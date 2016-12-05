Проект «ЗЗ». Бешеные псы против «мужиков» и «уродов»

Стало известно имя будущего министра обороны США

В правящих кругах США снова назвали Россию «угрозой номер один». Назвала женщина. Не простая женщина, а большая начальница — министр военно-воздушных сил. Тем временем стал известен будущий министр обороны США. Это мистер Мэттис, получивший прозвища «Боевого монаха» и «Бешеного пса» и считающий, что «на свете есть уроды, которых просто нужно пристрелить». Впрочем, аналитики также отмечают, что избранный президент Дональд Трамп помешал американским демократам продлить антироссийские санкции.

Демотиватор из «Твиттера». «Я пришёл к вам с миром. Со мной нет артиллерии. Но я вас умоляю со слезами на глазах: даже не пытайтесь меня поиметь, иначе мне придётся вас всех убить». Фото с сайта topwar.ru

Дебора Ли Джеймс, занимающая должность министра военно-воздушных сил США, в интервью «Рейтер» назвала Россию угрозой №1 для своего государства и даже «экзистенциальной» угрозой.

«Россия является угрозой номер один для Соединённых Штатов, — цитирует министра «Лента.ру». — Есть целый ряд угроз, которые касаются нас, но Россия, возможно, из-за ядерного аспекта, — это экзистенциальная угроза для Соединённых Штатов».

Любопытно, заметим, что у женщины-министра, считающей Россию центральной угрозой, нет даже твёрдой убеждённости в причине, превратившей Россию в такую угрозу. Может быть, это ядерный аспект, а может быть, русские носят зимой шапки-ушанки.

Тем временем стало известно о новом назначении в кабинет будущего президента Дональда Трампа. В должность министра обороны США вступит отставной четырёхзвёздный генерал Джеймс Мэттис, за свою долгую военную карьеру получивший прозвища «Боевого монаха» и «Бешеного пса» (Mad Dog): первое за холостяцкий образ жизни, бездетность и любовь к древней и средневековой истории, второе — за воспевание убийства людей, которых, видимо, для упрощения понимания, он называет «мужиками».

В газете «Berlingske» (Дания) приводятся некоторые (наиболее острые) высказывания будущего главы Пентагона, а также сведения из его биографии.

Ещё 19-летним юношей Мэттис, поступивший в корпус морской пехоты, весьма требовательно относился к себе, а затем ко всем, кто оказался у него подчинении. Одновременно росла слава мистера Мэттиса как интеллигента. Издание отмечает, что в его домашней библиотеке насчитывается 7000 книг, и все якобы прочитаны. И с собою он таскает томик «Размышлений» Марка Аврелия.

В отставку генерал с четырьмя звёздами на погонах, занимавший пост командующего Центральным фронтом США (охватывает регион Ближнего Востока), вышел в 2013 году.

Несмотря на чтение книг и глубокое знание истории, генерал всю свою карьеру выражался довольно просто, а также правдиво, чем напоминал других политиков США. Отсюда и его прозвище «Бешеный пёс». В 2005 году он сказал, что в Афганистане «прикончить нескольких мужиков» — это «здорово». По его мнению, когда оказываешься в Афганистане, там встречаешь «мужиков, которые по пять лет обращаются с женщинами словно с проститутками — лишь потому, что те не закрывают лица». Генерал говорил, что «в таких мужиках ничего мужского нет», а потому стрелять в них «ужасно весело». Воевать вообще «весело… ужасно весело». «Прикончить нескольких мужиков, честно говоря, — это здорово».

Годом раньше идеолог «здорового» образа жизни мистер Мэттис прикончил не только «мужиков», к тому же не «нескольких».

«Свадебная бойня» 2004 года в Ираке — его рук дело. Это он приказал открыть огонь по тому дому в Мукарибе, где, как он считал, засели террористы. Как выяснилось, тем шёл свадебный праздник. Из-за ошибки Мэттиса погибло сорока два человека, включая женщин и детей. Интересно, что этого «веселящегося» воина после расстрела свадьбы не уволили, он продолжал служить на благо великой американской родины.

Также генерал стал известен тем, что учил отращивать бороды своих подчинённых, воюющих в арабских странах.

Ещё один «пунктик» генерала — Иран. По его мнению, которое он высказывал Обаме, будучи начальником Центрального командования, Иран представляет собой «наибольшую угрозу миру во всём мире». Аналитики предполагают, что именно из-за этих высказываний Мэттис стал объектом внимания Трампа: последний критиковал соглашение по ядерной проблеме Тегерана, достигнутое Обамой.

Этот генерал даже не думает о возможности поражения. «Я не теряю сна, переживая из-за возможности потерпеть поражение. Я даже не знаю, как это слово пишется», — цитирует бравого воина «Би-би-си».

А вот ещё одно примечательное высказывание, уже на тему убийств: «Когда ты первый раз кого-то валишь, это нельзя назвать малозначительным событием. Но при этом на свете есть уроды, которых просто нужно пристрелить».

Генерал готов перестрелять всех своих противников. утверждая, что явился к ним с миром: «Я пришёл к вам с миром. Со мной нет артиллерии. Но я вас умоляю со слезами на глазах: даже не пытайтесь меня поиметь, иначе мне придётся вас всех убить».

Похоже, будущий министр не свободен и от мании величия: «Я вас умоляю: не ставьте нам палки в колёса. Потому что, если вы это сделаете, то те, кто сумеет выжить, будут писать о том, что мы тут сделали, ещё десять тысяч лет».

Наряду с назначением боевитого генерала, готового перестрелять «мужиков», и высказыванием министра военно-воздушных сил США об «угрозе номер один» пришли из США и позитивные новости.

Американский журнал «Foreign Policy», опираясь на мнение некоторой части истеблишмента, отмечает, что Сенат не успеет в этом году одобрить сохранение санкций против России.

Глава комитета Сената по международным отношениям Боб Коркер отметил, что сенаторам уже не хватит времени на проведение законопроекта о сохранении американских санкций, ранее введённых из-за присоединения Крыма. Поняв это, сенаторы со вздохом «сосредоточились на других вопросах».

Любопытно, что санкции, установленные в отношении РФ администрацией Обамы, вновь избранный президент Трамп вправе отменить.

Почему же республиканцы затянули вопрос с продлением санкций? Оказывается, всё просто: по мнению демократической части Сената, республиканцы не хотят ссориться с мистером Трампом. Вопрос санкций игнорируется потому, что кандидат в президенты Трамп обещал наладить отношения с Москвой.

Такую позицию Трампа прокомментировал изданию сенатор Боб Менендес. Желание Трампа сблизиться с Москвой, а также желание иных республиканцев отказаться от политики противодействия «агрессивной» России сенатора «очень огорчает». Трампа Менендес называет «плохо информированным» человеком, имеющим цель «сблизиться с диктатором Владимиром Путиным».

Вторит коллеге сенатор Боб Кейси. Он полагает, что сенаторы-республиканцы давно должны были «отправить всему миру сигнал о том, что Соединённые Штаты выступят против путинской агрессии».

Между тем, указывает издание, хоть Трамп и выступал во время предвыборной кампании за улучшение отношений с Россией, существующие острые разногласия в среде конгрессменов могут стать препятствием для изменения внешней политики, выстроенной на антагонизме с Москвой. Мощное лобби, открыто выступающее с антироссийскими тезисами, едва ли позволит Трампу проводить политику сближения.

Историк Стивен Коэн, американский специалист по России, позволил себе дать несколько «русских» советов Дональду Трампу. Они приведены в издании «The Nation».

Если нынешний американский «неомаккартизм» опасен для американских гражданских свобод, то не менее опасен и «ложный нарратив новой холодной войны». Необходимо переосмыслить внешнюю политику США, полагает Коэн.

1. Несёт ли президент России Владимир Путин полную ответственность за развязывание новой холодной войны и конфронтацию — от Украины до Сирии? Если это верно, то Вашингтону нет необходимости пересматривать политики. Но это неверно.

2. Была ли успешной попытка президента Обамы в 2014 году «изолировать путинскую Россию» в международных отношениях? Тоже неверно. Всё наоборот: с 2014 года Путин стал, пожалуй, самым приметным лидером любой крупной державы на мировой арене, от Китая до Индии, на Ближнем Востоке и даже в Европе, указывает эксперт. Можно утверждать, что мир настигли глубокие перемены, и Путин оказался более приспособленным к этим изменениям, нежели лидеры США.

3. Усилила ли политика холодной войны Вашингтона хвалёный американо-европейский «трансатлантический альянс»? НАТО наращивает силы на западных границах России, однако при этом всё большее число европейских стран пытается отмежеваться от политики Вашингтона по отношению к Москве. Эксперт перечисляет Францию, Австрию, Нидерланды, Италию, Венгрию (вероятно, в список скоро попадёт и Германия).

4. Неужели основной причиной украинского кризиса является «агрессия России» и даже «вторжение»? Нет. В действительности основной причиной стала гражданская война, которая выросла из причин, кроющихся в сложной истории Украины, в политике, в социальных реалиях и культуре.

5. «Ортодоксальное» мнение администрации США о сирийской гражданской войне не выдержало проверки временем.

Но готова ли команда Трампа переосмыслить новейшую историю и внешнюю политику США? Ответа пока нет.

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Сенаторы США от Республиканской партии тянут с продлением санкций потому, что ждут от команды Трампа конкретной политики в отношении России. Сближение с Москвой не может сочетаться с жёсткими санкциями, это сенаторы понимают. Демократы могут протестовать против игнорирования вопроса санкций, введённых Обамой в 2014 году, сколько угодно, но пока в США установился своеобразный вакуум власти: «хромая утка» досиживает в Овальном кабинете последние дни, а за Трампа пока даже выборщики не проголосовали. Одному президенту решения принимать поздно, другому — рано. Лишь после январской инаугурации станет ясно, какой внешнеполитической линии на самом деле будет придерживаться Трамп.

Не стоит забывать, что Обаму когда-то считали «голубем мира» и удостоили престижной премии. Судя по назначению в министры обороны большого интеллектуала, противника «мужиков» и «уродов» Мэттиса, Трамп окажется примерно таким же миротворцем, как его демократический предшественник.