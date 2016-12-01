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Названа причина катастрофы самолета в Колумбии

21:58 1.12.2016
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Причиной крушения боливийского пассажирского самолета в Колумбии стала нехватка топлива. Об этом сообщает издание Liderweb со ссылкой на секретаря колумбийской службы безопасности гражданской авиации Фредди Бонилью.

Он пояснил, что в соответствии с международными стандартами каждый самолет на случай форс-мажора должен иметь запас топлива на 35 минул полета. У разбившегося самолета такого запаса не было.

Власти Боливии решили временно отстранить руководство Генерального управления гражданской авиации (DGAC) и Управления аэропортов и вспомогательных служб аэронавигации (Aasana), передает ТАСС со ссылкой на министра общественных работ, служб и жилищного строительства Мильтона Клароса.

По его словам, начато расследование по факту выдачи разрешения авиакомпании Lamia на осуществление полетов. Руководство указанных ведомств отстранено во избежание вмешательств.

О крушении самолета компании Lamia стало известно 29 ноября. Он разбился неподалеку от города Медельин в провинции Антиокия. На егт борту находились 77 человек, включая 22 игроков бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе». В катастрофе выжили три футболиста, журналист и два члена экипажа. В качестве причин аварий, помимо нехватки топлива, рассматривались технические неполадки и плохие погодные условия.
 

Темы: Боливия, Колумбия, Авиакатастрофы, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.12.2016, 00:05
Ну-ну

Бред. Сначала сообщили, что самолёт на подлёте делал круги и сливал топливо перед посадкой всвязи с техническими неполадками...
Кроме того, можно подумать в самолёте нет датчиков, показывающих количество оставшегося топлива.
Сомневаюсь, что пилоты могли не заметить отутствие топлива.
(Разве только у них в кабине не было гульбария с популярной футбольной командой из-за чего экипаж полностью утратил бдительность, что, всё-таки, крайне сомнительно)
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