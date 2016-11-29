Запад уличили в планах наказать Москву за освобождение жителей Алеппо

Страны Запада призывают ввести новые санкции против России после того, как в сирийском городе Алеппо были освобождены 80 тысяч мирных жителей, заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Выяснилось, что освобождение находившихся в заложниках у боевиков более 80 тысяч жителей Алеппо вовсе не входило в планы британского и французского МИДов, американского Госдепа и германского Бундестага. Дошло до призывов ввести за это новые санкции», — сказал Конашенков.

По его словам, в тех районах города, где восстановлен контроль, проживают десятки тысяч детей. «Многие впервые за долгое время получили в развернутых Россией гуманитарных центрах воду, еду, медицинскую помощь. Долгие годы эти сирийцы служили "живым щитом" в Алеппо для террористов всех мастей. Именно их якобы защищали все западные политики», — заявил Конашенков. Он также опроверг заявления западных дипломатов о больших потерях среди гражданского населения в ходе операции сирийских войск в Алеппо, пишет Lenta.ru.

Вечером в понедельник, 28 ноября, Центр примирения враждующих сторон сообщил, что сирийские правительственные войска завершили освобождение от террористов более 40 процентов восточного Алеппо с 80 тысячами жителей, которым доставляется гуманитарная помощь. Еще более пяти тысяч человек вышли в безопасные районы города из подконтрольных террористам южных кварталов восточного Алеппо. Ночью войска продолжали наступательные действия.