В США заподозрили подростка из РФ в убийстве приемных родителей

В США задержан 17-летний подросток из России, который подозревается в убийстве своих приемных родителей. Об этом сообщает издание Dallasnews со ссылкой на полицию города Кроули в штате Техас.

Об убийстве четы Брюэр полиции стало известно из анонимного звонка. По словам звонившего, во время курения марихуаны Карл Эдвард Брюэр признался, что убил своих приемных родителей. Полицейские провели проверку по казанному адресу и обнаружили тела Троя и Мэри Брюэр с огнестрельными ранениями.

Подросток находился в том же доме. При задержании он оказал полицейским сопротивление, поэтому тем пришлось применить слезоточивый газ. В настоящее время он находится под арестом. На допросе подросток заявил, что между ним и приемными родителями произошла ссора.

Пресс-секретарь посольства РФ в США Николай Ланохин рассказал РИА Новости, что дипломаты уже выясняют обстоятельства данного происшествия. Он отметил, что если российское гражданство подозреваемого подтвердится. То представители посольства окажут ему правовую помощь.

Согласно сообщениям СМИ, Карл – третий ребенок, усыновленный Брюэрами в России. Некоторое время назад он пожаловались в полицию на пропажу двух хранившихся в доме пистолетов.

