Поляки защитили от сноса памятник советскому танку Т-34

Жители польского города Гливице не позволили снести памятник советскому танку Т-34, установленный после окончания Второй мировой войны. Об этом РИА Новости Рассказали в польском культурном центре в Калининграде.

Минобороны Польши направило приказ воинской части в Гливице снять танк с постамента и передать музею сухопутных войск в городе Быдгощ. В ведомстве сочли, что боевая машина пропагандирует коммунизм.

Общественная организация «Центр исследований города Гливице» не согласилась с этим и обратились в местную администрацию с просьбой оставить памятник. По словам общественников, боевая машина не подпадает поз закон о запрете коммунизма, поскольку принадлежала польской армии.

Большинство городских депутатов поддержали представителей организации. Не остались в стороне и горожане, которые написали полторы сотни писем в защиту танка на специальный электронный адрес, а также подписали петицию за сохранение памятника.

Помимо всего прочего, общественники устроили пикет у танка, чем окончательно вынудили министерство обороны отступить. Ведомство отказалось от идеи сноса памятника и поручило местным властям провести его реставрацию.

