«Зайцы» Эгейского моря

Фактически не только Греция, но и вся Европа оказались заложниками в руках Эрдогана

Когда-то давным-давно, в античные времена, греческий остров Лесбос, что в северо-восточной части Эгейского моря, прославился своими поэтами. Именно здесь творила легендарная Сапфо, которую молва обвиняла в однополой любви (оттуда и название ее «последовательниц»). Прошли тысячелетия – и сегодня Лесбос получил отнюдь не литературную известность. На острове находится один из крупнейших пунктов размещения беженцев и нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в Европу с территории Турции.

Фото с сайта topwar.ru

На греческие острова в Эгейском море попадают беженцы и мигранты, решившие воспользоваться так называемым «Балканским маршрутом» - попасть в Западную Европу, прежде всего в Германию или Австрию, через балканские страны – Грецию, Македонию, Сербию. Для этого они прибывают на турецкое побережье, откуда и отправляются на лодках и катерах.

Бизнес по нелегальной переправке мигрантов контролируют организованные преступные группировки, получающие от этой деятельности колоссальные средства. Естественно, что турецкая сторона на переправку беженцев смотрит сквозь пальцы.

Однако Греция, руководство и, тем более, население которой отнюдь не в восторге от проникновения огромного количества иностранных мигрантов и беженцев на территорию страны, размещает их в специальных лагерях на островах в Эгейском море.

Изображение с сайта topwar.ru

На Лесбосе находится крупнейший лагерь по размещению беженцев. Из 15 тысяч беженцев, размещенных на островах, 6 тысяч человек в настоящее время находятся на острове Лесбос. Надо отметить, что это – еще относительно малая цифра по сравнению с тем количеством беженцев, которое находилось на острове год назад – осенью 2015 г. Тогда на Лесбосе разместилось более 25 тысяч беженцев, а министр по делам миграции Греции Янис Музалас заявлял о том, что остров находится на грани гуманитарной катастрофы – ведь тогда приток беженцев из стран Ближнего Востока и Африки практически не прекращался.

Больше всего на Лесбос прибывало сирийцев, поскольку именно для них балканский маршрут следования в Европу в то время был наиболее оптимальным. Но кроме сирийцев, на острове размещаются беженцы из Ирака, Афганистана и просто мигранты из Пакистана, Бангладеш, других азиатских и африканских стран. Далеко не всем из них действительно нужно убежище – к примеру, в Пакистане и Бангладеш войны нет, но люди уезжают оттуда в Европу из-за перенаселенности, отсутствия высокооплачиваемых рабочих мест, просто надежды на безбедное существование за счет европейских налогоплательщиков.

Такая концентрация мигрантов и беженцев на острове приводит к постоянной напряженности. На Лесбосе сосредоточены внушительные силы полиции и береговой охраны. Неоднократно между полицейскими и беженцами вспыхивали столкновения, прежде всего обусловленные попытками беженцев прорваться на какой-нибудь корабль, отправляющийся с острова в «материковую» Грецию. Полицейские в таких ситуациях пускали в ход дубинки, беженцы – камни, палки и прочие «подручные средства».

24 октября 2016 г. беженцы из Пакистана и Бангладеш атаковали офис Европейского агентства по вопросам предоставления убежища, который находится на Лесбосе. Около семидесяти пакистанцев и бангладешцев напали на офис, забросав его бутылками с зажигательной смесью и камнями. В офисе начался пожар, рабочий день был сорван. И это – далеко не единичный случай.

24 ноября во время приготовлений к ужину в одной из палаток центра размещения беженцев произошел взрыв. Рванул газовый баллон. В результате взрыва погибли женщина и шестилетний ребенок, еще одни женщина и ребенок получили ранения. Это происшествие стало поводом для начала очередных волнений – беженцы начали погром в лагере. Когда в лагерь прибыли полицейские – выяснять обстоятельства взрыва и гибели людей, беженцы встретили их градом камней, затем, по традиции, в ход пошли и бутылки с «коктейлем Молотова». В конце концов, беженцы подожгли собственный лагерь. Начался пожар. Для усмирения протестующих власти были вынуждены привлечь значительные полицейские силы. Правозащитники сразу же нашли «виновных» в беспорядках – разумеется, по их мнению, а также по мнению структур Верховного комиссара ООН по делам беженцев, греческое правительство проявляет к беженцам недостаточно внимания.

На острове Лесбос, в лагере, рассчитанном на 3000-3500 человек, на самом деле проживает более 5000 беженцев. Скученность и бытовая неустроенность приводят к многочисленным конфликтам. Между тем, у Греции, экономика которой переживает далеко не лучшие времена, просто нет средств для содержания большого количества беженцев на своей территории. Да и большой площадью Греция никогда не отличалась – концентрация беженцев и мигрантов и так чрезмерно высока по сравнению с размерами островов в Эгейском море, где размещаются центры их приема.

С другой стороны, сами беженцы отнюдь не стремятся оставаться на греческой территории – они требуют, чтобы их выпустили из лагерей на островах и разрешили следовать в более благополучные страны Западной Европы. Проживание в Греции, а также в других балканских государствах, беженцев и мигрантов не устраивает, так как изначально они ориентировались на более высокий уровень благосостояния принимающих государств и рассчитывали на высокие социальные пособия. Греческое правительство, по вполне понятным причинам, обеспечить им такие пособия не в состоянии. Поэтому Греция превращается просто в перевалочный пункт для дальнейшего следования мигрантов, а в Брюсселе хотели бы видеть Грецию большим лагерем для размещения беженцев без четкой временной перспективы функционирования этого лагеря.

В свою очередь, среди коренных жителей Лесбоса сам факт присутствия большого количества беженцев и мигрантов на острове вызывает рост напряженности и протестных настроений. До недавнего времени Лесбос был тихим островом, беспокойства местным жителям доставляли лишь туристы. Однако, сегодня поведение туристов рассматривается как невинная детская шалость по сравнению с тем, как ведут себя многочисленные азиатские и африканские беженцы. Миграционный бум 2015-2016 гг. серьезно ударил по туристическому бизнесу – основному источнику существования для многих жителей Лесбоса.

Когда на остров только-только стали прибывать первые беженцы, местные жители были, по сути, единственными людьми, кто протянул им руку помощи. Международные организации и греческое правительство еще не успели развернуть здесь пункты приема, поставить палаточные лагеря, а местное население, вкупе с береговой охраной и полицейскими, вовсю участвовали в спасении беженцев, прибывающих с турецкого берега на лодках. Именно местные жители в первое время и кормили беженцев, и приносили им вещи первой необходимости, и ухаживали за детьми и больными.

Многие обитатели острова – сами потомки беженцев от разных войн и конфликтов, в первую очередь - малоазийских греков, пострадавших во время греко-турецкой войны и «обмена населением» между Турцией и Грецией в процессе создания Мустафой Кемалем Ататюрком национального государства. Поэтому к людям, спасавшимся от войн, они относились с пониманием. Особенно радушное отношение встречали сирийские и иракские беженцы – христиане, единоверцы православных жителей острова Лесбос. Но и другие беженцы, вне зависимости от их национальности и религиозной принадлежности, первое время встречали исключительно сострадательное и благожелательное отношение со стороны местных жителей.

Однако поток беженцев не прекращался. Когда правительство открыло на острове лагерь для размещения беженцев, постепенно стало снижаться количество туристов. В итоге, туристический бизнес Лесбоса пострадал очень серьезно – остров к 2016 г. лишился 70-80% туристов. Естественно, что это привело к ухудшению материального положения жителей, многие из которых если не держат свои маленькие гостиницы, то трудятся в других гостиницах в качестве обслуживающего персонала. Десятилетиями благосостояние многих островитян было завязано на туристическом потоке. После того, как резко снизился поток туристов, многие местные жители сами были вынуждены превратиться в трудовых мигрантов – покинуть остров, чтобы искать работу в странах Западной Европы.

Из-за миграционного кризиса по репутации острова был нанесен серьезный удар – теперь в глазах большинства европейцев Лесбос ассоциируется с мигрантами, беженцами, лагерями временного размещения, массовыми волнениями и растущей преступностью. Судя по всему, еще долго жителям острова придется расхлебывать последствия миграционного кризиса – даже если поток беженцев прекратится, а лагеря временного размещения постепенно будут закрыты. Кроме того, размещение большого количества беженцев привело и к ухудшению криминогенной обстановки, о чем мы расскажем ниже.

Сложившаяся ситуация вызвала процессы постепенной радикализации некогда вполне спокойных и дружелюбных к иностранцам жителей курортного острова. Так, в октябре 2015 г. группа молодых людей закидала палаточный лагерь беженцев «коктейлями Молотова», после чего полиция задержала двоих юношей – 17 и 18 лет, которых обвинили в расизме, нарушении закона об оружии и взрывчатых веществах и причинении телесных повреждений (в результате пожара в палаточном лагере тогда пострадал тридцатилетний беженец). Это – наиболее радикальный пример акций протеста против присутствия беженцев, обычно правые партии и организации проводят демонстрации и митинги в греческих городах, требуя от правительства решить существующую проблему.

Миграционный кризис коснулся на только острова Лесбос. Палаточные лагеря беженцев разбиты и на других греческих островах. Там примерно такая же ситуация, как и на родине поэтессы Сапфо. К примеру, на острове Хиос 17 ноября 2016 г. также имели место массовые беспорядки. Надо помнить, что «беженцы» - это не только безобидные старушки и маленькие дети, и даже не беременные женщины. Среди беженцев едва ли не большую часть составляют мужчины молодого возраста. Они проживают в лагерях временного размещения на всем готовом, от безделья не зная, куда деть свои силы. Беспорядки на острове Хиос были вызваны как раз таким выплеском неизрасходованной энергии.

Группа молодых мужчин покинула пределы лагеря для размещения беженцев и разграбила местный магазин по продаже пиротехники. Судя по всему, «спасающимся от ужасов войны» молодым мужчинам не хватало соответствующих эмоций на родине, или, может быть, они уже не могли жить без звуков взрывов – «беженцы» устроили грандиозный фейерверк из похищенной пиротехники. Были разбиты витрины магазинов, стекла в автомобилях местных жителей. Затем озверевшие хулиганы стали бегать по улицам с палками в руках и просто бить стекла в домах, разбивать машины. Полиция прибыла на место происшествия не сразу и активных действий не предпринимала – от властей есть соответствующие указания, запрещающие жестоко обходиться с «беженцами». В конце концов, полицейские все же задержали несколько человек из числа хулиганов. На место происшествия были вызваны и пожарные автомобили – тушить пожар, вызванный действиями «беженцев».

Ситуация с размещением беженцев в Греции прямо связана и с политикой соседней Турции. Миграционный кризис стал прекрасным козырем для президента Турции Реджепа Эрдогана в его сложных взаимоотношениях с Европейским союзом. Благодаря непрекращающемуся потоку мигрантов и беженцев, Эрдоган получил возможность давления на Евросоюз, манипулирования, изыскания дополнительных средств, которые он требует от европейских структур во все больших и больших количествах.

После того, как в ноябре Европарламент проголосовал за резолюцию, призывающую заморозить переговоры с Турцией по вопросу о вступлении последней в Евросоюз, Эрдоган вновь пригрозил открыть турецкую границу для беженцев. Как известно, именно из Турции беженцы попадают на греческие острова и далее – на балканский маршрут.

Ситуацию с беженцами усугубляет тот факт, что греко-турецкую границу невозможно полностью закрыть. Даже сейчас, когда Анкара, по ее словам, всячески препятствует проникновению беженцев, они все равно продолжают, хоть и в меньшем количестве, прибывать на греческие острова. Ведь граница между странами проходит по морю и достаточно просто преодолеть относительно небольшое расстояние, чтобы переправиться из Турции в Грецию. Если на побережье Турции пограничная охрана и полиция будут действовать эффективно, то количество нелегальных мигрантов и беженцев снизится, если власти дадут полицейским и пограничникам команду сильно не препятствовать беженцам, то может повториться ситуация 2015 года.

Таким образом, фактически не только Греция, но и вся Европа, оказались заложниками в руках Эрдогана, который сегодня может прямо влиять на дальнейшие количественные показатели миграционного потока.

Если Турция действительно вновь откроет границу для беженцев, то это будет сильнейшим ударом по Евросоюзу. В первую очередь, опять пострадает Греция. Власти страны и сейчас недовольны темпами «распределения» беженцев, находящихся на территории Греции, между странами Евросоюза. К ноябрю 2016 г. из Греции «взяли» всего около 5500 беженцев, тогда как планировалось разместить в странах Евросоюза 30 тысяч человек с территории Греции, а всего в стране находится более 60 тысяч лиц, претендующих на предоставление статуса беженца.

Миграционная ситуация в стране является дополнительным источником проблем для греческих властей, поскольку не только накладывает на них серьезные финансовые затраты, но и способствует росту социально-политической напряженности, распространению националистических настроений в обществе.