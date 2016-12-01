Европа: смена элит

Уже 4 декабря в новейшей истории Европейского союза может произойти знаковое событие

На пост президента одного из государств-столпов евроинтеграции – Австрии – реально претендует кандидат от Австрийской партии свободы, которую в Брюсселе характеризуют не иначе, как националистическую.

В принципе, новый глава государства должен был определиться еще по итогам второго тура выборов в мае текущего года, когда кандидат от оппозиционной Австрийской партии свободы Норберт Хофер, согласно предварительным данным Центризбиркома, набрал 51,9% голосов. Однако затем прявилась специфика австрийских выборов, которая, согласно довольно распространенному мнению, служит фильтром для окончательного «отсева» неугодных для элиты кандидатов, - подсчет бюллетеней, присланных по почте. Данный подсчет осуществляется уже после того, как подсчитаны реальные голоса с избирательных участков – что открывает широкий простор для возможных злоупотреблений.

После подсчета «почтовых» голосов результаты закономерно изменились, и победителем был объявлен кандидат от партии «Зеленых» (вокруг которого перед вторым туром сплотились правящие круги страны) Александер Ван дер Беллен с 50,3% голосов.

Однако заранее намеченной на 8 июля инаугурации нового главы государства не суждено было состояться. Австрийская партия свободы подала жалобу в Конституционный суд, и последний, вопреки большинству прогнозов, постановил отменить второй тур. В качестве обоснования было указано на нарушения, затронувшие почти 78 тысяч голосов (итоговая разница между кандидатами составила около 30 тысяч голосов). В качестве примеров нарушений упоминалась, в частности, зафиксированная на одном из участков явка в 146,9%.

В качестве новой даты для проведения второго тура президентских выборов было выбрано 2 октября.

Однако разразился новый скандал. На заранее подготовленных конвертах для все того же голосования по почте был обнаружен бракованный клей, позволявший любому открыть конверт и при необходимости подменить или сфальсифицировать бюллетень.

Конверты пришлось экстренно менять, и теперь выборы должны пройти 4 декабря.

Однако за то время, пока австрийский Центризбирком разбирался с бюллетенями и конвертами, в развитии ситуации вокруг предстоящих выборов появился новый фактор: «Фактор Трампа». Австрийское общественное мнение увидело в его победе реальную возможность побеждать в противостоянии с собственной политической элитой, а лидеры самой Австрийской партии свободы и их единомышленники в других европейских странах делают сегодня ставку на грядущее усиление американского изоляционизма, лишающее привычной заокеанской поддержки евроатлантическое лобби в Брюсселе.

Австрийская газета Die Presse в этой связи приводит оценку известного болгарского политолога Ивана Крастева, прогнозирующего, что «с Трампом Америка начнет воспринимать глобализацию как опасность. И это парадоксально. Потому что везде в мире глобализацию иначе называли американизацией, Но Трампу удалось убедить большинство в том, что американцы от глобализации проиграют».

Как результат – социологические исследования в Австрии демонстрируют небольшое, но устойчивое преимущество Норберта Хофера, отдавая ему 51-52%. А учитывая, что «фактор Трампа» уже помог победить оппозиционным кандидатам в Болгарии и Молдавии, - можно ожидать, что кандидат от Австрийской партии свободы с третьей попытки все-таки займет пост президента страны.

Не случайно европейские средства массовой информации уже высказывают свои предположения о том, как будет строиться внешняя политика Австрии при Норберте Хофере. Чешское издание Aktualne.cz, в частности, прогнозирует усиление позиций пророссийских сил в ЕС, а также вступление Австрии в состав центральноевропейской «Вишеградской группы» (Польша, Венгрия, Чехия и Словакия) – которая в этом случае также может занять более взвешенную и позитивную позицию в отношении России.

И это может стать только началом лавинообразного процесса смены существующих государственно-политических элит в государствах-членах Европейского союза.

В 2017 году всеобщие выборы пройдут в трех ключевых странах ЕС – Нидерландах, Франции и Германии. В настоящее время во всех этих странах растет рейтинг «евроскептиков», антиглобалистов и национально-патриотических сил.

В частности, если бы парламентские выборы в Нидерландах состоялись не в марте 2017 года, а сегодня, то победу на них, скорее всего, одержала бы местная Партия свободы Геерта Вилдерса. Последние опросы отдают ей от 26% до 30% голосов (на выборах 2012 года она получила 15%).

На президентских выборах во Франции (апрель 2017 года) первый тур, скорее всего, выиграет кандидат от «Национального фронта» Марин Ле Пен (28%). А главным ее соперником во втором туре голосования, очевидно, станет нынешний лидер правоцентристов, бывший премьер-министр страны при президенте Николя Саркози Франсуа Фийон, также выступающий за пересмотр политики страны и всего ЕС применительно к России и проблемам международной безопасности и уже успевший одержать убедительную победу на праймериз французских консерваторов.

Что же касается Германии, где парламентские выборы должны пройти в августе-октябре 2017 года, то и там, несмотря на сохраняющееся лидерство Христианско-демократического союза действующего федерального канцлера Ангелы Меркель (30%), растущую популярность демонстрируют оппозиционные партии «Левая» и особенно «Альтернатива для Германии», имеющие в настоящее время совокупный рейтинг в 26%.

Не следует забывать о несомненно происходящем изменении настроений в странах Центральной и Восточной Европы – опять-таки в тесной взаимосвязи с процессами в Великобритании и США. «Болгарские избиратели выбрали президента, который говорит о выходе из ЕС и НАТО, и Эстония выбрала партию, связанную братскими узами с «Единой Россией». В Венгрии Виктор Орбан, популист из партии «Фидес», которого подвергают повсеместной критике, является единственным препятствием для партии «Йоббик» на пути к власти» - указывает в этой связи американское издание The American Interest, в последнем случае имея в виду венгерскую оппозиционную партию, придерживающуюся взглядов, сходных с Австрийской партией свободы.

Еще более откровенно высказывается итальянская газета Il Giornale. «Дональд Трамп выиграл выборы в Америке, Франсуа Фийон одержал победу на праймериз Республиканской партии во Франции и получил хорошие шансы попасть в следующем году в Елисейский дворец, Игорь Додон стал президентом Молдавии, а Румен Радев - президентом Болгарии» - напоминает издание и далее утверждает: «Четыре события, на первый взгляд никак не связанные одно с другим, могут предвосхищать поворот в мировой политике. Все четыре победителя - почитатели, а некоторые - даже личные друзья Владимира Путина, которые ставят перед собой цель (по крайней мере, в своих программах) положить конец существующему конфликту с Россией».

«Речь не о том, чтобы обниматься с Россией, а о том, чтобы понять, где наши подлинные интересы. Они совершенно точно не подразумевают поддержки суннитских исламистов, которые готовят или вдохновляют теракты, губят французов во Франции. Пора отбросить эту невозможную шизофрению со страшными последствиями для населения, которое, как утверждается, все хотят защитить» - так комментирует происходящие процессы во Франции и в целом в Европе французская газета Le Figaro. По ее словам, «Франсуа Фийон лучше других и уже давно понял, что Россия - огромный сосед и важнейший партнер для формирования нового равновесия в мире и Европе. У Европы и России есть необходимая критическая масса для того, чтобы создать между Америкой и Китаем достойное доверия стратегическое объединение, с которым придется считаться».

Подобные оценки ведущих европейских средств массовой информации, которые еще совсем недавно (а более конкретно – до референдума в Великобритании и президентских выборов в США) не допускали и мысли о пересмотре политики ЕС в отношении России, свидетельствуют о глубинных процессах, происходящих на континенте.

И в этих условиях запущенный процесс переформатирования государственно-политических элит может оказаться необратимым, и уже через год Европа будет представлять собой более самостоятельного, активного и объективного мирового игрока, освобождающегося от догм и мифов «холодной войны».

Автор: Искендеров Петр Ахмедович, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, кандидат исторических наук