Трамп раскритиковал экономическую политику Китая

Избранный президент США Дональд Трамп (№324 в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes, состояние $4,5 млрд) в своем Twitter в понедельник, 5 декабря, раскритиковал экономическую политику Китая, а также действий Пекина в Южно-Китайском море.

«Разве Китай спросил нас, хорошо ли девальвировать их валюту (чтобы нашим компаниям было труднее конкурировать), облагать высокими налогами наши товары, поступающие к ним в страну (США же с них налоги не берут), или строить масштабный военный комплекс посреди Южно-Китайского моря? Я так не думаю», — указал американский политик.

Перед выборами главы государства он часто высказывался в пользу введения специальных пошлин на товары из Китая, подчеркивая, что китайская сторона за счет дисбаланса в двусторонней торговле наносит урон американцам. Трамп называл также Пекин экономическим врагом США из-за манипуляций с курсом национальной валюты.

Ранее стало известно, что Трамп побеседовал по телефону с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. СМИ указывали, что разговор между президентом или избранным президентом США и главой Тайваня стал первым с 1979 года, когда дипломатические связи администрации Тайваня с Вашингтоном были разорваны. Глава МИД Китая Ван И позже выразил надежду, что отношения Китая и США из-за этого не пострадают.