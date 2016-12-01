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Трейдеры ежедневно зарабатывают деньги на публикациях Трампа в Твиттере

12:28 1.12.2016
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Твиттер Дональда Трампа оздоровили рынок США. С новым президентом пришла большая неопределенность и возможность торговать в различных секторах. Так как Трамп ежедневно публикует твиты, трейдеры зарабатывают деньги каждый день. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал экономист Дмитрий Мирошниченко.

«Для тех людей, которые сейчас на этом зарабатывают, победа Трампа стала неожиданностью. Все понимали, что бы делала Хиллари, а сейчас ничего не понятно. На этих колебаниях люди пытаются зарабатывать», — отметил эксперт.

Экономист предположил, что это времененное явление и вскоре все закончится.

«Новая информация, которая поступает из Твиттера, соответствующим образом интерпретируется и дополняет картину мира. Соответственно, люди на это как-то реагируют», — добавил Мирошниченко.

С момента избрания Трампа новым президентом США стоимость акций, торгуемых на Сингапурской бирже, выросла на $937 млн.

Темы: США, Социальные сети в мире, Президентские выборы в США
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