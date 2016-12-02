Парламент Турции ратифицировал соглашение о строительстве «Турецкого потока». Как сообщает газета Milliyet, «за» проголосовали 210 депутатов из 223.

О создании нового энергетического проекта президент Владимир Путин объявил в декабре 2014 года, однако в конце 2015 года, на фоне озлаждения отношений между Москвой и Анкарой, проект был заморожен. Летом 2016 года Россия обхъявила о возобновлении строительства «Турецкого потока», а в середине октября, во время визита Путина в Стамбул , Турция и Россия подписали соглашение о строительстве газопровода.

Соглашение предусматривает строительство двух ниток газопровода по дну Черного моря, мощность каждой из которых составит 15 млрд 750 млн куб. м газа. Как ожидается, укладка морского участка газопровода начнется в 2017 году, а целиком проект будет реализован к концу 2019 года.

Как поясняет Reuters, строительство газопровода позволит Москве укрепить свои позиции на европейском газовом рынке и сократить поставки энергоносителей через Украину, через которую сейчас пролегает основной маршрут поставок российских энергоносителей в Европу. Планируется, что по одной из веток газ будет поставляться на турецкий рынок, а по второй — транзитом через территорию Турции в Европу.