обстреливали Славянск, пока расстреливали мариупольцев, он засунул язык в задницу и молчал. В первые недели после переворота он одними своими публичными заявлениями и/или указами мог оспорить легитимность диктатуры Турчинова и тем самым, как минимум, уравновесить центры силы. Значительная часть армии и МВД, несмотря на потерю Киева, могла подчиниться легитимному президенту. Эрдоган в аналогичной ситуации потерял контроль над столицей, но продолжил управление страной и лояльными ему частями и ведомствами из другого города. Просто с помощью смартфона и публичных заявлений. Янукович даже не попытался. И все его слова о том, что он хотел бы помогать Донбассу, но у него нет денег — это пустой звук. Если бы действительно хотел помогать, если бы действительно думал о своих земляках, то приехал бы без денег и окопы под обстрелами рыл, чтобы хоть на один процент искупить свою вину за преступное бездействие и предательство дончан. Но он три года тихарился в Ростове. Он даже не попытался сделать правительство в изгнании, альтернативный центр силы, вести какую-то пропагандистскую и публичную деятельность».

Однако следует прислушаться и к мнению киевского публициста Нюры Н. Берг: «Наивно сваливать исключительно на Януковича нашу лень, тупость, нежелание стоять за себя, согласие ассимилироваться и подчиниться...»

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Граждане спрашивают: а зачем нужно это «судебное телевидение»?

Публицист Ева Меркурьева: «Для путчистов и это — знатная встряска. Большинство украинских СМИ даже не могут себя заставить повторить то, что Янукович говорил в прямом эфире. … Что касается государственного обвинителя “беркутовцев”, попытка устроить суд над свидетелем не удалась. Вопросы прокурора в суде только доказали, что переворот был переворотом, а никакой не революцией. Особенно интересно было слушать, как персонаж с пристрастием допытывался у свидетеля, какие тот как президент принимал меры для того, чтобы остановить стрельбу из зданий, которые контролировались майданом.

Благодаря вопросам обвинения прояснились события 21-22 февраля 2014 г., ясно показывающие суду, что представляла из себя “революция гидности” и как развивался переворот. Хороший задел для будущего суда уже над самими путчистами: теперь есть официальные свидетельства того, что все ими творимое в период 21-22 февраля было незаконным. И их дальнейшее нахождение у власти соответственно. Пусть похоронят себя собственными руками. Так и должно быть. Важное следствие открытого процесса: по вопросам и ответам четко виден госпереворот».

Полагают также, что Янукович теперь «намертво» привязал к публичному делу, собранному его адвокатами и помощниками не то три, не то четыре тома свидетельств и исследований, с фамилиями и «по минутам».

Руководитель Департамента стран СНГ Института политических исследований А. Бычков в своей беседе с ИА «Народные новости» выразил убеждение, что допрос бывшего украинского лидера прольет свет на многие события, происходившие на Украине во времена «евромайдана». «Если допрос состоится полноценно, Януковичу дадут высказаться, это будет удар ниже пояса для Авакова и других руководителей Майдана. Это первая возможность Януковича показать реальную ситуацию не только для России, но и для всего мира. Но, безусловно, его обвинят во всех бедах и смертях, которые произошли на Майдане. Но по факту им предъявить будет нечего, потому что все предыдущие обвинения не доказаны».

Однако следует отметить, что до сих пор, по итогам двух заседаний с эфирным включением свидетеля Януковича, мы не услышали из его уст ни одной фамилии, ни одного факта.

Пока что свидетель нервничал, зачитывал какие-то «научные международные исследования», согласно которым «правосеки» и «свободовцы» убивали демонстрантов. Причем Янукович называл собственный режим олигархически-коррумпированным, а партии, который действовали на то время, — олигархическими.

Кроме выше приведенных резонов, есть и суждение Аллы Фидельской, высказанное в Фейсбуке: «Основной посыл предназначен для мирового сообщества. Януковича представили жертвой, жертвой путча. Теперь, когда он свидетельствовал под присягой, задача украинской стороны — доказать обратное, а это, видимо, невозможно, по многим причинам, ведь если б могли, то уже б давно его осудили. И “картина маслом” для мирового сообщества — готова. В свете грядущих перемен во всем мире, Януковича готовят к возвращению, поскольку он все еще легитимен. А выборы — будут после. Вот это и есть — шах и мат».