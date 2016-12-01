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В посольстве РФ в Нигерии подтвердили захват российских моряков пиратами

19:24 1.12.2016
Фото с сайта grand-lodge.ru
Фото с сайта grand-lodge.ru
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Факт захвата пиратами троих российских моряков с судна Saronic Breeze подтверждается. Посольство РФ вместе со всеми заинтересованными сторонами предпринимает все необходимые меры для их скорейшего освобождения. Об этом «Интерфаксу» рассказал пресс-атташе дипмиссии в Нигерии Артем Романов.

Он добавил, что более конкретная информация об инциденте пока не может быть предоставлена в целях обеспечения безопасности жизни моряков.

«Российское посольство в настоящее время находится в тесном контакте с компанией-судовладельцем и компетентными органами Нигерии для разрешения сложившейся ситуации», - сообщил ТАСС дипломатический источник.

Некоторое время назад стало известно, что судно Saronic Breeze с 18 россиянами и двумя украинцами на борту было захвачено пиратами в территориальных водах Бенина. Они вынудили моряков направиться к берегам Нигерии. Достигнув их, пираты захватили в заложники троих россиян и покинули судно. Saronic Breeze с остальными членами экипажа пришел в бенинский порт Котону. Связь с похищенными пока не установлена.
 

Темы: Россия, Бенин, Нигерия, Пиратство и нападения на суда , Происшествия в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.12.2016, 21:10
Гость: Кирилл.

Ну а пока преемник ЕБНа рапортовал о росте рождаемости в РФ, население Нигерии достигло отметки в 188 462 640 человек!
01.12.2016, 20:07
Гость: хазарин

Нэт, масса Дик, эта страна нэ Америка! Это Африка!.." ( Жюль Верн "Пятнадцатилетний капитан "
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