Премьер Франции заявил о намерении участвовать в президентских выборах

Французский премьер Манюэль Вальс выдвигает свою кандидатуру для участия в выборах президента страны, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на французскую газету Le Figaro.

"Здесь в Эври - моем родном городе, городе мой семьи, моих детей. В городе моего сердца, где говорят всегда напрямую - я выдвигаю кандидатуру на пост президента республики", - сказал он, выступая перед жителями города.

"Почему я решил выдвинуть свою кандидатуру? Потому что Франция должна оценить свой вес в изменившемся мире - террористическая угроза, давление со стороны ультраправых. Я хотел бы видеть Францию независимой, непреклонной в том, что касается ее ценностей", - добавил Вальс.

"Для меня пришло время идти дальше. Я оставлю полномочия завтра (во вторник), поскольку я хотел бы предложить французам свой путь", - отметил французский премьер.

Вальс — член Социалистической партии Франции. Он родился в Испании, а французское гражданство получил в возрасте 20 лет. До того как стать премьер-министром Франции в правительстве Франсуа Олланда, два года был министром внутренних дел страны, пишет РБК. Дважды избирался в Национальное собрание — в 2007 и 2012 годах, а до того два срока был мэром города Эври, где в понедельник выступил с заявлением, причем второй раз переизбрался, получив поддержку 70% жителей города.

Пост главы правительства Франции он занял в 2014 году, когда после поражения социалистов на муниципальных выборах в ряде городов страны Франсуа Олланд отправил в отставку с поста премьер-министра Жан-Марка Эйро.

Чтобы побороться за пост президента страны в качестве кандидата от социалистов, Вальсу необходимо победить на внутрипартийных выборах, которые запланированы на январь 2017 года.