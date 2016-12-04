Тимошенко обвинила Порошенко в невыполнении минских соглашений

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко утверждает, что выполнение минских соглашений застопорилось по вине президента Украины Петра Порошенко. В интервью телеканалу «112 Украина» она заявила, что глава государства якобы подписал некие «секретные договоренности».

Суть этих договоренностей сводится к выполнению политических обязательств Украины без реализации компонента по безопасности, пояснила Тимошенко. По ее мнению, речь в них идет о выборах на Донбассе и особом статусе региона.

«По Минским соглашениям все зашло в глухой угол по той причине, что президент допустил подписание секретных документов в рамках минских договоренностей, про которые никто ничего не знает, они не обнародованы. И еще одни договоренности, по моему мнению, были подписаны в «нормандском формате». А сейчас президент понял, что на Западе ждут выполнения этих условий, а в украинском обществе они не приемлемы», - заявила Тимошенко.

Телеканал напомнил, что более половины украинцев считают минские соглашение вредными для страны. Однако экс-посол США Стивен Пайфер ранее предупреждал, что отказ от их выполнения грозит Киеву утратой поддержки ЕС. Кроме того, действующий президент США Барак Обама рекомендовал своему украинскому коллеге выполнить договоренности до смены администрации Штатов.

