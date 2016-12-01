Украинский депутат рассказал о передаче США компромата на Порошенко

Депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко передам американским спецслужбам компромат на президента страны Петра Порошенко. Об этом он рассказал изданию «Украинская правда».

По словам депутат, с представителями спецслужб США он встречался в Европе. «Вы услышите голос гаранта, чтобы все иллюзии исчезли о любви к государству и Украине, к народу. Я как никак два года плотно шел с ним и хорошо его знаю», - сказал Онищенко, добавив, что компромата на президента у него много.

По сведениям издания, парламентарий в течение года записывал беседы с Порошенко на диктофон, встроенный в наручные часы.

Онищенко пояснил, что передача компромата на украинского лидера является его ответом на подозрения СБУ в получении депутатом российского паспорта, сотрудничестве депутата со спецслужбами РФ и подготовке им «массированной информационной атаки на Украину».

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил телеканалу «112 Украина», что ему не известно о передаче Онищенко каких-либо материалов спецслужбам США. «Пока я это рассматриваю, как обычную пиар-защиту человека, подозреваемого и разыскиваемого за особо тяжкие преступления», - сказал он.

Сам Онищенко находится в бегах. Он объявлен в розыск по линии Интерпола. На родине его обвиняют в крупных хищениях в рамках «газового дела».

