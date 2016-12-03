Порошенко уйдут по схеме Кучмы

Украинский бизнесмен Александр Онищенко обвинил Порошенко в коррупции

Сбежавший с Украины народный депутат и бизнесмен Александр Онищенко обвинил в коррупции президента Петра Порошенко и передал доказательства махинаций американским следователям. В ответ Совет безопасности Украины заявил, что в действиях Онищенко есть признаки госизмены.

Александр Онищенко, крупный украинский бизнесмен, который летом сбежал в Лондон, на этой неделе сделал громкое признание. Он рассказал в интервью Strana.ua об огромных суммах наличных, которые выделяются депутатам для поддержки важных для руководства страны законопроектов.

«Деньги в сумках кладут в багажник и передают мне, посреднику. Человеку, который взял на себя функцию организатора голосования», — говорил он. Онищенко также добавил, что уже передал все имеющиеся у него доказательства о коррупции президента Украины Петра Порошенко криминальному отделу департамента юстиции США.

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко подтвердил, что представители американских спецслужб встречались с Онищенко 29 ноября в Мадриде.

Газовые тучи

Тучи над Александром Онищенко стали сгущаться в конце июня. Тогда генпрокурор Юрий Луценко выдвинул обвинения против бизнесмена. Луценко заявил, что Онищенко перепродавал газ государственной компании «Укргаздобыча» по заниженной цене через принадлежащие ему «Карпаты Надра Инвест», «Надра Геоцентре» и ХАС.

Этими махинациями он нанес ущерб государству в размере 1,6 млрд грн (3,8 млрд руб.), утверждал прокурор. Сам бизнесмен эти обвинения опровергает. В середине июля Верховная рада дала разрешение привлечь Онищенко к ответственности, что заставило депутата сбежать в Лондон.

Заявления Александра Онищенко, который действительно плотно работал с нынешней политической элитой Украины, вызвали переполох. Пресс-служба администрации президента страны опровергла всю информацию и пригласила бизнесмена приехать в Киев и продемонстрировать все свои доказательства.

Попутно руководитель Главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук сообщил, что ведомство проводит досудебное расследование в рамках уголовного дела о признаках государственной измены в действиях депутата. Онищенко, который имеет двойное гражданство, готовит массированную информационную атаку на Украину, а сама стратегия согласована с Кремлем, сообщил представитель СБУ журналистам.

«Во время визитов в Россию Александр Онищенко находился под наблюдением российских спецслужб», — подчеркнул Остафийчук.

«Мне известно, что президент отправлял Николая Мартыненко (соратник Порошенко. — «Газета.Ru»), чтобы тот разведал информацию, которую собирается обнародовать Онищенко», — сообщил народный депутат Рады Сергей Лещенко в эфире украинского телеканала ZIK 2 декабря.

«Онищенко надо быть очень внимательным и нанять охрану. Конечно, я бы советовал договариваться с Национальным антикоррупционным бюро, сотрудничать со следствием, указывая при этом на своего патрона, которому он приносил откаты. После этого Онищенко мог бы получить некоторое ослабление в наказании», — заявил Лещенко.

Схема Кучмы

Какое влияние признания Александра Онищенко окажут на Петра Порошенко, эксперты прогнозировать не берутся.

«Порошенко либо спускает таким образом пар социального недовольства, либо действительно ходит под угрозой импичмента. Аналог «Украины без Кучмы» вполне реален», — рассказал «Газете.Ru» украинский политолог Тарас Загородний.

Эксперт говорит об акциях протеста, которые проходили на Украине в 2000–2001 годах после публикаций аудиозаписей о причастности президента Украины Леонида Кучмы к исчезновению журналиста Георгия Гонгадзе и другим преступлениям. Протестующие требовали отставки президента, министра внутренних дел Юрия Кравченко, председателя СБУ Леонида Деркача и генерального прокурора Михаил Потебенько. После длительных противостояний Кучме пришлось отправить в отставку глав МВД и СБУ.

Петр Порошенко, как и его предшественник Виктор Янукович, тяжело решается на перетряску своей администрации. Об этом свидетельствует процесс увольнения давнего друга главы государства, генерального прокурора Виктора Шокина. Давление на Порошенко в этом вопросе оказывало даже американское посольство на Украине. Тем не менее 1 декабря долгая антикоррупционная проверка завершилась ничем, и Шокин сохранил свои позиции.

«Скандал вокруг Александра Онищенко свидетельствует о том, что украинские силовики не могут привлечь коррупционеров к ответственности, а высшее руководство страны — провести деолигархизацию», — считает Сергей Лещенко.

«Деолигархизация как проект провалилась. Вместо этого мы получили еще один олигархический клан имени действующего президента», — добавляет депутат.

По его мнению, на Украине буксует судебная реформа, что не только оттолкнет потенциальных инвесторов, но и не позволит эффективно наказывать коррупционеров.