Война, начатая американским вторжением в Ирак, продолжается 13 лет
Несмотря на то, что на 8 декабря было назначено плановое рассмотрение вопроса о ситуации в Сирии, Франция неожиданно потребовала на прошлой неделе срочно созвать чрезвычайное, внеплановое заседание СБ, чтобы «попытаться спасти детей Алеппо».
Французскую инициативу поддержала Британия. Тут же всегда готовая к любым услугам Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором действия сирийской и российской армий именовались «военным преступлением». Перед членами Совета Безопасности выступили сразу три высших должностных лица ООН (обычно даже на плановых заседаниях выступает один, редко – два представителя подразделений ООН), причём выступили с необычно длинными докладами. Стало ясно, что «экстренное» заседание готовилось давно и тщательно.
Выступавший первым специальный посланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура начал с нагнетания страстей: «За последние несколько дней тысячи гражданских лиц бежали из восточных районов Алеппо в другие части города, было перемещено до 16.000 человек. Вполне вероятно, что спасаться бегством придется еще тысячам мирных жителей, если в ближайшие дни боевые действия не прекратятся.…»
В какой-то момент показалось, что де Мистура всё-таки готов говорить правду: «Мы получили достоверные сообщения, согласно которым во многих случаях оппозиционные группы фактически препятствуют тому, чтобы гражданские лица покидали районы, находящиеся под их контролем». Казалось бы, главная причина гуманитарной катастрофы названа. Однако нет: у Мистуры речь идёт не столько о спасении гражданского населения, взятого в заложники, сколько о спасении тех, кто их удерживает - боевиков «Ан-Нусры»! Схема именно такова: спасите боевиков «Ан-Нусры», не то они будут убивать мирных жителей!
Вторым на заседании Совета выступил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Стивен О’Брайен. И также – нагнетание напряжённости: «Интенсивность нападений на восточные районы Алеппо за последние несколько дней вынудила тысячи гражданских лиц бежать в другие районы города». Действительно, за последние две недели свои дома в восточной части Алеппо покинули около 25 000 человек, однако что смог предложить О’Брайен Совету Безопасности ООН? Может быть, срочное заседание было созвано для принятия полезного предложения? Нет, ничего подобного в выступлении заместителя Генсека ООН не прозвучало. «Мы неоднократно говорили, урегулирование этого кризиса зависит не от нас. Я призываю всех членов Совета найти политическое решение, чтобы мы могли дать надежду миллионам сирийских семей, которые сегодня не могут уснуть»...
Третьим выступающим оказался региональный директор ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Герт Каппеларе. Он занялся описанием положения детей. «Трудно даже представить, какими словами можно достаточно точно описать тот чудовищный кошмар, в котором изо дня в день живут сирийские дети. Десятки тысяч детей уже погибли. Миллионы были вырваны из своих домов, иногда — не один раз. Слишком многие лишены элементарного медицинского обслуживания и чистой питьевой воды. И слишком многие видели гибель своих родных и близких и разрушение тех мест, которые они когда-то считали безопасными: своих домов, школ, игровых площадок и больниц. Проще говоря, сирийские дети оказались в западне этого кошмара наяву. Мы должны спросить себя: что же осталось от детства для мальчиков и девочек в Сирии?»
Вроде бы правильные слова, но стиль выступления явно рассчитан не на членов СБ, которые всё это знают. И главное – они знают, кто является виновником сложившейся ситуации, но в рассказе Г.Каппеларе виновник происходящего назван не был. Все выступления делались ради пропаганды. Три чиновника ООН расскажут о страданиях детей, а виновников назовут СМИ. Такие, например, как «Аль-Джазира», гримёры которой – способные художники и могут нарисовать ранения на детской головке весьма убедительно…
В том же пропагандистском духе выступили представили Франции и Британии.
Российские дипломаты прекрасно понимали замысел «срочного» заседания, поэтому и смогли ответить достойно.
Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин заявил, что настало время провести комплексное обсуждение гуманитарной проблематики применительно к Ближнему Востоку и Северной Африке, организовав тематические дебаты на тему «Катастрофические последствия разрушения государственности стран региона в результате внешнего вмешательства». Он обратил внимание на то, что число жертв исчисляется миллионами, но те, кто повинен в трагедии, нисколько не переживают. Война, начатая американо-британским вторжением в Ирак, продолжается 13 лет. Развал Ливии привёл к дестабилизации огромных территорий в Северной Африке. С лозунгом «Алавитов – в могилы!», начертанном на знамёнах не только «Исламского государства», но и США, добивающихся свержения «главного алавита» Башара Асада, превратили в руины Сирию. При этом свои геополитические авантюры Запад прикрывает циничным морализаторством, а то и просто враньём.
Оценивая выступление де Мистуры, В.Чуркин отметил, что тот «словно забыл, что от него все же в первую очередь ожидается продвижение политического процесса, но он не находит в себе сил ни возобновить межсирийские переговоры, которые были прерваны еще в мае, ни четко назвать причину этого». А причиной является полная неготовность «оппозиционеров» к серьёзным переговорам. Вообще В.Чуркин предложил признать провал всей концепции «умеренной оппозиции». Данная концепция не имеет убедительного политического выражения, а в военном плане немногочисленные «умеренные» оказываются боевиками «Ан-Нусры» и прочих экстремистских группировок.
Российский представитель заявил, что разделяет глубокую озабоченность положением гражданского населения в восточном Алеппо, но прекращение антитеррористической операции не облегчит его страдания: «Нынешней ситуации можно было бы избежать, если бы, по крайней мере, было выполнено данное нам еще в конце февраля директором ЦРУ Бреннаном обещание отмежевать в течение двух-трех недель так называемых «умеренных боевиков», если таковые вообще существуют, от террористов. Потом оно неоднократно возобновлялось, в том числе и на высшем уровне. Но воз и ныне там. Очевидно, что все это время нас водили за нос. Либо американские партнеры и их союзники на самом деле не могли и не имели ресурсов выполнить обещанное, либо, скорее, просто не хотели этого, не оставляя опасных попыток использовать террористов для смены власти в Сирии».
Замысел созыва срочного заседания СБ ООН российский представитель раскрыл без всяких церемоний: «Нет ничего удивительного в том, что именно Франция и Великобритания, давно и оголтело призывающие к смене руководства Сирии и оказывающие щедрую поддержку боевикам, стали инициаторами сегодняшнего заседания, якобы ввиду своей озабоченности положением дел в восточном Алеппо. На самом деле причина в другом. Пестуемые и поощряемые, в том числе ими, бандиты терпят там поражение. Освобождена уже почти половина данной части города. Это может стать крупнейшей, в том числе моральной, победой сирийских войск с 2012 года, когда в северной столице начали закрепляться забрасываемые туда отряды джихадистов, спонсируемые и вооружаемые из-за рубежа. Нынешнее заседание — это отчаянная попытка, задействуя Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, спасти террористов от алеппского разгрома».
В ответ на западную пропаганду Россия представила свои данные. Вот они. Из освобождённых в последние дни в Алеппо кварталов уже ушли 6,5 тысячи человек, в том числе более 2800 детей. Российская Федерация оказывала и продолжает оказывать жителям Алеппо экстренную гуманитарную помощь. По поручению президента России министерство обороны направляет медицинский отряд специального назначения с многофункциональным госпиталем на 100 мест со специальным детским терапевтическим отделением. Суточная пропускная способность госпиталя для амбулаторного лечения — 420 человек. А министерство по чрезвычайным ситуациям перебрасывает мобильный госпиталь на 50 мест для стационарного лечения и с возможностью оказания амбулаторной помощи 200 пострадавшим в сутки.