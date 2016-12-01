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Украинский депутат рассказал о передаче США компромата на Порошенко

20:59 1.12.2016
Петр Порошенко. Фото с сайта president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото с сайта president.gov.ua
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Депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко передам американским спецслужбам компромат на президента страны Петра Порошенко. Об этом он рассказал изданию «Украинская правда».

По словам депутат, с представителями спецслужб США он встречался в Европе. «Вы услышите голос гаранта, чтобы все иллюзии исчезли о любви к государству и Украине, к народу. Я как никак два года плотно шел с ним и хорошо его знаю», - сказал Онищенко, добавив, что компромата на президента у него много.

По сведениям издания, парламентарий в течение года записывал беседы с Порошенко на диктофон, встроенный в наручные часы.

Онищенко пояснил, что передача компромата на украинского лидера является его ответом на подозрения СБУ в получении депутатом российского паспорта, сотрудничестве депутата со спецслужбами РФ и подготовке им «массированной информационной атаки на Украину».

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил телеканалу «112 Украина», что ему не известно о передаче Онищенко каких-либо материалов спецслужбам США. «Пока я это рассматриваю, как обычную пиар-защиту человека, подозреваемого и разыскиваемого за особо тяжкие преступления», - сказал он.

Сам Онищенко находится в бегах. Он объявлен в розыск по линии Интерпола. На родине его обвиняют в крупных хищениях в рамках «газового дела».
 

Темы: США, Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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01.12.2016, 23:18
Гость: О как- компромат!

Дежавю.
В 2000 году некий майор Мыкола Мельниченко записывал президента Кучму в течение нескольких лет с помощью обычного цифрового диктофона, спрятанного под президентским диваном.

Мельниченко той же осенью покинул Украину. Вместе с ним из страны исчезли и компрометирующие пленки — 700 часов подслушанных разговоров. Вскоре он получил политическое убежище в США. И оттуда продолжал публиковать разоблачающие бывшего начальника записи, яростно отбиваясь от обвинений в том, что подслушивать президента ему кто-то приказал.

Теперь Онищенко.
Ну что такого он может предъявить про Порошенко чего там не знают))
01.12.2016, 22:43
Гость: Хозяину пожалился...

типо, управляющий совсем плохой - ворует у вас много.
01.12.2016, 22:18
Гость: ...

да цру и на фиг нужны какие-то компроматы и просто маты в исполнении порошенко...
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