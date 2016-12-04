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В Узбекистане завершились президентские выборы

19:24 4.12.2016
Фото с сайта gov.uz
Фото с сайта gov.uz
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В Узбекистане закончилось голосование на выборах президента страны. По предварительным данным, избирательные участки посетили свыше 17,6 миллиона человек, сообщает РИА Новости.

Выборы признаны состоявшимися, так как явка превысила необходимые 33%. По данным ЦИК Узбекистана, проголосовали более 86% избирателей.

В настоящее время начат подсчет голосов. Предварительные итоги выборов будут оглашены 5 декабря.

Инаугурация нового президента Узбекистана может состояться до конца года, передает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах республики. «Несмотря на то, что законом предусмотрены два месяца на вступление президента в должность, сейчас прорабатывается вопрос об инаугурации до Нового года», - пояснил собеседник агентства.

На пост президента Узбекистана претендуют четыре кандидата: и.о. главы государства и премьер-министр Шавкат Мирзиеев, лидер Народно-демократической партии Хатамжон Кетмонов, социал-демокарт Наримон Умаров и лидер Национально-демократической партии «Национальное возрождение» Сарвар Отамурадов.

Первый президент страны ислам Каримов скончался 2 сентября в возрасте 78 лет.
 

Темы: Выборы в мире, Узбекистан, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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