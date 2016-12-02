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Киев объявил об успешном завершении ракетных испытаний

14:04 2.12.2016
Фото с сайта 112.ua
Фото с сайта 112.ua
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Вооруженные Силы Украины успешно завершили контрольно-летные испытания зенитных управляемых ракет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава генштаба ВС Виктор Муженко.

«Вооруженные Силы сделали важный шаг в плане повышения своей боеспособности и приобретение возможностей по защите своего государства. Воздушная граница Украины – неприкосновенна!», — написал он.

Плановые учения Вооруженных сил прошли на Украине 1-2 декабря. В них были задействованы зенитно-ракетные комплексы среднего радиуса действия, в первый день были запущены 16 ракет.

29 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о готовящихся Киевом учениях, а 30 ноября Войска противовоздушной обороны (ПВО) России в Крыму были переведены на усиленный режим.

На следующий день, 1 декабря, Минобороны заявило, что российские системы будут сбивать ракеты, которые Украина запустит в воздушном пространстве России. В Кремле пояснили, что Россия прибегнет к таким мерам в случае, если от украинских ракет будет исходить опасность. 

Темы: Крым, Украина, Ситуация на Украине, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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02.12.2016, 23:25
Гость: из киева

Насчет "никак" я бы не спешил:
стратегические беспилотные разведчики США с авиабазы на Сицилии регулярно летают над Донбассом:)
02.12.2016, 23:19
Гость: из киева

Российские пенсионеры уже шикуют?
Мы тут сами разберемся, как нам существовать - для этого советы врагов и их жалость нам не требуются.
02.12.2016, 22:52
Гость: иностранец

Такая информация не привлекла сколь-нибудь заметного внимания.Значит,грош ей цена,как и "успешному завершению".Да,"Южмаш" уже подлежит сдаче на металлолом.Но там его -до фига,на миллиарды гривен,минимум.Сейчас решается вопрос о долях участия в выручке различных субъектов государственно-бандитского предпринимательства.
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