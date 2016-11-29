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Запад уличили в планах наказать Москву за освобождение жителей Алеппо

17:43 29.11.2016
Флаг Сирии. Изображение с сайта mega-flags.com
Сюжет: Сирийский кризис

Страны Запада призывают ввести новые санкции против России после того, как в сирийском городе Алеппо были освобождены 80 тысяч мирных жителей, заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков. 

«Выяснилось, что освобождение находившихся в заложниках у боевиков более 80 тысяч жителей Алеппо вовсе не входило в планы британского и французского МИДов, американского Госдепа и германского Бундестага. Дошло до призывов ввести за это новые санкции», — сказал Конашенков.

По его словам, в тех районах города, где восстановлен контроль, проживают десятки тысяч детей. «Многие впервые за долгое время получили в развернутых Россией гуманитарных центрах воду, еду, медицинскую помощь. Долгие годы эти сирийцы служили "живым щитом" в Алеппо для террористов всех мастей. Именно их якобы защищали все западные политики», — заявил Конашенков. Он также опроверг заявления западных дипломатов о больших потерях среди гражданского населения в ходе операции сирийских войск в Алеппо, пишет Lenta.ru.

Вечером в понедельник, 28 ноября, Центр примирения враждующих сторон сообщил, что сирийские правительственные войска завершили освобождение от террористов более 40 процентов восточного Алеппо с 80 тысячами жителей, которым доставляется гуманитарная помощь. Еще более пяти тысяч человек вышли в безопасные районы города из подконтрольных террористам южных кварталов восточного Алеппо. Ночью войска продолжали наступательные действия.

Темы: Россия, Европа, Сирия, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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29.11.2016, 20:57
Гость: Иван

Уже, наверное, в сотый раз все это доказывает, что НАТО и ИГИЛ и Джихад Анусра созданы соединенными штатами Америки вместе с их Еврохолуйством, находятся под их командованием и выполняют ими поставленные задачи.
29.11.2016, 19:12
Гость: Скептик

Чем конкретней и весомее будут успехи правительственных войск в освобождении Алеппо, тем сильнее будет звучать антисирийский и антироссийской хор западных либерастов. Вот они уже затребовали перемирия и очередных гуманитарных коридоров. Однако все это уже было. Как в Сирии, так и на Донбассе. Как только пророссийские силы начинают брать верх, тут же на западе поднимается крик о жертвах среди мирного населения и необходимости сделать паузу. Остаётся пожелать асадовским войскам добить бандитов не давая им передышки.
29.11.2016, 19:01
Гость: полухохол

Все потуги амеро-европейских "борцов за демократию" "затормозить"освобождение Алеппо,это даже не лицемерие и не прекрытая брехня на уровне глав правительств и различных"международных организаций". А настоящий цинизм и геноцид в отношении МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, которых удерживают "повстанцы"-головорезы.Правда одна на земле и поэтому Алеппо БУДЕТ ОСВОБОЖДЕН !
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