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Украина установила новые ограничения на полеты в Крыму

10:00 30.11.2016
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл
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Украинские власти выпустили новые уведомления об опасных зонах для полетов над Черным морем. Речь идет о территории к юго-западу и юго-востоку от Крыма.

Как отмечают в Росавиации, новые ограничения затрагивают как нейтральные воды, так и территориальные воды России. В ведомстве заверили, что полетам в Крыму ничто не угрожает и безопасность рейсов в Симферополь гарантирована. В расписании аэропорта 30 ноября также нет изменений.

Украинская сторона предприняла очередную необъяснимую попытку «влезть» в суверенное воздушное пространство России, на этот раз на расстояние от 6 до 10 морских миль (от 11 до 18 километров) со стороны нейтральных вод.

25 ноября стало известно, что Украина планирует провести ракетные стрельбы над Черным морем, для этого была очерчена зона, которая на 12 километров заходит в границы российского воздушного пространства. Москва заявила протест в связи с действиями Киева.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, в свою очередь, назвал заявления о стрельбах в воздушном пространстве России «истерикой». Он напомнил, что по международным соглашениям воздушное пространство Украины включает в себя Крым и заканчивается посередине Керченского пролива.

Темы: Крым, Украина, Авиасообщение в России, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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30.11.2016, 13:43
птица говорун

А что же наш мямлик из МИД, с очередной НОТОЙ протеста?
30.11.2016, 13:39
Евгений В - члену КПСС.

Были и есть увлеченные идеей коммунисты, которых к сожалению мало, и было 18 миллионов членов КПСС, руководители которых переродились в настоящих предателей и врагов СССР. Обидеть я Вас не хотел, просто подчеркнул разницу.
Если бы был товарищ Сталин, то вообще не было бы ни какого конфликта с Украиной, а скорее всего и Украины бы не было, а была бы Киевская область, Харьковская обдасть, Крымская область и т. д. Сталин был за такое устройство государства изначально, но сначала Ленин с Троцким были против, которым Сталин подчинялся, а потом индустриализация, война, восстановление страны: временно ему не до такой перестройки государства было. И была бы единая многонародная нация, но не успел...
30.11.2016, 13:31
Дед Никита

Смешно даже не то, что крупнейшее государство Европы( как убеждена проамериканская хунта в Киеве и оболваненные майданутые украинцы) ведёт себя, как пацан, предлагая купить кирпич мирному прохожему, вн адежде на больших дядей за спиной.
Смешно то, что эти холцы и дивчины явно искренне верят, что у них заспиной кто-то есть.
А там - только дрова лежат, как за небезызвестным забором!
Нам вмешиваться не надо. Тем более - не надо атаковать пусковые площадки. А вот ПВО привести в готовность - надо! Да, вскроем оборону...но это тот случай, кода америкосы должны знать, какие у нас кольты в наличии. Ибо- нефиг!
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