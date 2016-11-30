Украина установила новые ограничения на полеты в Крыму

Украинские власти выпустили новые уведомления об опасных зонах для полетов над Черным морем. Речь идет о территории к юго-западу и юго-востоку от Крыма.

Как отмечают в Росавиации, новые ограничения затрагивают как нейтральные воды, так и территориальные воды России. В ведомстве заверили, что полетам в Крыму ничто не угрожает и безопасность рейсов в Симферополь гарантирована. В расписании аэропорта 30 ноября также нет изменений.

Украинская сторона предприняла очередную необъяснимую попытку «влезть» в суверенное воздушное пространство России, на этот раз на расстояние от 6 до 10 морских миль (от 11 до 18 километров) со стороны нейтральных вод.

25 ноября стало известно, что Украина планирует провести ракетные стрельбы над Черным морем, для этого была очерчена зона, которая на 12 километров заходит в границы российского воздушного пространства. Москва заявила протест в связи с действиями Киева.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, в свою очередь, назвал заявления о стрельбах в воздушном пространстве России «истерикой». Он напомнил, что по международным соглашениям воздушное пространство Украины включает в себя Крым и заканчивается посередине Керченского пролива.