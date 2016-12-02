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Парламент Турции ратифицировал соглашение о строительстве Турецкого потока

13:30 2.12.2016
Фото с сайта rusvesna.su
Фото с сайта rusvesna.su
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Парламент Турции ратифицировал соглашение о строительстве «Турецкого потока». Как сообщает газета Milliyet, «за» проголосовали 210 депутатов из 223.

О создании нового энергетического проекта президент Владимир Путин объявил в декабре 2014 года, однако в конце 2015 года, на фоне озлаждения отношений между Москвой и Анкарой, проект был заморожен. Летом 2016 года Россия обхъявила о возобновлении строительства «Турецкого потока», а в середине октября, во время визита Путина в Стамбул , Турция и Россия подписали соглашение о строительстве газопровода.

Соглашение предусматривает строительство двух ниток газопровода по дну Черного моря, мощность каждой из которых составит 15 млрд 750 млн куб. м газа. Как ожидается, укладка морского участка газопровода начнется в 2017 году, а целиком проект будет реализован к концу 2019 года.

Как поясняет Reuters, строительство газопровода позволит Москве укрепить свои позиции на европейском газовом рынке и сократить поставки энергоносителей через Украину, через которую сейчас пролегает основной маршрут поставок российских энергоносителей в Европу. Планируется, что по одной из веток газ будет поставляться на турецкий рынок, а по второй — транзитом через территорию Турции в Европу. 

Темы: Конфликт России и Турции, Турция, Газпром
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Комментарии читателей
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02.12.2016, 21:03
Поздравляю!

Разбазаривание по бросовым ценам невозобновляемого природного ресурса продолжается ударными темпами. С той лишь разницей, что теперь прибыль будет получать главная региональная вражина в лице Эрдогана.
02.12.2016, 20:16
Дед Никита

Ну и ещё один момент. Зачем нам Сирия.
Русские своих не бросают!
02.12.2016, 18:54
Дед Никита

А так-то это реально чувак нам предлагает.
Сдайте Асада и будет вашим олигархам счастье.
Только этот поц забыл,к кому обращается.
В.В. Путин- это не Е.Б.Ельцин!
Совсем другая школа.
И совсем другие результаты
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