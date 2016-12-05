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Трамп раскритиковал экономическую политику Китая

10:15 5.12.2016
Дональд Трамп. Стоп-кадр с видео на YouTube
Дональд Трамп. Стоп-кадр с видео на YouTube
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Избранный президент США Дональд Трамп (№324 в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes, состояние $4,5 млрд) в своем Twitter в понедельник, 5 декабря, раскритиковал экономическую политику Китая, а также действий Пекина в Южно-Китайском море.

«Разве Китай спросил нас, хорошо ли девальвировать их валюту (чтобы нашим компаниям было труднее конкурировать), облагать высокими налогами наши товары, поступающие к ним в страну (США же с них налоги не берут), или строить масштабный военный комплекс посреди Южно-Китайского моря? Я так не думаю», — указал американский политик.

Перед выборами главы государства он часто высказывался в пользу введения специальных пошлин на товары из Китая, подчеркивая, что китайская сторона за счет дисбаланса в двусторонней торговле наносит урон американцам. Трамп называл также Пекин экономическим врагом США из-за манипуляций с курсом национальной валюты.

Ранее стало известно, что Трамп побеседовал по телефону с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. СМИ указывали, что разговор между президентом или избранным президентом США и главой Тайваня стал первым с 1979 года, когда дипломатические связи администрации Тайваня с Вашингтоном были разорваны. Глава МИД Китая Ван И позже выразил надежду, что отношения Китая и США из-за этого не пострадают.

Темы: США, Отношения России и США, Отношения США и Китая, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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05.12.2016, 16:53
Гость: *

"кто-то из патриотов согласен горбатиться за палочки ради светлого будущего, за лагерную баланду?" - таких полно, только жизнь-то уже научила романтиков, еще в 90-х, что горбатиться за циферки в табеле вполне реально, но на выходе будет не развитие твоего родного завода/КБ/НИИ и последующий рост твоего благосостояния, а всего лишь еще более жирная-сладкая жизнь (д)эффективных манагеров. От корешей Собчака/Гайдара/Чубайса никто иного сценария и не ждет.
05.12.2016, 16:46
Гость: *

Трамп не политик, не "богема"(тм), а простой бизнесмен. Так что его претензии к Китаю вполне очевидны и предсказуемы. Причем очень амбициозный и энергичный, мечтающий вернуться из постиндустриальной модели общества в индустриальную эпоху.
05.12.2016, 16:31
Гость: Микс

А многие политику США критикуют: например в Ираке говорили они ОМП разрабатывается и где оно и почему на балканах виноваты только сербы? По сравнению с этим экономическая политика Китая, семечки, от нее мир не перевернется.
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