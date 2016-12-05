Две российские медработницы погибли при обстреле госпиталя в Алеппо

Вторая российская военнослужащая-медик скончалась после обстрела госпиталя в Алеппо, врачи борются за жизнь еще одного пострадавшего медика, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российская военнослужащая-медик, получившая тяжелые ранения в результате артиллерийского обстрела боевиками "оппозиции" приемного отделения госпиталя Минобороны в Алеппо, погибла от полученных ран. Российские и сирийские медики предприняли все, что было в их силах, для ее спасения. Однако тяжелые ранения оказались не совместимыми с жизнью военнослужащей", - цитирует ТАСС Конашенкова.

По словам Конашенкова, сейчас медики борются за жизнь своего российского тяжелораненого коллеги - детского врача - педиатра.

Минобороны РФ требует от международных организаций решительного осуждения намеренного убийства российских военных медиков в Алеппо, заявил Конашенков.

