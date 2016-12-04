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Жертвами пожара в Калифорнии стали 24 человека

19:56 4.12.2016
© KM.RU, Игорь Варнавский
© KM.RU, Игорь Варнавский
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В американском городе Окленде (штат Калифорния) во время пожара погибли 24 человека. Еще примерно столько же числятся пропавшими без вести, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

В полиции не исключают, что количество жертв может значительно возрасти. «Мы готовы к цифре от 30 до 40 погибших», - цитирует агентство представителя управления шерифа округа Аламеда Рэя Келли.

Инцидент произошел в здании склада, переоборудованном в ночной клуб. В момент пожара в нем находились от 50 до100 человек. Большинство погибших были найдены на втором этаже здания, крыша которого обвалилась во время пожара. Причина возгорания пока не установлена.
 

Темы: Калифорния, США, Пожары и возгорания в мире, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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04.12.2016, 21:01
Василий из Перми

Название этого ночного клуба случайно не "Хромая обезьяна"?
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