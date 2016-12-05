Война, начатая американским вторжением в Ирак, продолжается 13 лет

Российские дипломаты понимали замысел «срочного» заседания СБ ООН, поэтому и смогли ответить достойно

Несмотря на то, что на 8 декабря было назначено плановое рассмотрение вопроса о ситуации в Сирии, Франция неожиданно потребовала на прошлой неделе срочно созвать чрезвычайное, внеплановое заседание СБ, чтобы «попытаться спасти детей Алеппо».

Французскую инициативу поддержала Британия. Тут же всегда готовая к любым услугам Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором действия сирийской и российской армий именовались «военным преступлением». Перед членами Совета Безопасности выступили сразу три высших должностных лица ООН (обычно даже на плановых заседаниях выступает один, редко – два представителя подразделений ООН), причём выступили с необычно длинными докладами. Стало ясно, что «экстренное» заседание готовилось давно и тщательно.

Выступавший первым специальный посланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура начал с нагнетания страстей: «За последние несколько дней тысячи гражданских лиц бежали из восточных районов Алеппо в другие ча­сти города, было перемещено до 16.000 человек. Вполне вероятно, что спасаться бегством придется еще тысячам мирных жителей, если в ближайшие дни боевые действия не прекратятся.…»

В какой-то момент показалось, что де Мистура всё-таки готов говорить правду: «Мы получили до­стоверные сообщения, согласно которым во многих случаях оппозиционные группы фактически препятствуют тому, чтобы гражданские лица покидали районы, на­ходящиеся под их контролем». Казалось бы, главная причина гуманитарной катастрофы названа. Однако нет: у Мистуры речь идёт не столько о спасении гражданского населения, взятого в заложники, сколько о спасении тех, кто их удерживает - боевиков «Ан-Нусры»! Схема именно такова: спасите боевиков «Ан-Нусры», не то они будут убивать мирных жителей!

Вторым на заседании Совета выступил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координа­тор чрезвычайной помощи Стивен О’Брайен. И также – нагнетание напряжённости: «Интенсивность нападений на восточные райо­ны Алеппо за последние несколько дней вынудила тысячи гражданских лиц бежать в другие районы города». Действительно, за последние две недели свои дома в восточной части Алеппо покинули около 25 000 человек, однако что смог предложить О’Брайен Совету Безопасности ООН? Может быть, срочное заседание было созвано для принятия полезного предложения? Нет, ничего подобного в выступлении заместителя Генсека ООН не прозвучало. «Мы неодно­кратно говорили, урегулирование этого кризиса зави­сит не от нас. Я призываю всех членов Совета найти политическое ре­шение, чтобы мы могли дать надежду миллионам сирийских семей, которые се­годня не могут уснуть»...

Третьим выступающим оказался региональный директор ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Герт Каппеларе. Он занялся описанием положения детей. «Трудно даже представить, какими словами можно достаточно точно описать тот чудовищный кошмар, в котором изо дня в день живут сирийские дети. Десятки тысяч детей уже погибли. Миллионы были вырваны из своих домов, иногда — не один раз. Слишком многие лишены элементарного меди­цинского обслуживания и чистой питьевой воды. И слишком многие видели гибель своих родных и близких и разрушение тех мест, которые они когда-то считали безопасными: своих домов, школ, игро­вых площадок и больниц. Проще говоря, сирийские дети оказались в западне этого кошмара наяву. Мы должны спросить себя: что же осталось от детства для мальчиков и девочек в Сирии?»

Вроде бы правильные слова, но стиль выступления явно рассчитан не на членов СБ, которые всё это знают. И главное – они знают, кто является виновником сложившейся ситуации, но в рассказе Г.Каппеларе виновник происходящего назван не был. Все выступления делались ради пропаганды. Три чиновника ООН расскажут о страданиях детей, а виновников назовут СМИ. Такие, например, как «Аль-Джазира», гримёры которой – способные художники и могут нарисовать ранения на детской головке весьма убедительно…

В том же пропагандистском духе выступили представили Франции и Британии.

Российские дипломаты прекрасно понимали замысел «срочного» заседания, поэтому и смогли ответить достойно.

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин заявил, что настало время провести комплексное обсуждение гуманитарной проблематики приме­нительно к Ближнему Востоку и Северной Африке, организовав тематические дебаты на тему «Ката­строфические последствия разрушения государ­ственности стран региона в результате внешнего вмешательства». Он обратил внимание на то, что число жертв исчисляется миллионами, но те, кто повинен в трагедии, нисколько не переживают. Война, начатая американо-британским вторжением в Ирак, продолжается 13 лет. Развал Ливии привёл к дестабили­зации огромных территорий в Северной Африке. С лозунгом «Алавитов – в могилы!», начертанном на знамёнах не только «Исламского государства», но и США, добивающихся свержения «главного алавита» Башара Асада, превратили в руины Сирию. При этом свои геополитиче­ские авантюры Запад прикрывает циничным морализаторством, а то и просто враньём.

Оценивая выступление де Мистуры, В.Чуркин отметил, что тот «словно забыл, что от него все же в первую очередь ожидается продвижение политического процесса, но он не находит в себе сил ни возобновить межсирийские переговоры, которые были прерваны еще в мае, ни четко назвать причину этого». А причиной является полная неготовность «оппозиционеров» к серьёзным переговорам. Вообще В.Чуркин предложил признать провал всей концепции «умеренной оппозиции». Данная концепция не имеет убедительного политического выраже­ния, а в военном плане немногочисленные «умерен­ные» оказываются боевиками «Ан-Нусры» и прочих экс­тремистских группировок.

Российский представитель заявил, что разделяет глубокую озабоченность положе­нием гражданского населения в восточном Алеппо, но прекращение антитеррористической операции не облегчит его страдания: «Нынешней ситуации можно было бы избежать, если бы, по крайней мере, было выполне­но данное нам еще в конце февраля директором ЦРУ Бреннаном обещание отмежевать в течение двух-трех недель так называемых «умеренных боевиков», если таковые вообще существуют, от террористов. Потом оно неоднократно возобновлялось, в том числе и на высшем уровне. Но воз и ныне там. Очевидно, что все это время нас водили за нос. Либо американские партнеры и их союзники на самом деле не могли и не имели ресурсов выполнить обещанное, либо, скорее, просто не хотели этого, не оставляя опасных попыток использовать террористов для смены власти в Сирии».

Замысел созыва срочного заседания СБ ООН российский представитель раскрыл без всяких церемоний: «Нет ничего удивительного в том, что именно Франция и Великобритания, давно и оголтело при­зывающие к смене руководства Сирии и оказываю­щие щедрую поддержку боевикам, стали инициато­рами сегодняшнего заседания, якобы ввиду своей озабоченности положением дел в восточном Алеп­по. На самом деле причина в другом. Пестуемые и поощряемые, в том числе ими, бандиты терпят там поражение. Освобождена уже почти половина дан­ной части города. Это может стать крупнейшей, в том числе моральной, победой сирийских войск с 2012 года, когда в северной столице начали закре­пляться забрасываемые туда отряды джихадистов, спонсируемые и вооружаемые из-за рубежа. Нынешнее заседание — это отчаянная попытка, задействуя Совет Безопасности Организации Объе­диненных Наций, спасти террористов от алеппского разгрома».

В ответ на западную пропаганду Россия представила свои данные. Вот они. Из освобождённых в последние дни в Алеппо кварталов уже ушли 6,5 тысячи человек, в том числе более 2800 детей. Российская Федерация оказывала и продолжает оказывать жителям Алеппо экстренную гуманитарную помощь. По поручению президента России ми­нистерство обороны направляет медицинский отряд специального назначения с многофункциональным госпиталем на 100 мест со специальным детским те­рапевтическим отделением. Суточная пропускная способность госпиталя для амбулаторного лечения — 420 человек. А министерство по чрезвычайным ситуа­циям перебрасывает мобильный госпиталь на 50 мест для стационарного лечения и с возможностью оказа­ния амбулаторной помощи 200 пострадавшим в сутки.