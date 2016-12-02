«Свидомые» зовут на помощь Фредди Крюгера

У Тимошенко рассказали, как будут кошмарить «москалей»

Несмотря на протесты России, Украина в четверг, 1 декабря, провела ракетные стрельбы над акваторией Черного моря. Зону запусков — правда — в последний момент сдвинули в нейтральные воды — к западу от Крыма, о чем сообщает Интерфакс.

Но Порошенко как главнокомандующий все равно остался доволен и даже признал учения успешными. На его странице в Twitter вчера появилась пафосная запись: «Несмотря на угрозы РФ, мы проводим запланированные учения по испытанию управляемых ракет. Нас никто не остановит, мы будем действовать в интересах украинского народа!»

Понятно, что про украинский народ лидер «незалежной» вспомнил так, для красного словца. Потому что эта власть привыкла и умеет действовать исключительно в своих собственных интересах.

Но главное: первый день милитаристских игр Киева близ российской границы не привел к человеческим жертвам и к реальному военному столкновению, чего, по всей видимости, и пытались добиться украинские власти своей ракетной провокацией. То есть в этом смысле успех ВСУ, действительно, налицо.

Проблема в том, что Киев, судя по всему, хочет сделать свои учения бессрочными. Потому что явно понравилось «играть мускулами» на виду у всего света. И «давить» нашу страну «наступательной мощью».

А некоторые, особенно рьяные, представители «свидомого сообщества» уже выступают с собственными инициативами относительно того, как еще подгадить Москве. Некий Андрей Сенченко, возглавлявший когда-то отделение «Батькивщины» в Крыму, в эфире у Шустера предложил «кошмарить» Россию ежедневно.

«Нам очень важно, чтобы Россия, оккупировавшая нашу территорию, каждый день просыпалась с мыслью: а что еще сегодня предпримет Украина? Нам нужны их ночные кошмары», — приводит слова политика ИА «ПолитНавигатор».

Понятно, что официальная власть в Киеве возвела ненависть к России в ранг главной национальной идеи. Но если эти невменяемые, действительно, «потеряют берега» и захотят — что называется — попробовать нас на зуб?

Как нам отвечать? Если через международные организации — как показывает практика — призывать украинские власти к порядку совершенно бесполезно.

— Украина стремительно превращается в террористическое государство. Это, к сожалению, факт, — комментирует ситуацию политолог, эксперт в области межнациональных отношений, кандидат исторических наук Эдуард Попов. — И дело даже не в бандах националистов, которые расползлись по всей стране после «Майдана»… Мне кажется, пора отказаться от самих этих терминов «украинский национализм» и «украинский радикализм». Потому что националисты на Украине давно трансформировались в неонацистов. То есть, украинский национализм умер, породив украинский неонацизм. Неонацизм на государственном уровне. Это принципиально важно.

И если Запад считает, что украинский неонацизм — это вполне допустимый, договороспособный партнер, то в таком случае Запад расписывается в полном отказе от своих собственных идейных установок. И дружит с одной из разновидностей неонацизма. В данном случае — с украинским.

— На Украине, судя по всему, появилась новая национальная забава — «кто больше навредит москалям». Обещают много проблем. Чего реально ждать?

— Еще в марте-апреле 2014 году я предсказывал, что Украина будет пытаться втянуть Россию на свою территорию, организовывая разного рода вооруженные провокации. В частности, я тогда спрогнозировал, что они собьют российский пассажирский самолет, который будет лететь над украинской территорией. Отчасти он оправдался. Но погиб не наш самолет, а малайзийский.

Кроме того, я высказывал предположение, что украинская сторона произведет ракетный обстрел российской приграничной территории. И, в принципе, этот прогноз — с разными поправками — тоже оправдался.

Следует признать, что наша страна сейчас вынуждена играть по правилам, которые навязывает ей совершенно слетевшая с тормозов Украина. И рано или поздно эта тактика Киева — циничная, коварная, подлая, но весьма эффективная, надо признать — приведет к тому, что на территорию России «упадет» ракета, бомба или артиллерийские снаряды. И будут жертвы.

То, что Киеву не удалось в Крыму с помощью диверсантов — организация серии терактов — рано или поздно им удастся. К этому они целенаправленно идут. И это вопрос времени.

И, естественно, России надо будет реагировать.

Апелляция к международным структурам — я согласен — не принесет пользы. Потому что Запад видит то, что хочет видеть. А пока происходящее на Украине западные наблюдатели воспринимают через розовые очки, или сквозь шоры своих заблуждений.

Но все равно, на мой взгляд, этих попыток оставлять не следует. Хотя наряду с апелляцией к официальному Западу, не лишне будет усилить апелляцию к неофициальному.

— Поясните.

— Я имею в виду антимейнстрим. И ту часть правящего истеблишмента в Европе и США, которая не утратила, так скажем, элементарного чувства приличия и здравого смысла. Вот к этой аудитории нужно апеллировать.

Нужно развивать контакты, в том числе на уровне «челночной дипломатии», с вменяемыми политиками, как в Северной Америке, так и в западной Европе. Москву, не секрет, регулярно посещают представители немецкой правящей элиты, руководители федеральных земель или министры правительства Меркель. Меркель не хочет нас слушать. Хорошо. Мы будет общаться через голову Меркель с немецкими политиками, в том числе и из правящей коалиции.

Есть еще широкие возможности массмедиа. Опять же, прежде всего, тех, которые не относятся официозу или мейнстриму. Хотя отчасти эту брешь в информационной блокаде можно вполне пробивать с помощью каких-то официальных СМИ.

Это, на мой взгляд, необходимо делать. Потому что без победы в информационной войне, как известно, победа военная и политическая будет неполной.

Но государство, на мой взгляд, достаточного внимания не уделяет. Эта работа у нас не поставлена на поток. Ее делают одиночки-энтузиасты. Зачастую, действуя, на свой страх и риск.

— Но это все можно назвать «мягкой силой». Ее достаточно?

— Я бы сюда добавил еще один важный фактор. Этой власти непременно надо дать понять — неофициально, — что, если, не дай бог, на территории России погибнут люди из-за ошибки украинских летчиков-ракетчиков, то всех виновных постигнет неизбежное возмездие. В какой форме — это пусть догадываются сами.

В противном случае — боюсь — они просто не оставят свои попытки. Потому что «корабль» их тонет, и они потеряли своего главного лоббиста — США. Им нужен — жизненно необходим — горячий конфликт на своей территории с Россией. Чтобы сразу побежать жаловаться Западу, что «плохая Россия нас обижает». Вот чего они добиваются без малого уже три года.

И этой цели они могут достигнуть. Потому что Россия не сможет не отреагировать на факт гибели людей. К сожалению, ситуация очень неблагоприятная. Мы играем по правилам противника, и наши возможности, я считаю, ограничены.

— Почему бы нам не начать играть по собственным правилам?

— Безусловно. И есть меры, которые можно было бы предпринять уже сейчас. Например, снизить уровень дипломатических отношений. Он и так де-факто снижен. Мы ведь предлагали Киеву кандидатуру нового посла, они ее отвергли. Сейчас сохраняется статус-кво: в России нет украинского посла, и — наоборот. И там, и там — только временные поверенные. Нам нужно официально, юридически этот факт закрепить и снизить статус двусторонних дипотношений.

А потом депортировать с территории России украинских гастарбайтеров. За исключением двух категорий населения — политических эмигрантов и выходцев из Донецкой и Луганской областей (или ДНР и ЛНР)

Эта мера, я считаю, приведет к тому, что мы перестанем кормить — в прямом и переносном смысле — Украину. И перестанем помогать украинскому неонацистскому режиму решать свои социальные и экономические проблемы за счет России.