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Поляки защитили от сноса памятник советскому танку Т-34

20:35 4.12.2016
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
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Жители польского города Гливице не позволили снести памятник советскому танку Т-34, установленный после окончания Второй мировой войны. Об этом РИА Новости Рассказали в польском культурном центре в Калининграде.

Минобороны Польши направило приказ воинской части в Гливице снять танк с постамента и передать музею сухопутных войск в городе Быдгощ. В ведомстве сочли, что боевая машина пропагандирует коммунизм.

Общественная организация «Центр исследований города Гливице» не согласилась с этим и обратились в местную администрацию с просьбой оставить памятник. По словам общественников, боевая машина не подпадает поз закон о запрете коммунизма, поскольку принадлежала польской армии.

Большинство городских депутатов поддержали представителей организации. Не остались в стороне и горожане, которые написали полторы сотни писем в защиту танка на специальный электронный адрес, а также подписали петицию за сохранение памятника.

Помимо всего прочего, общественники устроили пикет у танка, чем окончательно вынудили министерство обороны отступить. Ведомство отказалось от идеи сноса памятника и поручило местным властям провести его реставрацию.
 

Темы: Польша, Исторические памятники в мире, Общественно-политическая жизнь за рубежом, История Второй мировой войны
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.12.2016, 21:15
Гость: Крутой

Получается, что если бы танк принадлежал Красной Армии, то его бы снесли, а так как он принадлежал польской армии, то оставили. Но разве Красная Армия не сражалась вместе с польской за освобождение? Какое отношение имеет коммунизм к освобождению Польши от немецко-фашистских захватчиков? Везде двойные стандарты. Тогда пусть поляки освобождаются от всего советского оружия и боевой техники, которая ещё наверняка присутствует в польской армии сегодня.
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