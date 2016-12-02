Киев объявил об успешном завершении ракетных испытаний

Вооруженные Силы Украины успешно завершили контрольно-летные испытания зенитных управляемых ракет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава генштаба ВС Виктор Муженко.

«Вооруженные Силы сделали важный шаг в плане повышения своей боеспособности и приобретение возможностей по защите своего государства. Воздушная граница Украины – неприкосновенна!», — написал он.

Плановые учения Вооруженных сил прошли на Украине 1-2 декабря. В них были задействованы зенитно-ракетные комплексы среднего радиуса действия, в первый день были запущены 16 ракет.

29 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о готовящихся Киевом учениях, а 30 ноября Войска противовоздушной обороны (ПВО) России в Крыму были переведены на усиленный режим.

На следующий день, 1 декабря, Минобороны заявило, что российские системы будут сбивать ракеты, которые Украина запустит в воздушном пространстве России. В Кремле пояснили, что Россия прибегнет к таким мерам в случае, если от украинских ракет будет исходить опасность.