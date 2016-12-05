Глава МИД Великобритании сбежал с интервью из-за конфуза

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в прямом эфире не смог вспомнить имя президента Южной Кореи и прервал интервью с телеканалом Sky News.

Ведущий передачи Дермот Мернахан попросил сначала Джонсона назвать имя министра иностранных дел Франции. Глава МИД Великобритании правильно назвал имя своего французского коллеги Жан-Марко Эйро. Также он рассказал о деталях последних переговоров с главой ведомства, на которых обсуждались перспективы выхода Великобритани из Европейского союза, пишет Рамблер.

Однако «на последний вопрос викторины» Борис Джонсон ответить не смог - глава внешнеполитического ведомства не вспомнил имя президента Южной Кореи, после чего разозлился и вышел из кадра.

«Мы не играем в паб-квиз "Назови имена мировых лидеров". Я с удовольствием приглашу вас в паб, Дермот, и мы там продолжим нашу беседу. До свидания», - отрезал он.

Паб-квиз – популярная в Великобритании азартная игра, в которую играют посетители питейных заведений.

Действующего президента Южной Кореи зовут Пак Кын Хе. Далее: https://news.rambler.ru/video/35494255/?utm_content=news&utm_medium=read...