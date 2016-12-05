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Две российские медработницы погибли при обстреле госпиталя в Алеппо

19:00 5.12.2016
Стоп-кадр с видео на YouTube
Сюжет: Сирийский кризис

Вторая российская военнослужащая-медик скончалась после обстрела госпиталя в Алеппо, врачи борются за жизнь еще одного пострадавшего медика, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российская военнослужащая-медик, получившая тяжелые ранения в результате артиллерийского обстрела боевиками "оппозиции" приемного отделения госпиталя Минобороны в Алеппо, погибла от полученных ран. Российские и сирийские медики предприняли все, что было в их силах, для ее спасения. Однако тяжелые ранения оказались не совместимыми с жизнью военнослужащей", - цитирует ТАСС Конашенкова.

По словам Конашенкова, сейчас медики борются за жизнь своего российского тяжелораненого коллеги - детского врача - педиатра.

Минобороны РФ требует от международных организаций решительного осуждения намеренного убийства российских военных медиков в Алеппо, заявил Конашенков.
 

Темы: Сирия, Министерство обороны РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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06.12.2016, 01:18
Гость: Дима

Скептик, ваша скептика не обоснована! России и русским как и любому другому государству и народу война НЕ НУЖНА! Но, если рядом с тобой совершается преступление, а ты сидишь сложа руки и говоришь себе: "Моя хата с краю, ничего не знаю!", то такое поведение является в уголовном отшении преступлением бездействия. Также и в интернациональной политике. "Дай дъяволу палец, он всю руку схавает!" Позволь исламистам погубить Сирию с законным президентом - будет хаос, разруха и смерти в 10и и 100кратном размере в будущем. Правительство и руководства России более чем сдержано вели себя в контексте с незаконным "майданским" переворотом. И что получили? Американские пешки завладели страной, а простым людям жить стало ещё хуже! И того и гляди затащат Украину в НАТО и над Россией нависнет реальная угроза.

Владимиру Путину наполеоновские замашки приписывать - это грубо несправедливо и неправильно с любой точки зрения. Победа в Сирии как раз сейчас близка и возможна. Многое зависит также от нового президента США. Если Трамп договорится с российским президентом, то боевики потеряют поддержку и им придётся покинуть Сирию и эта многострадальная страна получит наконец-то долгожданный мир, который все честные люди этой страны заслужили. И Россия обезапасит свой тыл, своё "мягкое подбрюшье", исламские страны Средней Азии и Кавказ. Также было и с Чечнёй!
06.12.2016, 00:24
Гость: скептик

Путин говорил год назад, что эта военная экспедиция будет короткой. Но уже ясно, что Россия влезла в эту абсолютно ненужную ей войну на долгие годы. Гибнут люди. Во имя чего? Путину захотелось поиграться в геополитику, ощутить себя вождем планеты. А за его наполеоновские авантюры платят жизнью простые люди.России эта Сирия уже стоит человеческих жизней и огромных ресурсов, а победы там все равно никакой не будет, война будет тянуться годами. Пора оттуда уходить, чем раньше, тем лучше.
05.12.2016, 23:51
Гость: Алена

Генерала Коношенкова вместе с его главнокомандующим направить в Алеппо в госпиталь, до конца операции по освобождению боевиков от боевиков. Может тогда медсестры жить будут, а самолеты перестанут падать с авианосца.
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