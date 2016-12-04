Жертвами пожара в Калифорнии стали 24 человека

В американском городе Окленде (штат Калифорния) во время пожара погибли 24 человека. Еще примерно столько же числятся пропавшими без вести, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

В полиции не исключают, что количество жертв может значительно возрасти. «Мы готовы к цифре от 30 до 40 погибших», - цитирует агентство представителя управления шерифа округа Аламеда Рэя Келли.

Инцидент произошел в здании склада, переоборудованном в ночной клуб. В момент пожара в нем находились от 50 до100 человек. Большинство погибших были найдены на втором этаже здания, крыша которого обвалилась во время пожара. Причина возгорания пока не установлена.

