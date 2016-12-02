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В ФСБ рассказали о готовящихся кибератаках на крупнейшие банки страны

11:17 2.12.2016
Сайт ФСБ © KM.RU
© KM.RU
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Российским контрразведчикам стало известно о подготовке масштабных кибератак иностранными спецслужбами.

Как сообщили Накануне.RU в ФСБ России, все должно было начаться уже с 5 декабря: атаки планировались с целью дестабилизации финансовой системы РФ, в том числе деятельности ряда крупнейших российских банков.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что серверные мощности и командные центры для проведения кибератак расположены на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании BlazingFast. Кибернападение планируется сопровождать массовой рассылкой SMS-сообщений и публикациями в социальных сетях (блогах) провокационного характера в отношении кризиса кредитно-финансовой системы России, банкротства и отзыва лицензий у ряда ведущих банков федерального и регионального значения. Акция направлена на несколько десятков городов Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас ФСБ проводит все необходимые мероприятия по нейтрализации угроз экономической и информационной безопасности России и документированию готовящейся акции.
 

Темы: Спецслужбы, Российские спецслужбы и разведка, Компьютерная безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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02.12.2016, 12:54
ФСБ проводит мероприятия по нейтрализации угроз

Это как , физическое уничтожение "угрозы" или просто бла бла бла, лишний раз напомнить о себе и что недаром едят хлеб.
02.12.2016, 12:41
Дед Щукарь

И расценки не написали за такую писанину? Вот так день в пустую. Может доверие утратил?
02.12.2016, 12:21
Какие молодцы!

5 декабря, с украинских серверов в Нидерландах - наверняка даже сами кибератакующие не знали всех подробностей. Хотя теперь понятно, кто будет виноват, когда в казне деньги таки на самом деле закончаться - середина 2017, по официальным прогнозам.
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