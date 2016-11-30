Столкновение сирийских и турецких войск теперь практически неизбежно

Эрдоган заявил, что «турецкие войска вошли в Сирию, чтобы свергнуть власть Асада»

На фоне колоссальных успехов сирийских войск в Алеппо президент Турции заявил, что основная цель наступления его армии – это не ИГИЛ и не курды, а свержение Башара Асада. Сейчас уже можно назвать примерную дату первой битвы двух армий, место их встречи и названия частей, которые примут на себя основной удар. Сирийская война вступает в новый этап.

Сирийские правительственные войска ликвидировали так называемый северо-восточный котел, который образовался после успешных наступательных операций последних трех дней. В течение всего нескольких часов было освобождено около 40% того, что ранее называлось «восточным Алеппо, контролируемым повстанцами». Под контроль Дамаска перешла территория с почти стотысячным населением, при этом более 10 тысяч местных жителей переместились в западную часть города, уже давно свободную от джихадистов.

Боевики покидали эти районы панически, потеряв убитыми порядка 500 человек – и это только официально зарегистрированные трупы. В то же время, по ориентировочным данным, в юго-восточную часть города – последний оплот джихадистов в Алеппо – переместились около 10 тысяч боевиков с севера. Общую численность местного населения под их контролем можно приблизительно оценить в 90 тысяч человек, что тоже проблема. Незаконные вооруженные формирования (теперь в ходу именно этот термин) открыто расстреливают колонны гражданских лиц, стремящих покинуть пока еще контролируемую джихадистами территорию.

Да, фронт боевиков разрушен, но они все-таки сохранили потенциал для сопротивления. Под их контролем остается зона жилой застройки, большая часть которой превращена в развалины. На волне успеха и эйфории правительственные части и их союзники продолжают продвижение с севера на юг вглубь этой застройки (в основном в квартале Шейх Лутфи). Скорее всего, это чисто ситуативные действия – на направлении Шейх Лутфи оказались сконцентрированы наиболее качественные и боеспособные силы правительства Сирии: «Орлы пустыни», Республиканская гвардия, палестинская бригада «Лиуаа аль-Кудс» и «Лиуаа аль-Бакир» – суннитские добровольцы, которые продолжают давить на отступающие силы джихадистов из практически разгромленной группировки «Фатх-Халеб». На плечах противника в течение понедельника коалиция захватила несколько десятков зданий в этом квартале и так называемый Полицейский холм – господствующую высоту, на которой ранее находился полицейский участок. Элитная бригада «Тигры» в то же самое время ведет бои на северном фланге Международного шоссе Алеппо.

Проправительственные силы тоже несут потери. Так, в уличных боях за квартал Ханано погиб командир палестинской добровольческой суннитской бригады «Лиуаа аль-Кудс» полковник Мохаммад Рафи, более известный как «крестный отец». Ранее он был награжден российскими боевыми наградами за освобождение от джихадистов палестинского лагеря беженцев Хандарат (есть даже фотоматериалы, на которых человек в российском камуфляже без знаков отличия прикалывает Мохаммаду Рафи медаль). На место командира бригады «Лиуаа аль-Кудс» назначен младший брат погибшего полковник Самер Рафи.

Повторим последовательность событий. Наступление Сирийской арабской армии началось 25 ноября в квартале Ханано, а в центре было поддержано атакой со стороны аэродрома Алеппо на самом узком участке фронта. После прорыва в районе Ханано началось продвижение правительственных сил вдоль всей окружности северной части фронта. К 27 ноября оборона боевиков была прорвана по всему северному фронту, а после Ханано были захвачены главенствующие высоты в городе у Джебель Бадро. Таким образом, к 28 ноября вся северная часть была очищена от боевиков.

По итогам молниеносного наступления правительственные войска и союзники вышли к хорошо укрепленной зоне обороны джихадистов, до сих пор еще весьма значительной по площади. Есть основания предполагать, что юго-восточная часть города оборудована подземными ходами и заминирована, хотя то же самое говорилось и о северо-восточной его части. Еще сутки или двое коалиция может продолжать наступление напрямую через жилую застройку с севера на юг. Но опыт последних операций (не только в Алеппо, но и в Восточной Гуте, например) показывает, что Дамаск не будет атаковать в лоб. Почти наверняка будет предпринята попытка вновь расчленить противника, тем более что на возможных участках для такого удара джихадисты к обороне не готовились, ожидая лобовых столкновений на очевидных направлениях.

Речь идет сейчас в первую очередь о продвижении вдоль трассы со стороны аэропорта, это кратчайший путь с востока на запад – почти до Цитадели по улице Мухаммад-Бей. В отличие от северных районов, плотность застройки здесь не такая высокая, но нет информации, насколько серьезно оборудованы здесь позиции боевиков. В идеале, если представить себе наступление навстречу – с запада от Цитадели, после захвата двух ключевых автомобильных развязок по улице Мухаммад-Бей и площади Марджа все, что расположено к северу от этой линии, должно перестать сопротивляться, как это случилось в последние три дня.

Другое дело, что на подготовку такой операции может уйти от одной до двух недель. Потенциал наступательного порыва правительственных сил в северной зоне постепенно должен иссякнуть, а масштабы паники среди джихадистов все-таки не таковы, чтобы они за сутки сдали Шейх Лутфи. Темпы наступления и так превышают запланированные, а их успех просто удивителен. Хотя понятно, что незаконные вооруженные формирования измотаны и их единственная надежда – привлечение в район Алеппо (в широком смысле слова) неких внешних сил. Спастись иначе они уже не могут.

В этом смысле примечательны и темпы наступления, которые правительственные войска также третий день выдерживают на внешнем периметре алеппского фронта. САА очень быстро продвигается в сторону Эль-Баба – за день преодолено три километра, и теперь расстояние до «точки встречи» с турецкими войсками не превышает пяти километров, что по факту не существенно, учитывая дальность огня современных артиллерийских систем. Столкновение сирийских и турецких войск в районе Эль-Баба стало неизбежным. А учитывая заявление Эрдогана о том, что «турецкие войска вошли в Сирию, чтобы свергнуть власть Асада», – еще и критично опасным.

Уже в понедельник передовые сирийские части фактически вошли в противостояние с турками. Республиканская гвардия тогда подошла к населенному пункту Азрак, который контролируют протурецкие вооруженные формирования, но Дамаск пошел на хитрость. В составе этих передовых частей действует только что сформированное «Сирийское демократическое сопротивление» (СДС), причем сформированное на базе бывшей «Бригады жертв Кфар Сагира» – проправительственного курдского подразделения, составленного из турецких «кровников», ранее успешно участвовавшее в боях за комплекс зданий пехотной школы в Алеппо.

С политической точки зрения СДС предполагается сделать чем-то вроде посредника между официальным Дамаском и курдскими Сирийскими демократическими силами – основной курдской военно-политической системой в стране. И именно СДС, скорее всего, будет отведена честь первого столкновения с турецкими войсками. А учитывая темпы наступления (если, конечно, не завязнут у Азрака), это случится максимум через три дня. И нужно учитывать, что вмешательство турок привело к атомизации военной картины у Эль-Баба, на довольно большой территории практически началась война всех против всех.

Между тем истек ультиматум, который Дамаск предъявил оставшимся частям ИГИЛ* и «ан-Нусры» в бывшем палестинском лагере беженцев «Ярмук» под Дамаском. Не получив положительного ответа на предложение переместиться в сторону Идлиба, правительственные войска открыли огонь по позициям боевиков из тяжелого вооружения. По некоторым данным, правительственные силы даже выпустили по лагерю три ракеты «земля – земля». Это едва ли не единственная окруженная позиция в районе Дамаска, которая до последнего отказывается от всех предложений правительственных сил.

Таким образом, это предложение стало последним, ранее джихадистам давали более месяца на раздумье, и в соседних окруженных зонах большинство боевиков его приняли, выехав в Идлиб. Что ж, туда ей и дорога – не в Идлиб, а в Джаханнам, к Малику – хранителю пламени и к его двенадцати собратьям аль-Забания – ангелам ада.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"