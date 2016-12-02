В ФСБ рассказали о готовящихся кибератаках на крупнейшие банки страны

Российским контрразведчикам стало известно о подготовке масштабных кибератак иностранными спецслужбами.

Как сообщили Накануне.RU в ФСБ России, все должно было начаться уже с 5 декабря: атаки планировались с целью дестабилизации финансовой системы РФ, в том числе деятельности ряда крупнейших российских банков.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что серверные мощности и командные центры для проведения кибератак расположены на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании BlazingFast. Кибернападение планируется сопровождать массовой рассылкой SMS-сообщений и публикациями в социальных сетях (блогах) провокационного характера в отношении кризиса кредитно-финансовой системы России, банкротства и отзыва лицензий у ряда ведущих банков федерального и регионального значения. Акция направлена на несколько десятков городов Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас ФСБ проводит все необходимые мероприятия по нейтрализации угроз экономической и информационной безопасности России и документированию готовящейся акции.

