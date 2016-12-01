Президент Киргизии объявил о намерении закрыть военную базу РФ

Российская военная база должна быть выведена из Киргизии по истечении срока договора. Об этом заявил президент республики Алмазбек Атамбаев, передает Sputnik Кыргызстан.

Он подчеркнул, что республика должна «на свои силы опираться», поэтому российская база «должна уйти», как ранее американская. По словам президента, закрытие базы США, было верным решением.

Атамбаев напомнил, что соглашение с Россией было подписано предыдущим президентом Курманбеком Бакиевым. «В этом году истекает действующий срок соглашения и оно автоматически должно было продлиться на 45 лет. Но мы оставили 15 лет вместо этого», - пояснил президент.

Он добавил, что по данному вопросу «нашел понимание» у президента России Владимира Путина. Кроме того, Атамбаев отметил, что Киргизия и Россия остаются стратегическими партнерами.

В Госдуме не увидели «враждебного подтекста», в слова киргизского лидера, сообщает РИА Новости. По мнению депутатов, Атамбаев доказал свою предрасположенность к дружеским отношениям с Москвой. Ряд экспертов полагают, что договор по российской базе может быть продлен, поскольку Бишкек нуждается в ней больше, чем Москва.

В Киргизии находится объединенная военная база РФ, в составе которой аэродром Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в Канте, узел связи в поселке Чалдовар, испытательная военно-морская база на Иссык-Куле и автономный сейсмопункт в Майлуу-Суу.